Qué decía uno de los últimos mensajes que la turista que murió en un volcán en Indonesia le envió a su familia

La muerte de Juliana Marins, la brasileña de 26 años que cayó 300 metros tras una caminata en el volcán Rinjani, en Indonesia, suma nuevas revelaciones. Tras el hecho que tuvo el fatal desenlace el 21 de junio, la familia de la joven oriunda de Río de Janeiro acusó a los guías y a la empresa encargada de armar los tours por esos peligrosos senderos. Ahora, sus padres compartieron uno de los últimos mensajes que les envió su hija por WhatsApp, al inicio de su viaje por el sudeste asiático, en febrero.

El mensaje que reveló la familia de Juliana Marins, la joven que murió tras caer en un volcán en Indonesia

“Mami, te amo tanto. Me rompió el corazón cuando nos despedimos. En realidad, eso es lo único que me preocupa: dejarte a vos, a papi o a mi hermana decepcionados. Fuera de eso, no tengo miedo de muchas cosas, mucho menos de las dificultades“, manifestó la joven en el mensaje que los familiares hicieron público, según consignó el medio O Globo.

En ese mismo mensaje, la publicista de 26 años le dedicó unas emotivas palabras a su madre: “Me crio una mujer capaz de resolver cualquier problema y que no teme lanzarse y perseguir sus sueños. Yo también soy así. Tengo deseos y sueños diferentes. ¡Los quiero mucho a todos! Y siempre estaré agradecida por todo el apoyo, el cuidado y el cariño. Eso es lo que me hace valiente”.

Una foto de Juliana Marins junto a un grupo de senderistas en la previa de su excursión hacia el volcán Rinjani

Previo a su llegada a Indonesia, la turista visitó Filipinas, Vietnam y Tailandia, en donde buscó conectarse con la naturaleza. Sin acompañante, se adentró en la aventura de conocer nuevos lugares, hasta su llegada al volcán Rinjani, donde perdió la vida.

Cómo fueron las últimas horas de Juliana Marins

El caso de la mujer nacida en Niterói, Río de Janeiro, tuvo un fuerte impacto desde que se conoció la noticia. El abordaje en los medios, sumado a los testimonios de la familia, comenzaron a esclarecer el caso.

El último video de Juliana Marins antes de su caída

El primer relato que dio forma a la historia fue el de Mariana, la hermana de Juliana, que, en diálogo con G1, explicó que la joven formaba parte de un grupo de seis turistas, acompañados por dos guías locales. Al segundo día de la travesía por el volcán, ella sintió un agotamiento pronunciado que la obligó a detenerse para tomar aire y recargar energías.

Sin embargo, el grupo de los turistas y guías habrían continuado su camino, sin esperarla. Ante la desesperación de quedar sola en el medio de un sendero inhóspito, la joven se atemorizó y, accidentalmente, cayó 300 metros hacia una cadena rocosa donde se produjo su muerte, días más tarde.

La última imagen que se conoció de Juliana Marins, la joven brasileña que falleció tras caer en un volcán en Indonesia

Por su parte, Ali Musthofa, uno de los dos guías encargados del tour, dio una versión distinta y negó rotundamente el hecho de abandonar a Juliana. “Vi la luz de una linterna en un barranco y oí la voz de ella pidiendo ayuda. Le dije que la ayudaría y traté de tranquilizarla", manifestó en declaraciones a O Globo.

Dolorida por la caída y las lesiones, la tarea de rescate de Juliana demoró más de lo debido y eso provocó su muerte. Otra de las voces que sirvió para esclarecer el panorama fue la de Ida Alit, encargado forense del caso, quien al examinar el cuerpo indicó que las causas del deceso fueron las múltiples fracturas y lesiones en órganos internos que derivaron en una hemorragia incontenible.