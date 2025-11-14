LA NACION

Por órdenes de Trump, el Pentágono anuncia la operación Lanza del Sur en el Caribe

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que operativo pretende “expulsar a los narcoterrorista de nuestro hemisferio”

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete HegsethDarron Cummings - AP

WASHINGTON.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves el lanzamiento de una operación denominada Lanza del Sur, en el marco del despliegue de la flota que patrulla el Caribe con el presunto objetivo de combatir el narcotráfico.

“El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur”, dijo en la red social X.

“Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, señaló.

El anuncio representa una escalada en la tensión que cunde en el Caribe desde la movilización ordenada por Trump y los repetidos ataques contra presuntas “narcolanchas” y sumergibles de supuestos narcotraficantes.

La movilización también se relaciona con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre quien el gobierno de Estados Unidos viene sumando presión, al definirlo como un líder narcotraficante, al frente del llamado Cártel de los Soles, e insinuando que podría sacarlo del poder.

Maduro dijo este jueves, en declaraciones dirigidas a los jóvenes de su país, que Estados Unidos “amenaza con una invasión”. Desde hace varias semanas, el gobierno venezolano ha activado ejercicios de las Fuerzas Armadas y milicias de civiles armados por la tensión con Washington.

“El que quiera que esta república sea libre, independiente para siempre, el que quiera que esta juventud sea rebelde, debe empoderarse en el territorio con mucha fortaleza", indicó Maduro.

(noticia en desarrollo)

Agencias AP y Reuters

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Human Rights Watch denuncia torturas a migrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele en El Salvador
    1

    Human Rights Watch denuncia torturas a migrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele en El Salvador

  2. China: el momento en que colapsa un impresionante puente de 758 metros de largo
    2

    China: el momento en que colapsa un megapuente de 758 metros de largo

  3. Cómo fueron los traumáticos ataques jihadistas que París conmemora 10 años después
    3

    Francia recuerda a las 132 víctimas a diez años de los peores ataques terroristas de su historia reciente

  4. Violencia en aumento en Cisjordania: colonos israelíes queman una mezquita y escriben amenazas
    4

    Violencia en aumento en Cisjordania: colonos israelíes queman una mezquita y escriben mensajes amenazantes tras una condena

Cargando banners ...