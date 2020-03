Coronavirus: ¿Por qué Uruguay todavía no registra casos de esta enfermedad?

El país vecino aún no registra casos de coronavirus, ¿por qué? Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de marzo de 2020 • 13:06

Mientras se detectan los primeros casos autóctonos de coronavirus en Brasil y se producen nuevos contagios en Argentina, crece la preocupación de los gobiernos por el impacto que tendrá la pandemia en la región.

A pesar del rápido avance que registró la enfermedad en Sudamérica, Uruguay aún no registra infectados, aunque se mantiene alerta y avanza con medidas de prevención. Ahora, el mundo mira al país y se pregunta, ¿cómo se mantiene libre de coronavirus ?

En diálogo con la prensa, Daniel Salinas , ministro de salud, le dijo al diario uruguayo El Observador que los análisis realizados a sospechosos de haber sido infectados por coronavirus dieron negativo. "Seguimos en vigilancia activa", señaló el funcionario.

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó que el coronavirus es una pandemia, la cartera a cargo de Salinas trabaja en una campaña de difusión para mantener en cero la cantidad de infectados por el covid-19 .

Una de las razones por las que el virus que ya está presente en buena parte del mundo todavía no fue detectado en Uruguay tiene que ver con su conectividad. "No hay vuelos directos a China, Italia e Irán" , dijo Miguel Asqueta , director general de Salud de Uruguay. "Si nosotros tuviéramos aeropuertos como el de Ezeiza, el de San Pablo o el de Santiago de Chile, pienso que la situación sería otra".

La cartera sanitaria uruguaya, de todos modos, tiene la certeza de que en algún momento se producirá el primer infectado y que ocurrirá a través de un turista que llegue por el aeropuerto de Carrasco. "No va a ingresar por la frontera con Brasil, porque ahí no hay circulación sostenida del virus. No va a ingresar por las lanchas que vienen de Buenos Aires o Carmelo, no va ingresar por los puentes porque Argentina tampoco tiene circulación sostenida de virus. Va a ingresar por el aeropuerto de Carrasco", sostuvo Asqueta en rueda de prensa y auguró: "Prácticamente no hay otra posibilidad".