Por temor al coronavirus, Uruguay cierra todas las fronteras con la Argentina

16 de marzo de 2020

MONTEVIDEO. El gobierno uruguayo dispuso el " cierre de fronteras aéreo, terrestre y fluvial con la Argentina" que entra a regir desde "las 00:00 horas del martes 17 de marzo", con la excepción "para los pasajeros uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay" que estén de retorno al país, y también para "la carga de mercadería y ayuda sanitaria".

El presidente Luis Lacalle Pou , su ministro de Salud, Daniel Salinas , y otros funcionarios del gobierno hicieron el anuncio de nuevas medidas, mientras informaron que la cantidad de afectados por el coronavirus , que ayer era de 8 personas, saltó a 29. Ninguno está en estado grave.

En este contexto, varios centros comerciales y empresas reducen los horarios y paralizan sus actividades. Este es el caso del principal hotel de Punta del Este, el Enjoy (ex Conrad), que no para ningún día del año y anunció que cierra el casino y el spa y el miércoles cierra todo el complejo hotelero. Lo mismo decretó para el domingo otro importante centro de turistas del balneario: The Gran Hotel.

La actualización de cantidad de afectados se supo la tarde del lunes luego de la reunión de técnicos de Salud Pública con el Comité Académico Asesor conformado recientemente e integrado por los más altos académicos infectólogos y de medicina interna del país.

También el gobierno nacional se reunió con la dirigencia de la central sindical PIT-CNT y "acordó la constitución de un Comité Intersectorial de Crisis con participación de todas las partes", que "se reunirá por primera vez el próximo viernes 20 a las 14 horas".