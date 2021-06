Polémica por el indulto de Pedro Sánchez a nueve catalanes independentistas

BARCELONA.- El presidente Pedro Sánchez ya puso fecha al asunto que monopoliza la vida política española desde hace un mes: la concesión del indulto a los nueve presos catalanes independentistas. En un discurso solemne en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, y ante representantes de la flor y nata del mundo económico y social catalán, Sánchez anunció que mañana, en el Consejo de Ministros semanal, se aprobará el perdón a los presos, una medida a la que se ha opuesto ferozmente la oposición de derecha, liderada por el PP.

Pensando en el espíritu constitucional de concordia, mañana propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del Procès. La democracia española va a dar un gran paso para que se produzca un #reencuentro que es necesario y es urgente. pic.twitter.com/DR2NxJVbh1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 21, 2021

El presidente español ha justificado la decisión como una vía para “abrir paso a la reconciliación” con Cataluña, región que en 2017 lanzó un fallido proceso de secesión unilateral. “El Gobierno de España ha decidido afrontar el problema, buscar la concordia, por eso propondré los indultos en el Consejo de Ministros”, avanzó en un auditorio de 300 personas. “Sacaremos nueve personas de la cárcel, pero sumaremos millones a la concordia”, ha remachado Sánchez, que no ha desgranado ninguna propuesta concreta de resolución del conflicto político, pero sí advirtió que “fuera del pacto constitucional no hay espacio para la política”.

Según explicó Sánchez, el indulto será parcial y reversible. Es decir, no incluirá todos los cargos por los que fueron condenados los líderes independentistas. En concreto, estará exenta la acusación de desobediencia, que no implica penas de cárcel, pero sí la inhabilitación de ejercer cargos públicos. Además, en caso de reincidencia, los condenados serían de nuevo encarcelados de forma inmediata. Las penas de los nueve reos, entre los que figura el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, oscilan entre 9 y 13 años de cárcel, de los que ya han cumplido más de tres años y medios.

La medida de gracia apuntala el nuevo tiempo político que se abrió en Cataluña después de las elecciones del pasado 14 de febrero, que situaron como partido más votado del bloque independentista a ERC, de perfil más moderado y que apuesta por una negociación con Madrid para resolver el contencioso. Precisamente, una reciente carta abierta de Junqueras en la que renunciaba a la vía unilateral aplanó el camino hacia los indultos.

El nuevo presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonés, valoró positivamente la decisión del líder socialista por ser “un paso en el camino del diálogo”, pero advirtió que es “insuficiente”. Todos los partidos independentistas defienden la aprobación de una ley de amnistía que sirva para solucionar el problema de todos los represaliados políticos independentistas, que cuantifican en unas 3000 personas. Entre ellos figura el ex presidente Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica junto con otros miembros de la Generalitat que organizaron un referéndum unilateral de autodeterminación en 2017.

El presidente de la Generalitat, Père Aragonés, a su llegada al W Barcelona para asistir a una cena inaugural de la XXXVI reunión anual del Cercle D'Economía, en Barcelona, Catalunya (España).

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado ha reiterado su oposición a la medida de gracia, que ha calificado de “indultos trampa”. Para el partido conservador, el perdón a los presos independentistas es el peaje que ha debido de pagar Sánchez para garantizarse el apoyo de ERC en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE y sus socios de Podemos no gozan de mayoría absoluta. Desde hace un mes, el PP está recogiendo firmas en las calles contra los indultos. Además, el pasado de 12 de junio participó en una manifestación contra los indultos junto con Vox y Ciudadanos, los otros partidos de la oposición conservadora. Ambas iniciativas reivindicativas recibieron un apoyo tibio de la ciudadanía, lo que ha envalentonado al presidente a acelerar su aplicación.

La próxima etapa en el proceso de distensión será un reunión entre Sánchez y Aragonés en la Moncloa, el primero entre un presidente de España y de la Generalitat en más de cuatro años. En la agenda, definir los detalles alrededor de la mesa de negociación entre los Ejecutivos catalán y español que debe abrir una puerta a una solución negociada del conflicto.

El anuncio de Sánchez coincide con la votación el lunes por la tarde en el seno del Consejo de Europa, un órgano intergubernamental que vela por el respeto a las libertades en todo el continente, de un informe sobre la situación en Cataluña. El texto elaborado por un relator, y aprobado por la Comisión Legal y de Derechos Humanos, insta al fin de la persecución legal de los políticos independentistas, incluido Carles Puigdemont. Para el independentismo, la intervención de las instancias judiciales europeas, que han asestado varios golpes a la justicia española, explica el interés súbito de Sánchez en la concesión de los indultos.