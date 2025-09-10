En la madrugada del miércoles, Polonia derribó al menos diez drones de Rusia que violaron su espacio aéreo al ser considerados como objetos hostiles. El gobierno polaco confirmó que se trata de armamento militar ruso proveniente de Bielorrusia y convocó a los reservistas de su ejército ante un eventual ataque directo.

“Durante el ataque llevado a cabo hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano, nuestro espacio aéreo fue violado repetidamente por drones”, indicó el centro de mando de las Fuerzas armadas polacas en un mensaje en la red social X.

Tras la destrucción de los drones, llevaron a cabo operaciones para “identificar y neutralizar” algunos objetivos y localizar otros que fueron derribados en la frontera.

La alerta emitida por Polonia

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, precisó que se utilizaron aviones cazas para derribar “los objetos hostiles” y adelantó que el gobierno se comunicó con la OTAN, alianza de la que Polonia es miembro.

Como consecuencia de la incursión de estos drones, el principal aeropuerto de Varsovia, Chopin, fue cerrado, según avisó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos que admitió haber detectado “actividad militar no planificada relacionada con la seguridad del Estado”.

Por su parte, el primer ministro, Donald Tusk, escribió: “Informé al Secretario General de la OTAN sobre la situación actual y las medidas que hemos tomado contra los objetos que han violado nuestro espacio aéreo. Mantenemos contacto constante“.

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

La supuesta incursión se produce un día después de que el recién elegido presidente nacionalista de Polonia, Karol Nawrocki, advirtiera que su par ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a invadir más países tras su guerra en Ucrania.

“No confiamos en las buenas intenciones de Vladimir Putin”, declaró Nawrocki a los periodistas el martes en una rueda de prensa en Helsinki.

“Mientras esperamos, por supuesto, una paz duradera, una paz permanente, que es necesaria para nuestras regiones, creemos que Vladimir Putin está dispuesto a invadir también otros países”, afirmó.

Polonia ha sido uno de los principales apoyos de Kiev, acoge a más de un millón de refugiados ucranianos y es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental a Ucrania.

