Polémica en Canadá por una foto "racista" de Justin Trudeau: "Fue un error"

MONTREAL.- La fiesta se llamaba " Las noches de Arabia". La consigna era ir disfrazado según esa temática. Por eso ese año, 2001, el ahora primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, entonces un joven de 29 años, profesor de la Academia Grey de West Point en Vancouver, se puso ropa clara, un gran turbante en la cabeza y se maquilló la piel con un color oscuro para parecerse a Aladdin, el personaje de la película de Disney. Ese día no pensó que hacerlo iba a provocar polémica y hasta complicarlo en plena campaña electoral 18 años después.

La revista TIME publicó ayer una foto de esa noche y desató un escándalo en la política canadiense y también en la internacional: el premier, popular por su figura de líder no conservador y abierto, fue denunciado por racista y por burlarse de las minorías.

En la imagen de aquel evento que se hizo viral se ve a Trudeau, junto a otras cuatro mujeres, con la cara, el cuello y las manos negras. La foto apareció en el anuario de la escuela de 2000-2001. Y sacudió su gestión, a lo largo de la cual el canadiense se mostró como un líder que defiende a las minorías raciales y étnicas.

Ayer, en plena campaña electoral por conseguir su reelección, Trudeau rompió el silencio por la foto y lamentó "profundamente" haberse pintado de negro su rostro. De hecho reconoció haber cometido una acción "racista". " No debería haberlo hecho. Fue un error (...) Lamento profundamente. Me disculpo profundamente. Realmente lo siento ", dijo y admitió que esta controvertida práctica de "cara negra" o "cara marrón" era "racista", pero que no lo sabía en absoluto en ese tiempo. " Me disfracé con un traje de Aladdin y me maquillé, no debería haberlo hecho", detalló.

"Estoy molesto conmigo, estoy decepcionado conmigo mismo", declaró el mandatario a los periodistas que lo acompañaban en un avión para un acto de campaña.

Por su parte, de acuerdo con lo publicado por el diario El País, desde el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses mostraron su molestia a través de las redes sociales e indicaron que pintarse de esa forma "es reprobable y recuerda una historia de racismo y una mitología orientalista que es inaceptable".

Esta no es la primera vez que Trudeau tiene problemas por su atuendo. En febrero de 2018, en una visita oficial a la India, los medios criticaron mucho al premier por haber aparecido en público, junto a su familia, en varios lugares icónicos del país, vestido con prendas tradicionales que parecían exageradas.

