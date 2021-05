“Piratería de Estado”: crece la ira de la UE con Belarús por desviar un vuelo comercial

KIEV.- La creciente ira de los líderes europeos desembocó en una fuerte amenaza con limitar el tráfico aéreo de Bielorrusia y posiblemente tomar medidas contra el transporte terrestre, en respuesta al desvío forzoso de un avión de Ryanair para detener a un destacado opositor al presidente Alexander Lukashenko, un incidente considerado “piratería de Estado” por Occidente.

La oficina del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, convocó hoy al embajador de Bielorrusia, Alexander Mikhnevich, para expresarle la condena de la Unión Europea (UE) al aterrizaje forzado del avión en Minsk, que significó “otro intento descarado de silenciar todas las voces de la oposición en el país”.

El diplomático bielorruso “fue informado de la firme condena de parte de las instituciones europeas y los estados miembros de la UE por este acto coercitivo (...) que puso en riesgo la seguridad de los pasajeros y la tripulación”, indicó la Comisión Europea en un comunicado.

El vuelo con pasajeros europeos que se dirigía a Vilna, la capital de Lituania, fue interceptado ayer por un avión de combate bielorruso cuando se encontraba en su espacio aéreo por una supuesta amenaza de bomba, según Bielorrusia, que luego resultó ser falsa.

El avión fue obligado a aterrizar en Minsk y tras tocar tierra el periodista disidente Roman Protasevich, de 26 años, fue detenido junto con su pareja.

Los líderes occidentales acusaron al régimen de Lukashenko, en el poder desde hace más de un cuarto de siglo, de secuestrar a un avión europeo e insistieron en que la acción no quedaría sin respuesta.

Además, pidieron la liberación de Protasevich, cuyas redes sociales desde el exilio se consideran como uno de los últimos medios independientes de noticias sobre el país, que fue escenario de represiones contra la disidencia el año pasado.

“Esto fue efectivamente piratería de la aviación, patrocinada por el Estado”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores sueca, Ann Linde, advirtió: “Es peligroso, imprudente y, naturalmente, la UE va a actuar”.

El departamento de Estado de los Estados Unidos también se sumó a los reclamos y “condenó fuertemente el desvió forzado del avión”, al igual que demandó “la liberación inmediata” del periodista disidente.

“Estamos coordinando estrechamente nuestra respuesta con nuestros socios, incluidos los funcionarios de la UE y de Lituania y Grecia. Dados los indicios de que el aterrizaje forzoso se basó en falsos pretextos, apoyamos la reunión más temprana posible del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional para revisar estos eventos”, sentenció el comunicado de prensa.

El gobierno de Francia informó que envió una petición a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para suspender los sobrevuelos internacionales sobre el espacio aéreo bielorruso. También consideran prohibir la aerolínea estatal bielorrusa Belavia de los aeropuertos europeos, al igual que los enlaces de transporte terrestre.

Aún así, las naciones occidentales no cuentan con el poder necesario para poder tomar acciones efectivas. La OACI, con sede en Montreal, no tiene poder regulador y la Unión Europea no tiene autoridad sobre los vuelos que despegan y aterrizan en Bielorrusia o sobrevuelan su espacio aéreo.

Reacción de Bielorrusia

Ante el incidente, la cancillería bielorrusa expresó su “voluntad (...) de seguir todas las reglas internacionales, de garantizar una transparencia total e incluso de acoger, si fuera necesario, expertos internacionales”, un enfoque que el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, consideró hoy “razonable” frente a las críticas por desviar un vuelo comercial.

”Se trata de un enfoque totalmente razonable”, dijo en una rueda de prensa con su homólogo griego, Nikos Dendias, en Sochi, al sur de Rusia. ”Apoyamos una evaluación no apresurada de esta situación (...) sino basada en toda la información disponible”, añadió Lavrov, quien dijo que era “importante” actuar con “sangre fría”.

Agencias Reuters, ANSA y AFP

