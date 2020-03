Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de marzo de 2020 • 06:28

Ayer el presidente de China, Xi Jinping , visitó por sorpresa la ciudad de Wuhan, origen del brote de coronavirus que en el mundo ya generó más de cien mil infectados, y aseguró que el Covid-19 está contenido en el país y que cada día son menos los afectados. Sin embargo, en el resto del mundo la situación no es la misma.

Italia vive desde ayer una cuarentena total en busca de frenar el avance de la enfermedad , que ya causó la muerte de más de 600 personas. Asimismo, en Estados Unidos se confirmaron más de mil enfermos y en la región latinoamericana se presentaron dos casos positivos en Bolivia y la primera muerte en Panamá.

En la Argentina, las autoridades sanitarias anunciaron que los infectados ya son 19. Hay decenas de pacientes sospechosos que aguardan el resultado de las pruebas para determinar si tienen o no Covid-19.

16.36 | España cierra el Prado

Todos los museos estatales de Madrid, incluidos el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, cerrarán sus puertas al público debido a la epidemia de coronavirus que afecta a la capital española, dijeron las autoridades. La medida entrará en vigencia desde el 12 de marzo hasta nuevo aviso, tuiteó el Ministerio de Cultura español.

16.24 | La llama olímpica se encenderá, pero sin público

Por primera vez en las últimas tres décadas, la llama olímpica de los Juegos de Tokio 2020 se encenderá sin la presencia de espectadores , el jueves en Olimpia, como consecuencia de la epidemia del nuevo coronavirus. "Desgraciadamente no habrá espectadores en el interior del estadio antiguo", deploró Georgios Georgopoulos, alcalde de Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos

15.20 | Guatemala prohíbe ingreso a europeos

El Gobierno de Guatemala anunció que ningún ciudadano europeo podrá entrar a su territorio, como medida para prevenir la propagación del coronavirus en el país, que junto con El Salvador y Nicaragua son las únicas naciones centroamericanas sin casos confirmados de contagio.

14.53 | La odisea de una pareja argentina

Martín Pettinati y Joia Núñez comenzaron su viaje por Italia y España hace 25 días. En una entrevista con LA NACION , cuentan cómo cambió el día a día en Italia, donde se encuentran ahora, desde que se determinó que la "zona roja" alcance a todo el país.

14.14 | Restricciones para eventos deportivos

El Poder Ejecutivo anunció la suspensión de espectáculos deportivos durante el mes de marzo en nuestro país. Según aclaró Matías Lammens , titular del Ministerio de Turismo y Deportes, "es solamente para eventos que tengan participantes de países con circulación comunitaria. Por ahora no afecta a la AFA ni la Copa Libertadores , pero las eliminatorias sudamericanas están suspendidas".

13.44 | El coronavirus Covid-19 es una pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al coronavirus Covid-19 como una pandemia y pidió que los países "tomen acción de manera urgente y agresiva" . Sobre aquellos países que "todavía solo tienen un puñado de casos" dijo que "pueden prevenir que esos pocos casos se transformen en grandes aglomerados de personas y que esos conglomerados se transformen en transmisiones comunitarias".

12.30 | Uruguay, sin casos

El país vecino registra hoy dos pacientes sospechosos pero aún no tiene positivos confirmados. Desde el Ministerio de Salud Pública descartaron ya 70 evaluaciones. Es uno de los pocos países de la región que aún no presenta enfermos.

12.11 | Un velerista internado

Un hombre de 58 años que había participado de un encuentro de veleristas de todo el mundo en la provincia de Tierra del Fuego se encuentra internado desde ayer en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, próximo a la localidad bonaerense de Punta Alta, como caso sospechoso de coronavirus. "Es un paciente que participó de un encuentro donde había 80 veleristas de todo el mundo y como empezó con síntomas se decidió internarlo e iniciar el protocolo", informó el médico infectólogo Diego Maurizzi.

11.50 | Sanciones

Esta mañana, Alberto Fernández afirmó que todos aquellos que regresen de los países en riesgo por el brote de coronavirus deben permanecer aislados en sus casas. Aclaró que no se trata de una opción, sino que es obligatorio. Quienes no cumplan con ello, serán multados.

11.20 | En el epicentro del brote

Después de que el presidente chino, Xi Jinping, visitara ayer Wuhan, ciudad en donde surgió el coronavirus y que se encontraba bloqueada desde el 23 de enero para evitar la propagación, algunas empresas fueron autorizadas a retomar sus actividades, lo que fue interpretado como un signo de la progresiva normalización.

11.10 | Una beba, caso sospechoso

Las autoridades sanitarias bonaerenses informaron hoy que una beba de 9 meses es el único caso de un menor sospechoso de coronavirus que se atiende en el Hospital de Niños de La Plata , luego de que ayer se hablara de dos menores de edad internados. Además, indicaron que se esperan los resultados de los análisis practicados a la pequeña, que presentó síntomas tras regresar de España junto a su familia.

10.40 | Chaco, aislada

El gobernador Jorge Capitanich anunció hoy que se aislarán cuatro localidades por tres días (72 horas) hasta que obtengan resultados del Instituto Malbrán. En esos lugares se confirmaron dos casos coronavirus, uno en estudio y 18 muestras para su evaluación. "Hasta que lleguen las muestras, se procederá a aislar a cuatro localidades como prevención, tal como lo hicieron los países que tuvieron la mayor circulación viral", dijo Capitanich.

