En Suiza: Kayne West suma una nueva cancelación en su gira

El club de fútbol suizo FC Basel canceló un concierto de Kanye West, y el motivo causó polémica: apoyar el espectáculo no se ajustaba a sus valores.

Representantes del FC Basel declararon a la agencia de noticias Reuters que revisaron la solicitud del concierto y, finalmente, decidieron no seguir adelante con él. “El FCB recibió una consulta y la consideró”, dijo el representante. “Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, hemos decidido no seguir adelante con el proyecto, ya que, de acuerdo con nuestros valores, no podemos ofrecer una plataforma al artista en cuestión en este contexto”.

Según un informe elaborado por Variety, el FC Basel, que organiza conciertos y eventos en St. Jakob-Park, es el último de una creciente lista de conciertos de Ye (como también se conoce a West) que han sido pospuestos o cancelados. El viernes, el concierto en el Estadio Slaski de Chorzów, Polonia, fue cancelado por “razones formales y legales”, según el director del estadio, Adam Strzyzewski. La ministra de Cultura de Polonia, Marta Cienkoska, se había manifestado en contra del espectáculo, calificándolo de “inaceptable”.

Kanye West Hotsauce/REX/Shutterstock - Rex Features

“La decisión de organizar un concierto de Kanye West en Polonia es inaceptable”, escribió en X. “Estamos hablando de un artista que ha expresado públicamente opiniones antisemitas, ha minimizado delitos y se ha lucrado con la venta de camisetas con esvásticas. Esto no son ‘controversias’. Es una transgresión deliberada de los límites y la normalización del odio”.

A principios de este mes, Ye pospuso su concierto en Marsella después de que Francia considerara prohibirle la entrada. “Tras mucha reflexión, he decidido posponer mi concierto en Marsella, Francia, hasta nuevo aviso”, escribió en X. “Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mi error. Asumo toda la responsabilidad, pero no quiero involucrar a mis fans. Mis fans lo son todo para mí. Espero con ansias los próximos conciertos. Nos vemos en la cima del mundo”.

West ofreció dos conciertos con entradas agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles a principios de este mes. Poco después, se le negó la entrada al Reino Unido para su actuación como cabeza de cartel en el Wireless Festival, que posteriormente fue cancelado.

La canción equivocada

En mayo de 2025 West lanzó una canción llamada “Heil Hitler” y, desde entonces, su carrera no hizo más que empeorar, a pesar de las disculpas que intentó pedir. En una carta publicada en The Wall Street Journal aseguró que que no es “nazi ni antisemita”, y habló sobre sus trastornos mentales.

La canción, vetada en las principales plataformas de streaming, aunque fácil de encontrar en internet, le valió, entre otras cosas, la anulación de un visado para Australia. West, que cambió su nombre artístico a Ye, explicó en un mensaje pago en el periódico las implicaciones del trastorno bipolar que hace años le fue diagnosticado. “Cuando uno está en un episodio maníaco, no cree estar enfermo. Piensa que los demás están exagerando. Siente que ve el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad está perdiendo completamente el control”, escribió el artista, ganador de 24 premios Grammy.

“Me arrepiento y me siento profundamente mortificado de mis acciones en ese estado. Me comprometo a asumir mis responsabilidades, a seguir un tratamiento y a llevar a cabo cambios reales y duraderos. Eso no justifica en absoluto lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”, añadió.

El presidente Donald Trump y el cantante Kanye West, cuando el empresario asumió por primera vez la presidencia de los Estados Unidos ANDREW KELLY - X02844

Ya en diciembre de 2023, el rapero se había disculpado ante la comunidad judía después de haber declarado unos meses antes que “adoraba a los nazis”. En 2022 también provocó indignación al mostrarse con el lema “White Lives Matter” (“La vida de los blancos importa”, tergiversando el célebre “Black Lives Matter” contra el racismo) y acudió a una cena en casa de Donald Trump con el supremacista blanco antisemita Nick Fuentes.