Irán desafía la presión de Trump mientras Washington espera una respuesta a su oferta para poner fin a la guerra

TEHERÁN.– Irán volvió a desestimar la presión del presidente norteamericano, Donald Trump, y rechazó un informe de la CIA respecto de sus capacidades balísticas, mientras Washington espera que Teherán responda el viernes a su propuesta para poner fin a la guerra y medios iraníes informan de “enfrentamientos esporádicos” con la marina norteamericana en el estrecho de Ormuz.

“Esperamos una respuesta de ellos hoy en algún momento (...) Espero que sea una oferta seria, de verdad lo espero”, afirmó el viernes el jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, a los periodistas durante una visita a Italia.

Presunto ataque iraní en el estrecho de Ormuz

Poco después, Estados Unidos informó haber atacado dos buques iraníes que intentaban violar su bloqueo de los puertos del régimen islámico.

Un F/A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense “neutralizó ambos petroleros tras disparar municiones de precisión contra sus chimeneas” impidiendo que los buques entraran en Irán, señaló el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X que incluía imágenes de los ataques contra las dos embarcaciones.

Irán, por su parte, negó el viernes un informe del día anterior sobre las cifras proporcionadas a Trump por la inteligencia estadounidense respecto de la fuerza militar de Teherán.

“La CIA está equivocada. Nuestro inventario y nuestra capacidad misilística no están al 70% respecto al 28 de febrero [fecha de inicio de la guerra]. La cifra correcta es 120%“, escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

La información del análisis de la CIA, publicada el jueves en exclusiva por The Washington Post en base a fuentes norteamericanas, concluía que Irán puede resistir al menos tres o cuatro meses el bloqueo naval estadounidense de sus puertos y que Teherán conserva capacidades significativas de misiles balísticos, alrededor del 75% de sus lanzadores móviles previos a la guerra y cerca del 70% de sus reservas de misiles anteriores al conflicto.

Un conductor circula junto a un cartel que representa el estrecho de Ormuz, con una leyenda que dice "Por siempre en manos de Irán", en Teherán, el 6 de mayo de 2026 - - AFP

Uno de los funcionarios que habló con el Post añadió que existen además indicios de que el régimen islámico ha logrado recuperar y reabrir casi todas sus instalaciones subterráneas de almacenamiento, reparar algunos misiles dañados e incluso ensamblar nuevos misiles que estaban casi terminados cuando empezó la guerra.

“Cada vez que una solución diplomática está sobre la mesa, Estados Unidos opta por una aventura militar imprudente. Es una burda táctica de presión o el resultado de la acción de un saboteador que, una vez más, engaña al presidente arrastrándolo a otro pantano?“, escribió Araghchi criticando un intercambio de ataques ocurrido en el estrecho de Ormuz el jueves y en aparente referencia a la alianza con Israel.

Fuego cruzado en el estrecho

Trump dijo el jueves que tres destructores de la Armada estadounidense fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, un paso por el que circula alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, y que Irán ha mantenido prácticamente cerrado desde que inició el conflicto.

“Tres destructores estadounidenses de clase mundial acaban de atravesar, con gran éxito, el estrecho de Ormuz, bajo fuego. No hubo daños en los tres destructores, pero sí grandes daños en los atacantes iraníes”, escribió el presidente norteamericano en Truth Social.

El destructor norteamericano USS Rafael Peralta implementando un bloqueo contra un buque petrolero con bandera iraní, el 24 de abril de 2026 - - US NAVY

Más tarde, Trump dijo a los periodistas que el alto el fuego seguía en vigor y restó importancia al intercambio.

“Hoy jugaron con nosotros. Los hicimos volar por los aires”, dijo el mandatario en Washington.

Irán, sin embargo, acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego, un acuerdo que ha estado marcado por enfrentamientos intermitentes desde que fue anunciado el 7 de abril.

El alto mando conjunto de las fuerzas armadas iraníes afirmó que fuerzas estadounidenses atacaron un petrolero iraní y otra embarcación, y llevaron a cabo bombardeos sobre zonas civiles en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, y en áreas costeras cercanas. Señaló que las fuerzas iraníes respondieron atacando buques militares estadounidenses al este del estrecho y al sur del puerto de Chabahar.

