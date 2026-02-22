Tensión en México tras la muerte del capo narco “El Mencho”: imágenes de los incidentes y últimas noticias
Nemesio Oseguera era el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación; su asesinato desató una ola de caos en aeropuertos y rutas
El Ejército de México asesinó al capo narco El Mencho
El Ejército mexicano mató este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según confirmaron fuentes oficiales. Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más relevante del país, Oseguera dirigía una empresa delictiva de mil y un tentáculos, poderosa como ninguna otra, violenta y agresiva en sus prácticas comerciales, ligadas principalmente al narcotráfico.
Tal como publicó LA NACION, la caída de El Mencho supone un triunfo de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lidera Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad, en uno de los momentos más críticos del sexenio, con la violencia al alza en lugares como Sinaloa o Michoacán.
Oseguera es también un viejo conocido de García Harfuch. El 20 de junio de 2020 El Mencho ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellos dos escoltas.
Incendio de Costco
Como represalia por el asesinato de ‘El Mencho’, organizaciones criminales incendiaron diversos negocios. Entre los afectados se encuentra una de la cadena Costco, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco.
Así el Costco de Puerto Vallarta, Jalisco.
Sheinbaum pide “calma” en medio del caos en las calles
La presidenta de México pidió a la población mantenerse en calma e informada tras el operativo en el que murió el capo narco Oseguera que derivó en bloqueos e incendios de vehículos y negocios en distintos estados.
“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, dijo la mandataria en la red X.
La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.
Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.
Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026
Guadalajara, una de las ciudades más afectadas por los ataques de las organizaciones criminales tras la muerte de El Mencho, es sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026.
A menos de cuatro meses del inicio del torneo, la incertidumbre crece sobre la capacidad de las autoridades mexicanas para contener el caos generado por las organizaciones criminales y garantizar la protección de los visitantes
Las zonas afectadas por la reacción al asesinato de El Mencho
La muerte de “El Mencho” desató decenas de incendios de comercios y vehículos, al igual que bloqueos de vías, en al menos siete estados de México, entre ellos Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas, lo que obligó a fuerzas federales y estatales a reforzar la seguridad en diferentes puntos.
Ante los ataques a los locales comerciales y una veintena de bloqueos de vialidades, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del estado no salir de sus casas y ordenó suspender el transporte público.
Lemus escribió en X que se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y se activó el “código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”.
Los ataques en Jalisco se concentraron en Guadalajara, Chapala, y la ciudad turística de Puerto Vallarta, donde se reportaron varios incendios de comercios y vehículos, y una riña entre los presos de la cárcel de esa localidad. Un funcionario estatal, que habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato por no estar autorizado a declarar, detalló que durante la jornada de violencia murieron un elemento de la Guardia Nacional en Tapalpa, un custodio de la cárcel de Puerto Vallarta, y un fiscal estatal en Guadalajara.
Asimismo, el gobernador del estado occidental de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó en un mensaje en la misma red social que fuerzas estatales y federales se mantienen desplegadas para restablecer el orden y liberar las vías bloqueadas.
La Liga de México canceló un partido entre Querétaro y Juárez, por el caos en Guadalajara
La Liga de México canceló esta tarde el partido de fútbol entre Querétaro y Juárez, debido al caos que se extendió a Guadalajara tras el asesinato del líder narco “El Mencho” por parte del Ejército mexicano.
Estados Unidos y Canadá piden a sus ciudadanos no moverse si están en Jalisco
Estados Unidos y Canadá pidieron hoy a sus ciudadanos no moverse de sus casas o lugares de hospedaje si están en Jalisco, debido a las consecuencias del asesinato de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, el capo narco del Cartel Jalisco Nueva Generación. Su asesinato, por parte del ejército de México, desató una ola de bloqueos en Aeropuertos y rutas.
