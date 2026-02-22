LA NACION
Tensión en México tras la muerte del capo narco “El Mencho”: imágenes de los incidentes y últimas noticias

Nemesio Oseguera era el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación; su asesinato desató una ola de caos en aeropuertos y rutas

Una foto de archivo de la DEA muestra a un joven Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho"
El Ejército de México asesinó al capo narco El Mencho

El Ejército mexicano mató este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según confirmaron fuentes oficiales. Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más relevante del país, Oseguera dirigía una empresa delictiva de mil y un tentáculos, poderosa como ninguna otra, violenta y agresiva en sus prácticas comerciales, ligadas principalmente al narcotráfico.

Tal como publicó LA NACION, la caída de El Mencho supone un triunfo de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lidera Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad, en uno de los momentos más críticos del sexenio, con la violencia al alza en lugares como Sinaloa o Michoacán.

Incendio de Costco

Como represalia por el asesinato de ‘El Mencho’, organizaciones criminales incendiaron diversos negocios. Entre los afectados se encuentra una de la cadena Costco, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco.

Sheinbaum pide “calma” en medio del caos en las calles

La presidenta de México pidió a la población mantenerse en calma e informada tras el operativo en el que murió el capo narco Oseguera que derivó en bloqueos e incendios de vehículos y negocios en distintos estados.

“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, dijo la mandataria en la red X.

Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026

Guadalajara, una de las ciudades más afectadas por los ataques de las organizaciones criminales tras la muerte de El Mencho, es sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026.

Un hombre observa un vehículo incendiado durante un estado de código rojo, en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco
Un hombre observa un vehículo incendiado durante un estado de código rojo, en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco[e]STR - XinHua

A menos de cuatro meses del inicio del torneo, la incertidumbre crece sobre la capacidad de las autoridades mexicanas para contener el caos generado por las organizaciones criminales y garantizar la protección de los visitantes

Las zonas afectadas por la reacción al asesinato de El Mencho

La muerte de “El Mencho” desató decenas de incendios de comercios y vehículos, al igual que bloqueos de vías, en al menos siete estados de México, entre ellos Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas, lo que obligó a fuerzas federales y estatales a reforzar la seguridad en diferentes puntos.

Ante los ataques a los locales comerciales y una veintena de bloqueos de vialidades, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del estado no salir de sus casas y ordenó suspender el transporte público.

La Liga de México canceló un partido entre Querétaro y Juárez, por el caos en Guadalajara

La Liga de México canceló esta tarde el partido de fútbol entre Querétaro y Juárez, debido al caos que se extendió a Guadalajara tras el asesinato del líder narco “El Mencho” por parte del Ejército mexicano.

Estados Unidos y Canadá piden a sus ciudadanos no moverse si están en Jalisco

Estados Unidos y Canadá pidieron hoy a sus ciudadanos no moverse de sus casas o lugares de hospedaje si están en Jalisco, debido a las consecuencias del asesinato de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, el capo narco del Cartel Jalisco Nueva Generación. Su asesinato, por parte del ejército de México, desató una ola de bloqueos en Aeropuertos y rutas.

