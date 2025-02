Polémica y cruces por el saludo denunciado como nazi en la CPAC donde hablará Milei: se bajó un líder de ultraderecha

PARÍS.- El líder de la extrema derecha francesa Jordan Bardella canceló el viernes su discurso en la conferencia conservadora CPAC cerca de Washington después de lo que describió como un saludo nazi de un orador, una aparente referencia a Steve Bannon, dijo su partido Agrupación Nacional (RN, por su sigla en francés), en una polémica que rodea al evento en el que hablará el presidente Javier Milei este sábado.

Bardella, de 29 años y presidente del RN, es la mano derecha de la líder del partido, Marine Le Pen, y se lo considera un futuro aspirante a la presidencia. Su viaje a Estados Unidos subraya un esfuerzo de RN por estrechar lazos con el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien Le Pen ha tenido una compleja relación.

Líder del Agrupación Nacional de extrema derecha francesa Marine Le Pen, izquierda, y candidato principal del partido para las próximas elecciones europeas, Jordan Bardella, durante una reunión política el 2 de junio de 2024 en París. Thomas Padilla - AP

“En este podio ayer, mientras yo no estaba presente en la sala, uno de los oradores se permitió, a modo de provocación, un gesto que hacía referencia a la ideología nazi”, dijo Bardella, sin referirse a Bannon, exasesor de Trump que dirige el popular podcast War Room. “En consecuencia, tomé la decisión inmediata de cancelar mi intervención prevista para esta tarde en el evento”, anunció el viernes en un comunicado.

Su entorno aclaró más tarde a la agencia francesa AFP que el eurodiputado francés se refería a Steve Bannon, invitado en 2018 en Francia a un congreso del Frente Nacional, convertido más tarde en la Agrupación Nacional.

Bannon, estandarte del populismo de derecha que asesoró al magnate republicano durante parte de su primer mandato (2017-2021) intervino el jueves en la CPAC y volvió a sugerir que Trump busque un tercer mandato, prohibido por la Constitución.

“La única forma de que ganen es que nosotros retrocedamos y no vamos a retroceder, no vamos a rendirnos, no vamos a renunciar. ¡Luchen! ¡luchen! ¡luchen!”, dijo al final del discurso y extendió el brazo derecho hacia delante con la palma de la mano hacia abajo en un rápido saludo, antes de decir “¡Amén!”. Fue interpretado por algunos como un saludo similar a los que hacían Adolf Hitler y otros fascistas europeos en el siglo XX.

Bannon negó haber hecho un saludo nazi y dijo a un periodista francés que se trataba de un “saludo”, y que si Bardella había cancelado su comparecencia por el gesto, “es indigno de liderar Francia”.

“Si canceló por lo que dijeron los principales medios de comunicación sobre el discurso, es que no escuchó el discurso. Si eso es cierto, es indigno de dirigir Francia. Es un niño, no un hombre”, declaró Bannon al diario francés Le Point.

En un mensaje citado por The New York Times, Bannon explicó que había “saludado al movimiento MAGA como siempre lo hago en mis discursos motivacionales”.

Justo un mes antes Elon Musk, el hombre más rico del mundo y jefe de Tesla, Space X y la red X, hizo el mismo gesto el día de la investidura de Trump, quien lo puso al frente de una comisión de recorte del gasto público federal. En su red X, el multimillonario le restó importancia y hasta bromeó.

“¡No digas Hess a las acusaciones nazis! ¡Hay gente que se traga cualquier cosa de Goebbels! ¡Deja de Goering a tus enemigos! Sus pronombres habrían sido He/Himmler”, escribió en verso mencionando a nombres de destacados nazis junto a un emoticono de una cara llorando de la risa.

Entonces, el presidente argentino salió a respaldarlo. Milei aseguró que Musk es “una de las personas más importantes de la historia” y que “empuja el progreso humano”. “Nazi, las pelotas”, recriminó.

Milei tiene previsto dar un discurso este sábado en la CPAC, antes del cierre a cargo de Trump. Ya apareció el jueves en el escenario de la conferencia para darle una motosierra de regalo a Musk, aunque en esa oportunidad no habló.

Meloni, bajo presión

El RN, anteriormente conocido como Frente Nacional, solía ser conocido por el antisemitismo y el racismo cuando estaba bajo el mando del padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, pero desde entonces se ha vuelto más pro-Israel, parte de una purga contra elementos tóxicos en el partido y en una búsqueda de reconversión para ampliar su base de votantes.

Los esfuerzos lo han convertido en el mayor partido parlamentario de Francia, y Le Pen es considerada la favorita para ser la próxima presidenta de Francia en las elecciones de 2027

Los gestos de Musk y Bannon se producen en un momento en que Trump y sus aliados están trabajando para construir relaciones con un crecimiento de movimientos políticos de derecha en todo el mundo, varios de los cuales estuvieron representados en la CPAC.

A través del vicepresidente JD Vance y de Elon Musk, la Casa Blanca ha tendido puentes abiertamente este mes con Alternativa para Alemania (AfD), un partido alemán de derecha que ha sido marginado durante años en ese país porque algunos de sus miembros se han deleitado con eslóganes nazis, pero que según las encuestas puede convertirse en el segundo partido más importante del parlamento alemán en las elecciones de este domingo.

Pero la decisión de Bardella puso de relieve algunas tensiones dentro de ese movimiento, en particular en Europa, donde incluso los partidos de extrema derecha se han mostrado reacios a las asociaciones con el nazismo. Saludos como los que hicieron Bannon y Musk son ilegales en Alemania, donde las agencias de inteligencia han clasificado y vigilado a elementos de AfD como extremistas.

Mientras la AfD celebra el apoyo que llega desde Estados Unidos, el RN de Bardella considera que las asociaciones con los aliados de Trump también podrían ser una desventaja en su intento de cambio de imagen.

El gesto de Bannon también se convirtió en un dolor de cabeza para Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que tiene previsto pronunciar un discurso en video en la CPAC el sábado. Al igual que RN, Meloni, cuya carrera había apoyado Bannon, ha moderado en los últimos años muchas posturas de su partido Hermanos de Italia, que tiene raíces en el pasado fascista de Italia.

Giorgia Meloni tiene previsto hablar este sábado por video en la CPAC Alessandra Tarantino - AP

A partir del saludo de Bannon, Elly Schlein, líder del opositor Partido Demócrata de Italia, dijo que Meloni “debería tener la decencia de desvincularse de esta reunión neofascista para servir, por una vez, a los intereses de Italia”.

Un portavoz de Meloni dijo que no estaba al tanto de ningún plan para cancelar su aparición. Y Antonio Giordano, secretario general del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos de Meloni en el Parlamento Europeo, cuestionó que el gesto de Bannon fuera un saludo nazi.

Mientras tanto, al menos otro orador de la CPAC pareció repetir el gesto de Bannon el viernes. Eduardo Verástegui, actor y activista conservador mexicano, levantó la mano desde el corazón en un saludo similar, manteniéndola en alto mientras algunos de los presentes aplaudían. Luego levantó el puño y repitió la palabra “luchar”.

