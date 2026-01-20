Por qué Macron usó anteojos de sol para su discurso en Davos

DAVOS, Suiza.– Emmanuel Macron subió esta semana al escenario del Foro Económico Mundial con un detalle que llamó tanto la atención como sus palabras: un par de anteojos de sol de aviador, espejados, impropios del clima alpino y del protocolo habitual del encuentro internacional. La imagen, que rápidamente circuló por redes y medios internacionales, tuvo una explicación médica, pero también terminó funcionando como un símbolo involuntario –y aprovechado– en un momento de fuerte tensión geopolítica.

El presidente francés arrastra desde hace días un derrame en el ojo derecho, una afección ocular que él mismo definió como “completamente inofensiva”, pero que le provocó inflamación y un visible enrojecimiento. Por recomendación médica, Macron debió usar gafas de sol en varias apariciones públicas desde la semana pasada, desde una inspección de tropas en la base aérea de Istres, en el sur de Francia, hasta reuniones en el Palacio del Elíseo y, finalmente, este martes en su discurso en Davos.

Lejos de esquivar el tema, el mandatario decidió abordarlo con humor. “Por favor, disculpen la fea apariencia de mi ojo. Es algo sin importancia”, dijo días atrás ante las fuerzas armadas francesas, antes de bromear con una “referencia involuntaria al Ojo del Tigre”, en alusión tanto a la célebre canción de la banda Survivor –popularizada por la película Rocky III– como a la idea de determinación y resistencia. En clave más francesa, la metáfora remitía también a Georges Clemenceau, el primer ministro que encarnó la firmeza del país durante la Primera Guerra Mundial.

“Está usando anteojos por fotosensibilidad, mientras se resuelve el problema menor mencionado la semana pasada”, dijo una fuente cercana a Macron.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hace un gesto mientras pronuncia un discurso durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 20 de enero de 2026 FABRICE COFFRINI� - AFP�

La ironía contrastó con la dureza del mensaje que Macron llevó a Davos. Con las gafas puestas para ocultar el problema oftalológico, el presidente advirtió que el mundo está ingresando en una fase de creciente inestabilidad, donde “el derecho internacional es pisoteado y la única ley que parece importar es la del más fuerte”. “Nos acercamos a un mundo sin reglas”, alertó, en una intervención marcada por referencias explícitas al regreso de ambiciones imperiales y a la normalización del conflicto como herramienta política.

Sin mencionar directamente a Donald Trump, Macron respondió a las amenazas comerciales y geopolíticas lanzadas desde Washington en los últimos días. Denunció una competencia estadounidense que busca “subordinar a Europa” mediante acuerdos comerciales “inaceptables”, aranceles punitivos y presiones políticas, incluso sobre territorios estratégicos como Groenlandia. En ese marco, instó a la Unión Europea a no dudar en desplegar todas las herramientas a su alcance para defender sus intereses económicos y de seguridad.

El discurso llegó además en medio de una polémica diplomática: Trump había hecho públicos mensajes privados de Macron en los que el presidente francés proponía organizar una cumbre del G7 en París, incluso con la posibilidad de invitar a Rusia al margen del encuentro, lo que habría marcado el primer acercamiento de alto nivel desde el inicio de la guerra en Ucrania. En Davos, Macron descartó que hubiera una reunión prevista y evitó profundizar en el episodio, aunque reforzó su defensa del multilateralismo y del respeto al Estado de derecho frente a la lógica de la fuerza.

Así, lo que comenzó como una anécdota por su estética terminó enmarcando una de las intervenciones más fuertes del líder francés en el foro. Los anteojos de aviador se convirtieron en una imagen potente en un Davos atravesado por la incertidumbre global: un presidente que, entre chistes sobre su ojo y advertencias sobre el rumbo del mundo, buscó proyectar firmeza en tiempos que, según sus propias palabras, se han vuelto menos previsibles y más peligrosos.

