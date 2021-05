Presionan a la OMS para que vuelva a investigar el origen de la pandemia

GINEBRA.- Varios países, entre ellos Estados Unidos, solicitaron este martes a la OMS una investigación más profunda sobre los orígenes de Covid-19, luego de que la primera misión a China plantease más preguntas que respuestas.

Estos llamados fueron lanzados en la 74ª Asamblea Mundial de la Salud, que reúne desde el lunes a los 194 miembros de la OMS. La primera fase del estudio se realizó a principios de año en la región de Wuhan, China, considerada cuna de la pandemia, conjuntamente por científicos internacionales y chinos, en un contexto de sospecha de falta de independencia con respecto a Pekín, acusada obstaculizar la misión, al tardar meses antes de aceptar recibir a expertos extranjeros.

En teleconferencia con Ginebra, el representante de Estados Unidos, Jeremy Konyndyk, destacó este martes la importancia de contar con “una investigación sólida, completa y dirigida por expertos sobre los orígenes del Covid-19”.”Es importante que preparemos la fase 2 del estudio de los orígenes para que tenga éxito”, sostuvo Konyndyk, “no se trata de señalar responsables”. Otros países, incluidos Australia, Japón y Portugal, expresaron posiciones similares.

Este lunes Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y consejero de la Casa Blanca sobre el Covid, dijo que no estaba convencido de que el coronavirus se haya desarrollado por causas naturales. Cuando se le preguntó si el virus se había originado naturalmente, Fauci respondió: “No estoy convencido, pienso que deberíamos indagar lo que ocurrió en China. Ciertamente las personas que están investigando sostienen que la emergencia nació de un animal que ya contagió a los individuos, pero podría haber sido otra cosa y nosotros tenemos necesidad de descubrirlo. Por eso estoy absolutamente a favor de una investigación”.

A fines de marzo, los expertos habían concluido que la transmisión a humanos por un animal intermedio era una hipótesis “muy probable” y afirmaron que un incidente de laboratorio, una tesis fuertemente defendida por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguía siendo “extremadamente improbable”.

Algunos expertos recomendaron ahora continuar investigando la hipótesis principal, pero también otras, salvo la que afirma que el virus se escapó de un laboratorio en Wuhan. Esta propuesta causó mucho revuelo. Y, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rectificó rápidamente y afirmó que todas las hipótesis quedan sobre la mesa, y criticó la falta de acceso a los datos chinos.

“Apoyarse en la ciencia”

El jefe de la delegación internacional de científicos, Peter Ben Embarek, después minimizó este asunto, afirmando que en China, como en otras partes, ciertos datos no pueden compartirse por razones de privacidad, y que hizo esfuerzos en pos de una solución que permitiese acceder a los datos “en la fase 2 del estudio”. Pero depués, la OMS no ha brindado informaciones sobre progresos, en tanto varios científicos denunciaron el rol desproporcionado que tuvo Pekín en la primera fase del estudio, exigiendo que las cosas cambien en la siguiente. ”El objetivo de esta investigación no es determinar responsabilidades, sino apoyarse en la ciencia, para encontrar el origen del virus y la epidemia y así ayudarnos entre todos a evitar que una catástrofe global como ésta vuelva a producirse”, señaló Konyndyk.

Su llamado tuvo el apoyo del ministro de Salud estadounidense, Xavier Becerra, quien solicitó que la fase 2 del estudio ofrezca a los expertos “la independencia necesaria para evaluar plenamente el origen del virus y los primeros días de epidemia”. Pero Pekín quiere impedir a cualquier precio que se le culpe por la pandemia, y el régimen parece hacer todo lo posible para que la investigación continúe fuera de China.

Determinar cómo el virus, que ha provocado más de 3,4 millones de muertes en todo el planeta, se transmitió al ser humano es considerado clave para intentar impedir una próxima pandemia. Pero, por ahora, la OMS no puede investigar por sí misma en un país. Varias naciones y expertos pidieron que la agencia se beneficie de amplios poderes para enviar rápidamente expertos en casos de crisis, pero esta propuesta no figura en el proyecto de resolución para fortalecer a la OMS, que se adoptará esta semana.

Los países decidirían durante la asamblea postergar hasta noviembre el inicio de negociaciones sobre un tratado sobre pandemias, útil apoyado por la OMS y varios países, como Francia y Alemania.

Agencias AFP y Reuters

LA NACION