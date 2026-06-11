Protestas y choques con la policía marcaron el inicio del Mundial en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras miles de hinchas celebraban el inicio del Mundial 2026 dentro del estadio Azteca, otro escenario se desarrollaba a pocos metros de allí.

Incidentes a las afueras del estadio Azteca tras el partido inaugural de la Copa del Mundo

Diversos colectivos sociales aprovecharon la atención global que concentró la inauguración de la Copa del Mundo para llevar adelante una jornada de protestas que derivó en momentos de fuerte tensión con las fuerzas de seguridad y complicó la circulación en distintos sectores de la capital mexicana.

Profesores protestan durante la jornada inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Ginnette Riquelme - AP

El torneo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, comenzó oficialmente este jueves con el encuentro entre México y Sudáfrica ante casi 81.000 espectadores en el estadio Azteca.

Sin embargo, gran parte de la atención fuera del coloso deportivo se concentró en las movilizaciones convocadas por maestros en huelga, familiares de desaparecidos y otros grupos sociales, que denunciaron problemas salariales, previsionales y de derechos humanos.

Los manifestantes comenzaron a reunirse desde las primeras horas del día con la intención de acercarse al estadio. En su avance se encontraron con un amplio despliegue de seguridad compuesto por centenares de policías y militares, incluidos efectivos montados a caballo, que bloquearon los accesos hacia la zona del Azteca.

Las escenas de mayor tensión ocurrieron precisamente mientras se disputaba el partido inaugural.

En distintos puntos del sur de Ciudad de México se registraron cruces entre los manifestantes y los cordones policiales.

Familiares de personas desaparecidas protestan frente al Estadio Monterrey en Guadalupe, México JULIO CESAR SALAZAR - AFP

Los agentes montados avanzaron para impedir el paso de las columnas de protesta, mientras los grupos movilizados intentaban acercarse al estadio para hacer visibles sus reclamos ante la audiencia internacional que seguía el comienzo del Mundial.

Pese a esos intentos, las autoridades lograron mantener a los manifestantes lejos del Azteca y garantizaron la llegada de los aficionados. El operativo de seguridad había sido reforzado durante toda la semana ante la posibilidad de bloqueos y disturbios en la jornada inaugural.

Las protestas se desarrollaron en paralelo a una ceremonia de apertura encabezada por Shakira, que interpretó junto al nigeriano Burna Boy el tema oficial del torneo.

También participaron Andrea Bocelli, la banda Maná, J Balvin, Danny Ocean y Los Ángeles Azules. Dentro del estadio predominó el clima festivo, con miles de aficionados que corearon consignas de apoyo al seleccionado mexicano.

Miembros de colectivos que buscan personas desaparecidas protestan frente al Estadio Monterrey en Guadalupe JULIO CESAR SALAZAR - AFP

Sin embargo, fuera de la cancha la situación fue distinta. En el Fan Fest instalado en el Zócalo también se registraron inconvenientes. Las barreras metálicas colocadas para proteger el predio limitaron los accesos y provocaron empujones y largas demoras. Algunos asistentes describieron la situación como caótica.

“Puede haber hasta muertos. Adentro no se puede ni caminar”, afirmó Víctor Gómez, un aficionado de 49 años que decidió abandonar el lugar junto a su pareja después de permanecer más de una hora para ingresar.

Uno de los grupos más activos fue el de los maestros de primaria y secundaria, que llevan más de una semana reclamando mejoras salariales y cambios en el sistema jubilatorio.

Los docentes rechazaron la última propuesta presentada por el gobierno en una reunión celebrada la noche anterior a la inauguración.

“Este partido es una distracción, solo sirve a la FIFA, a Claudia Sheinbaum y a Estados Unidos”, expresó bajo anonimato uno de los maestros movilizados.

La policía bloquea una calle para impedir que las integrantes del colectivo "Madres Buscadoras" marchen hacia el Estadio de la Ciudad de México antes de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 MARCO ANTONIO MARTINEZ - AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum, que inicialmente tenía previsto asistir al estadio Azteca, finalmente no participó ni de la inauguración ni de las actividades en el Fan Fest.

En cambio, publicó una fotografía desde un centro deportivo de una zona popular de la capital con la camiseta de la selección mexicana. Además, informó que entregó su entrada para el partido inaugural a una niña futbolista.

Agencias ANSA y AFP