10.15 | Cuarentena obligatoria

El presidente Alberto Fernández indicó que la cuarentena de los argentinos que provengan de los países de riesgo será obligatoria. "La persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública".

10.00 | Futbolista enfermo

Un jugador del Hannover de la segunda división alemana de fútbol dio positivo por coronavirus. El defensa central Timo Hübers está en cuarentena en su casa después de haber sido infectado muy probablemente en un evento en la ciudad de Hildesheim el sábado, comunicó hoy el club.

9.30 | Protocolo en Ezeiza

El vuelo AZ 680 de Alitalia, que aterrizó cerca de las 8 de la mañana en el país, activó el protocolo en el aeropuerto de Ezeiza. Según confirmaron desde AA2000, un pasajero comunicó que se sentía mal y que tenía fiebre.

9.20 | Anuncio del presidente

Alberto Fernández dijo hoy que en los próximos días se evaluarán medidas como "suspender la entrada de personas desde Italia" y los espectáculos públicos para evitar la expansión del coronavirus. "Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia. Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días, así como qué hacemos con los espectáculos públicos", dijo el mandatario en declaraciones a radio Delta .

9.05 | Un paciente grave en la Ciudad

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, ratificó que el distrito registra 11 infectados con coronavirus, uno de ellos en estado grave debido a una enfermedad pulmonar estructural. Se encuentra internado en el Hospital Muñiz.

8.40 | 63 nuevos muertos

Irán reportó hoy más de 60 fallecidos a causa del coronavirus y llega a un total de 354 víctimas mortales de los 9000 casos confirmados. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Salud en una conferencia de prensa televisada. La república islámica es uno de los focos con mayor tasa de mortalidad fuera de China.

8.20 | Paraguay: estudian si uno de los enfermos se contagió en la Argentina

Julio Rolón, viceministro de Salud de Paraguay, confirmó que el segundo caso infectado con el nuevo coronavirus en ese país, un hombre de 61 años, estuvo en la Argentina y no viajó ni a Europa ni a Oriente, por lo que el funcionario sugirió, en diálogo con radio La Red , que "probablemente se haya contagiado allí (Argentina) y haya desarrollado aquí la enfermedad".

7.50 | Más de mil enfermos en Madrid

Las autoridades de la capital española anunciaron que en 24 horas hubo 242 nuevos casos y diez muertos. El país es uno de los más afectados de Europa. Frente a la epidemia, la Argentina pide a los habitantes que regresen de allí que se pongan en cuarentena por dos semanas.

7.39 | Previsión de Merkel

Ayer la canciller alemana Angela Merkel participó de una reunión junto a parlamentarios y dijo que entre "el 60 al 70 por ciento de las personas en Alemania se infectarán con el virus". Asimismo, agregó según publica el diario Bild: "Enfrentamos un desafío que nunca antes habíamos tenido. Realmente depende de nosotros. La crisis aún no ha terminado".

7.25 | Muerte en Bélgica

Una persona de 90 años falleció en el país por el brote y es la primera muerte vinculada al coronavirus. "Pese a la calidad de los cuidados prestados por los equipos médicos, un paciente de 90 años ha muerto", anunció la ministra belga de Sanidad, Maggie de Block, en un comunicado, sin precisar el sexo del fallecido.

7.12 | Honduras

El Ministerio de Sanidad anunció los dos primeros casos de contagio del brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan. Se trata de dos mujeres que llegaron al país procedentes de España y de Suiza. En el comunicado, se señala que los casos fueron comprobados por el Laboratorio Nacional de Virología. El primero afecta a una mujer de 42 años embarazada, que llegó sin síntomas el 4 de marzo a Tegucigalpa en un vuelo procedente de España. "En este momento se encuentra hospitalizada, clínicamente estable".

6.48 | En casa

El gobierno de Alberto Fernández pidió que los mayores de 65 cumplan aislamiento voluntario en sus domicilios . También recomendó a los adultos vacunarse contra la gripe, canceló vuelos a Roma, Miami, Orlando, y anunció fondos especiales.

6.25 | Murió en Madrid el músico argentino Marcelo Peralta

El saxofonista argentino Marcelo Peralta falleció ayer víctima del coronavirus, a los 59 años, en Madrid, ciudad en la que residía desde 1996 y donde había formado el Marcelo Peralta Quartet, con el que realizó giras por varios países de Europa.

6.09 | Aerolíneas canceló vuelos a Roma, Miami y Orlando

Mediante un comunicado de prensa, la compañía señaló que las modificaciones forman parte de "una adecuación dinámica de la operación por parte de la compañía debido al creciente número de solicitudes de cancelación o cambio en las reservas ya emitidas".

5.54 | La Plata

En La Plata tres niños permanecen internados en el Hospital Sor María Ludovica ante la sospecha de que puedan tener Covid-19. La noticia fue confirmada por fuentes médicas, quienes indicaron que dos de ellos habían regresado al país luego de un viaje a España y el otro, tras unas vacaciones en los Estados Unidos.

5.34 | 67 estudiantes aislados

En el Colegio Pestalozzi de Belgrano R 67 estudiantes que estuvieron de intercambio en Europa fueron confinados a sus casas . "Tienen entre 16 y 17 años y están en sus casas porque vinieron de Alemania tras participar tres meses de un intercambio. Ningún chico tenía síntomas", contó a LA NACION Graciela Camiloni, administradora general del colegio.

5.20 | Si viajaste a uno de estos 8 países, tenés que aislarte al regresar

