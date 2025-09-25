Por lo menos 17 muertos por peleas entre bandas de narcos en una cárcel de Ecuador

QUITO.- Una disputa entre bandas de narcotraficantes en una cárcel de Ecuador provocó al menos 17 muertos el jueves, con escenas sangrientas de cuerpos desmembrados y acuchillados, que recuerdan los peores enfrentamientos de este tipo en el país.

La cifra total, proporcionada por el organismo a cargo de las penitenciarías (SNAI), eleva a 30 el número de presos muertos en circunstancias similares en los últimos tres días. También falleció un guardia penitenciario, en medio de una ola de violencia sin precedentes en la nación que hace apenas una década era de las más tranquilas del continente.

Un enfrentamiento entre grupos criminales recluidos en la cárcel de Esmeraldas terminó en una masacre. Al momento se registran 17 PPL asesinados y varios heridos. Incluso, intentaron huir en la revuelta que ocurrió cerca de las 03h00 de esta madrugada.#Ecuador#Esmeraldas pic.twitter.com/sV8zXaSuS3 — Diego Pinto Galárraga (@dpin1980) September 25, 2025

Fuentes policiales, citadas por el portal de noticias Primicias, informaron que el motín estalló durante la noche tras una orden dada a sus miembros por los líderes de Los Tiguerones de atacar a miembros de las bandas rivales Los Lobos y Choneros.

Según informes iniciales, los reclusos aprovecharon una falsa alarma para robar las llaves a un guardia de la prisión y abrir las celdas, iniciando la masacre.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una decena de hombres tendidos en el suelo con el torso desnudo, ensangrentados y varios de ellos decapitados en la cárcel de la costera Esmeraldas, capital de la provincia homónima en el norte del país.

Vista aérea de la prisión de Esmeraldas, Ecuador. (Photo by Antony QUINTERO / AFP) ANTONY QUINTERO� - AFP�

Más temprano, la Policía había dado un balance preliminar de diez fallecidos.“Hay mujeres que desde las cinco y media de la mañana salieron a las calles aquí a preguntar por sus familiares”, dice angustiada una mujer en busca de información sobre un allegado y que pidió reserva de su identidad.

Llegó al lugar tras una llamada telefónica de vecinos de la prisión que la alertaron sobre el disturbio de la madrugada. Dijeron “que escuchaban la balacera, los gritos y los lamentos”.

Según la mujer, los militares le aconsejaron primero ir “a la morgue a ver si su familiar está vivo o muerto”.

Convulsionado puerto petrolero

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de organizaciones criminales que se enfrentan por el poder y protagonizan masacres que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.

Familiares de los prisioneros frente a la cárcel de Esmeraldas (Photo by Antony QUINTERO / AFP) ANTONY QUINTERO� - AFP�

Los choques que dejaron 17 muertos este jueves se produjeron en la principal penitenciaría de Esmeraldas, un puerto petrolero cerca de la frontera con Colombia.

El centro tiene capacidad para 1100 reclusos pero en 2022 albergaba a más de 1400, de acuerdo con el SNAI.

Con rostros de preocupación, decenas de personas, entre allegados y pobladores, aguardaban noticias en los exteriores de la cárcel, que estaba rodeada por un fuerte cordón policial y militar.

El lunes, enfrentamientos entre reclusos en la penitenciaria de Machala, ciudad costera cercana a la frontera con Perú, terminaron con la muerte de 13 presos y un guardia. Otras 14 personas quedaron heridas, según información oficial.

Gran parte de la droga que se produce en Colombia y Perú, hoy los mayores exportadores de cocaína mundiales, sale por los puertos de Ecuador y se consume en Estados Unidos y Europa.

Fronteras en llamas

La mayor matanza entre presos en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste). Esta es considerada una de las peores masacres carcelarias de América Latina.

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.

En Esmeraldas, de población afro y a orillas del Pacífico, nueve personas fueron asesinadas en 2023 durante el ataque armado de una treintena de mafiosos que llegaron en lanchas y automóviles a un puerto de pescadores artesanales y abrieron fuego cuando en el sitio había más de 1500 pobladores.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a la población sacando cuerpos del agua mientras otros cadáveres ensangrentados estaban tendidos en el suelo.

Las cárceles ecuatorianas están bajo control de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la guerra al crimen organizado y a su país en conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de bandas del narco locales con nexos con carteles internacionales.

Ecuador era un país tranquilo pero los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600 %. Por territorio ecuatoriano transita un 70% de la droga que va hacia Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales.

