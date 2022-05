Pruebas Covid gratis en Estados Unidos: cómo obtener ocho y enviadas por paquetería a tu casa

Los estadounidenses son elegibles ahora para solicitar su tercera ronda de pruebas Covid gratis, como parte del paquete del actual presidente Joe Biden, para aumentar la capacidad de detección del virus. En esta ocasión, las familias podrán solicitar hasta ocho pruebas sin costo, lo que significa un aumento respecto a rondas anteriores, cuando el límite era cuatro. Este programa se ejecuta con una asociación con el Servicio Postal de los Estados Unidos y la primera vez que se aplicó fue en diciembre, cuando la variante Ómicron se extendió por todo el país. Los hogares que ya recibieron ocho pruebas en el hogar de COVIDtest.gov, son elegibles para un tercer envío, de acuerdo con la información que compartió el martes la Casa Blanca.

“A medida que las subvariantes altamente transmisibles de Ómicron impulsan un aumento de casos en partes del país, las pruebas gratuitas y accesibles ayudarán a frenar la propagación del virus”, dice el comunicado.

¿Cómo obtener las pruebas Covid gratis en Estados Unidos?

Para recibir las pruebas Covid desde la completa comodidad de su casa, todo lo que se debe hacer es ingresar el domicilio en COVIDtests.gov y completar los datos, con lo que se creará un pedido de ocho pruebas.

El sitio web señala que todo hogar en los Estados Unidos es elegible para esta tercera ronda de pruebas gratuitas. Cada orden incluye ocho pruebas de antígeno en dos paquetes separados, cada uno con su propio número de seguimiento. Además, gracias a la asociación con la compañía de paquetería, se entregan sin ningún costo.

Formulario para el envío de pruebas Covid Captura de pantalla

Entre la información que pide el formulario están el nombre, apellido y dirección de envío, después de llenarlo solo hay que presionar “enviar” y las pruebas llegarán al domicilio para la detección del Covid.

El gobierno de Estados Unidos envía pruebas Covid gratis Captura de pantalla

En su comunicado, la Casa Blanca detalló que se han entregado aproximadamente 350 millones de pruebas gratuitas en territorios de Estados Unidos y bases militares en el extranjero. La financiación para esta tercera ronda provino del American Rescue Plan.

Los casos de Covid en Estados Unidos

Esta nueva distribución de los kits es alarmante, pues al igual que en las rondas anteriores, se produce cuando los casos de Covid van en aumento en Estados Unidos, por la nueva subvariante de Ómicron. En Illinois, por ejemplo, se reportan más de seis mil casos nuevos al día, el promedio más alto desde inicios de febrero.

La Casa Blanca presionó para obtener los US$$22,5 mil millones de fondos adicionales para todo lo relacionado con las pruebas y tratamientos, pero también advirtió que ya no habría más, ya que el Congreso no proporcionó fondos adicionales para la respuesta de la nación al Covid y la administración no puede continuar con los tipos de inversiones federales que se necesitan para mantener la capacidad de respuesta, lo que arriesga la capacidad del gobierno federal para ofrecer pruebas gratis en el futuro, decía la hoja informativa en la que difundieron el apoyo.

La situación en Estados Unidos llevó a que, el lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de este país actualizaran su guía para respaldar las pruebas Covid para todos los viajeros nacionales. Antes, la recomendación vigente era la de realizar la prueba solo si no estaban al día con sus vacunas contra esta enfermedad.