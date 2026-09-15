Por primera vez Japón supera las 100.000 personas con 100 años o más (y qué hay detrás de esta asombrosa longevidad)

El número de personas de 100 años o más en Japón superó las 100.000 por primera vez, según el Ministerio de Sanidad de ese país.

Los registros muestran que Japón alberga actualmente a 107.677 centenarios, la cifra más alta del mundo, de los cuales el 88% son mujeres.

La mujer de mayor edad es Kishimoto Fuyo, de 114 años y originaria de la ciudad de Kioto, y el hombre de mayor edad es Kato Hikaru, de 112 años y originario de Kumamoto.

El ministro de Sanidad japonés, Kenichiro Ueno, afirmó estar “encantado de que tantas personas vivan vidas largas, sanas y activas”, y destacó los avances en medicina y tecnología.

Pero Kenichiri también advirtió sobre el desafío que enfrenta el país para mantener un sistema de seguridad social sostenible.

Los expertos atribuyen la longevidad de los japoneses a varios factores, entre ellos una dieta saludable y un estilo de vida activo.

La gastronomía de esta nación insular se compone principalmente de pescado, verduras y arroz, y contiene menos grasas saturadas que muchas dietas occidentales.

Las personas mayores también caminan, usan el transporte público, se trasladan en bicicleta y hacen estiramientos con regularidad.

Envejecimiento poblacional

Se cree que la dieta de los japoneses, compuesta principalmente de pescado, verduras y arroz, contribuye a una mayor longevidad Getty Images

Japón lleva años experimentando un proceso de envejecimiento poblacional. Las ventas de pañales para adultos superaron a las de pañales para bebés durante más de una década.

Las empresas también desarrollaron nuevos productos para la población de edad avanzada, entre los que se incluyen un exoesqueleto motorizado para ayudar a mover diversas partes del cuerpo y gafas que ajustan automáticamente su enfoque.

Para que una población se reemplace, cada mujer necesita dar a luz a un promedio de 2,1 hijos. El año pasado, la tasa de fecundidad total de Japón cayó a un mínimo histórico de 1,14.

Según datos del Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social, se estima que la población total disminuirá a 87 millones para 2070, lo que representa un descenso del 30% con respecto a su máximo de 128 millones en 2008.

Actualmente, los residentes de 65 años o más representan alrededor del 30% de la población y se espera que alcancen casi el 40% para el año 2070.

“Emergencia silenciosa”

Las autoridades japonesas calificaron esta tendencia al envejecimiento de “crisis existencial”, y la primera ministra del país, Sanae Takichi, describió el declive como una “emergencia silenciosa”.

En 2025, la población total de Japón disminuyó en las 47 prefecturas excepto en dos, y el ritmo de descenso se está acelerando.

Los numerosos programas y subsidios del gobierno para alentar a los jóvenes a tener más hijos no parecen estar impulsando las tasas de natalidad.

Los expertos afirman que las razones son complejas y van desde menores tasas de matrimonio y una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral hasta el aumento de los costos de la crianza de los hijos.

Si bien la inmigración ha aumentado en años anteriores, los extranjeros representan solo alrededor del 3% de la población y la oposición a aceptar a más inmigrantes fue en aumento.

La migración a Japón ha aumentado en los últimos años, pero sigue siendo baja en comparación con otras economías importantes Getty Images

Cuando Japón inició su censo de centenarios en 1963, había 153 personas de 100 años o más. Esa cifra aumentó a 1.000 en 1981 y alcanzó los 10.000 en 1998.

Las cifras más recientes se publicaron antes del día festivo anual de Japón “Respeto a los ancianos”, en el que el gobierno homenajea a quienes cumplen 100 años con una carta personal y una copa de sake tradicional.

Estudios anteriores pusieron en duda la validez de las cifras mundiales de centenarios, al sugerir que los errores en los datos, los registros públicos poco fiables y la falta de certificados de nacimiento podrían explicar las cifras elevadas.

Una auditoría gubernamental de los registros familiares en Japón en 2010 descubrió que más de 230.000 personas registradas como mayores de 100 años no podían ser localizadas; y algunas de ellas habían fallecido décadas antes.

El error en el recuento se atribuyó a la deficiente contabilidad y a las sospechas de que algunas familias podrían haber intentado ocultar la muerte de parientes ancianos para cobrar sus pensiones.