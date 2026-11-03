Qué anticipan los mercados de predicción sobre las elecciones de medio término Estados Unidos 2026

Las elecciones de medio término en Estados Unidos de este martes 3 de noviembre llegan con una expectativa predominante entre los inversores: un triunfo demócrata en la Cámara de Representantes. Ese escenario ya estaría incorporado en las cotizaciones, por lo que los especialistas no anticipan una reacción brusca si las urnas confirman esa proyección.

La principal incógnita pasa por la dimensión del avance opositor y la composición del Senado. El resultado definirá la capacidad de Donald Trump para impulsar su agenda durante los últimos dos años de su mandato y podría generar movimientos en los mercados si se aparta de lo que descuentan los operadores.

El resultado que los inversores ya contemplan

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señala que los republicanos llegan a la elección con el control de ambas cámaras, aunque con fortalezas diferentes: una mayoría ajustada en la Cámara de Representantes y una ventaja más amplia en el Senado.

La aprobación de las leyes requiere el acuerdo de los dos cuerpos. Por eso, si los demócratas recuperan uno de ellos, tendrán herramientas para bloquear iniciativas del oficialismo y forzar negociaciones. Si se imponen en ambos, ampliarán su capacidad para promover proyectos propios, aunque Trump conservará su facultad de veto.

Desde PPI también advierten que el comportamiento histórico de estas elecciones representa una dificultad para el Gobierno: el partido del presidente suele perder bancas en los comicios legislativos. El desafío del oficialismo será impedir que esa tendencia limite su programa en la segunda mitad del mandato.

Estados Unidos define la composición del Congreso ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Qué podría pasar ante una sorpresa republicana

Aunque el avance demócrata concentra las expectativas, los analistas no descartan un desenlace favorable para el oficialismo. Al tratarse de un resultado distinto del que contemplan los inversores, una sorpresa republicana podría provocar movimientos más significativos en las cotizaciones.

Entre las actividades que podrían beneficiarse de un Congreso con mayor presencia demócrata, el sector de la salud ocupa un lugar destacado.

La elección estadounidense también podría tener repercusiones sobre los bonos locales, aunque expertos estiman que el impacto sería moderado. Uno de los puntos que se identifica es el eventual uso del swap con Estados Unidos.