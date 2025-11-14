Por órdenes de Trump, el Pentágono anuncia la operación Lanza del Sur en el Caribe

WASHINGTON.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves el lanzamiento de una operación denominada Lanza del Sur, en el marco del despliegue de la flota que patrulla el Caribe con el presunto objetivo de combatir el narcotráfico.

“El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur”, dijo en la red social X.

“Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, señaló.

— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

El anuncio representa una escalada en la tensión que cunde en el Caribe desde la movilización ordenada por Trump y los repetidos ataques contra presuntas “narcolanchas” y sumergibles de supuestos narcotraficantes.

La movilización también se relaciona con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre quien el gobierno de Estados Unidos viene sumando presión, al definirlo como un líder narcotraficante, al frente del llamado Cártel de los Soles, e insinuando que podría sacarlo del poder.

Maduro dijo este jueves, en declaraciones dirigidas a los jóvenes de su país, que Estados Unidos “amenaza con una invasión”. Desde hace varias semanas, el gobierno venezolano ha activado ejercicios de las Fuerzas Armadas y milicias de civiles armados por la tensión con Washington.

“El que quiera que esta república sea libre, independiente para siempre, el que quiera que esta juventud sea rebelde, debe empoderarse en el territorio con mucha fortaleza", indicó Maduro.

