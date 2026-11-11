Polémica en Perú: cuestionan a Keiko Fujimori porque se irá del país durante la visita del papa León XIV

LIMA.– La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, no estará en su país para despedir al papa León XIV, la semana próxima, cuando concluya la gira que llevó al Pontífice a tres países sudamericanos -entre ellos, la Argentina-, una notoria ausencia que ya desató un mar de críticas desde la oposición.

El faltazo de Keiko, quien viajará a China y Japón, fue calificado como un desaire diplomático al Papa, quien viaja a su segunda patria luego de que solo semanas atrás se sometiera a una cirugía que aconsejaba reposo, y tras la cual decidió arrancar de todos modos en un recorrido que comenzó en Uruguay y continuó en la Argentina.

El pleno del Senado autorizó el viaje de Fujimori, agendado del 15 al 21 de noviembre, una formalidad que sin embargo tuvo cinco votos en contra, mientras varias otras voces que expresaron su malestar. La fecha de inicio se cruza con las últimas actividades de León XIV, en especial con la misa en la Base de las Palmas el lunes 16, que se espera que sea multitudinaria.

Fujimori en rueda de prensa (Archivo) ERNESTO BENAVIDES - AFP

Fujimori asistirá a la Cumbre de Foro Económico Asia Pacífico (APEC) en Shenzen y sostendrá una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, para seguir viaje a Japón. Su padre, el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), tuvo un recordado paso por Japón, cuando en medio de una visita, y mientras en Perú se complicaba su situación política, envió su renuncia formal y no regresó por varios años.

Finalmente terminó condenado por corrupción y violación de los derechos humanos durante su gestión, un gobierno que comenzó con una victoria en las urnas y pronto derivó en un gobierno autocrático que muchos recuerdan por haber mejorado la economía y combatido al terrorismo, pero otros repudian como una dictadura corrupta y autoritaria.

El senador Carlos Caballero León, del Partido del Buen Gobierno, destacó la importancia de la visita de León XIV, que exige el acompañamiento de la jefa de Estado, por lo cual señaló que con su ausencia se proyecta una imagen de desorganización y debilidad diplomática. Añadió que su viaje es consecuencia directa de falta de planificación y lo calificó como un “desatino ministerial”.

El entonces obispo de Chiclayo, Robert Francis Prevost, actual León XIV.

“[Al Papa] Le hacemos llegar nuestras sinceras disculpas ante el desatino del gobierno” sobre la “inoportuna” partida de Fujimori, dijo Caballero León, aunque dijo votar a favor de autorizar el viaje para salvaguardar los compromisos con APEC.

Interferencia inaceptable

La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, dijo por su parte que era importante la participación de la mandataria en la Cumbre de APEC. Se trata -añadió- de un viaje estratégico.

Sin embargo, indicó que “resulta inaceptable que interfiera con la visita del Papa”. Por ello, planteó durante el debate que se ajustaran las fechas.

Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras, defendió a la mandataria señalando que se trata de dos cosas distintas. “No se puede mezclar un trabajo de la presidenta. ¿Dios no quiere que el Perú salga adelante? El Papa entenderá que por qué debe viajar la presidenta", declaró.

Presidenta Keiko Fujimori responde por críticas a su viaje a China y Japón en medio de la visita del Papa León XIV al Perú: Jamás se me ocurriría desairar a nuestro Papa León XIV. Soy católica, creyente y practicante



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La noche del martes, Fujimori respondió a las críticas desde algunos sectores señalando que no se pudo tocar la agenda. “Hemos tratado de cambiar fechas, pero era imposible”, dijo la jefa de Estado.

“Hemos tratado de hacer malabares, tratar de cambiar las fechas, los horarios y era imposible. Lo único que puedo decir es que estamos con mucha ilusión, el Papa va a ser recibido por todos los peruanos”, afirmó.

“Mi corazón se queda en el Perú, pero como presidenta tengo obligaciones de Estado que cumplir y por supuesto que traeremos muchas donaciones para el país, para enfrentar el fenómeno El Niño y seguir promoviendo el intercambio comercial y que lleguen más inversiones al Perú”, añadió.

La mandataria pidió “que no politicen una llegada tan hermosa” y dijo que la visita del Papa “es un momento de alegría, de unidad y de reconciliación para los peruanos”.

Keiko se va de viaje a China y Japón durante la visita del Papa que convocará a millones de personas y será vista por TV por muchísimas más. Lo más malcriado: la presidenta no estará en la despedida de Leon XIV. Puede no darse cuenta del efecto que ello tendrá. Peor aún, algunos… — Carlos Basombrío (@CarlosBasombrio) November 10, 2026

Eso no le ahorró críticas, que se fueron añadiendo. “Lo más malcriado: la presidenta no estará en la despedida de León XIV. Puede no darse cuenta del efecto que ello tendrá”, dijo el exministro del Interior Carlos Basombrío, quien también comentó que la decisión podría tener un cálculo político por las posturas del Papa.

“Peor aún, algunos lo verán como calculado desaire a quien, cuando obispo de Chiclayo, dijo que su padre debía pedir perdón sincero a las víctimas de los crímenes que lo llevaron a la cárcel”, agregó en X.

Cuando era obispo de Chiclayo, Robert Prevost criticó el indulto que recibió Alberto Fujimori en diciembre de 2017 y afirmó que el dictador, fallecido en 2024, debió “pedir perdón personalmente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales él fue juzgado”.

Con información de El Comercio/GDA