El buque anfibio de transporte norteamericano USS New Orleans patrulla el Mar Arábigo, el 28 de abril de 2026 MICHAEL HUNNISETT - US NAVY

Un vocero del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán dijo que los ataques iraníes infligieron “daños significativos”, pero el Comando Central de Estados Unidos aseguró que ninguno de sus activos fue alcanzado.

Más tarde, medios estatales iraníes dieron señales de desescalada. Press TV informó que, tras varias horas de intercambios, “la situación en las islas iraníes y en las ciudades costeras junto al estrecho de Ormuz ha vuelto ahora a la normalidad”.

El viernes, Irán afirmó haber interceptado y redirigido a sus costas un petrolero sancionado por Estados Unidos que transportaba crudo iraní, sin aclarar las razones de esta decisión.

El destructor norteamericano USS Rafael Peralta implementando un bloqueo contra un buque petrolero con bandera iraní, el 24 de abril de 2026 - - US NAVY

“La Marina de la República Islámica de Irán, mediante una operación especialmente planificada en el Golfo de Omán, se apoderó del petrolero infractor Ocean Koi“, indicó el Ejército en un comunicado difundido por la televisión estatal, añadiendo que el petróleo pertenecía a la “república islámica”.

Señaló que el barco fue desviado hacia las costas del sur de Irán después de que intentara “dañar y perturbar las exportaciones de petróleo de Irán”, sin dar más detalles.

Trump insta a una salida negociada

Trump dijo que la vía diplomática seguía en curso pese a las hostilidades del jueves y declaró ante la prensa: “Estamos negociando con los iraníes”.

Antes de los últimos enfrentamientos, Estados Unidos había presentado una propuesta que pondría fin formalmente al conflicto, pero que no abordaba dos de sus demandas centrales: que Irán suspenda su programa nuclear y reabra el estrecho.

Teherán señaló que aún no había tomado una decisión sobre el plan.

Trump durante una visita al Monumento a Lincoln para supervisar las renovaciones, el 7 de mayo de 2026, en Washington Mark Schiefelbein - AP

Aun así, Trump afirmó que Teherán había aceptado su exigencia de que Irán nunca pueda obtener un arma nuclear, una prohibición que, según dijo, estaba implícita en la propuesta estadounidense.

“No hay ninguna posibilidad. Y ellos lo saben, y han aceptado eso. Veamos si están dispuestos a firmarlo”, dijo Trump.

Consultado sobre cuándo podría alcanzarse un acuerdo, Trump respondió: “Puede que no ocurra, pero podría ocurrir cualquier día. Creo que ellos quieren un acuerdo más que yo”.

Aumenta la presión interna en EE.UU.

La guerra ha puesto a prueba la relación de Trump con su base de apoyo en Estados Unidos, después de haber hecho campaña contra la participación del país en guerras en el extranjero y haber prometido bajar los precios del combustible.

El precio promedio de la nafta en Estados Unidos ha subido más de un 40% desde fines de febrero, con un aumento de alrededor de 1,20 dólares por galón, superando los 4 dólares, según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense, ya que la interrupción de los envíos a través del estrecho de Ormuz impulsó al alza los precios del crudo.

Un hombre ondea una bandera iraní para una campaña progubernamental en Teherán, Irán, el 6 de mayo de 2026 Vahid Salemi - AP

A pesar de la muerte de muchos líderes clericales y comandantes iraníes en los ataques de Estados Unidos e Israel –entre ellos el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei–, la república islámica no ha enfrentado el levantamiento popular que Trump había alentado al inicio de la guerra.

El jefe del Poder Judicial de Irán, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, dijo el viernes que Irán castigará a quienes “traicionen a la patria” y expresó su apoyo a las fuerzas de seguridad que persiguen y detienen a espías, infiltrados y traidores. “Nos mantenemos firmes contra quienes rompen la unidad”, fue citado por medios iraníes.

En las últimas semanas, Irán ha detenido a cientos de personas acusadas de espionaje y ha ejecutado a alrededor de una docena por presuntamente espiar para Israel.

Agencias AFP, ANSA y Reuters y diario The Washington Post