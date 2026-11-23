MADRID.– El Partido Popular (PP) y Vox sumarían los escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones del domingo, pese al reciente avance de los socialistas del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Así lo indica la mayoría de los sondeos difundidos este lunes, último día en que la ley permite publicar encuestas antes de la votación.

La mayoría de las proyecciones da por ganador al PP, de centroderecha, aunque lejos de los 176 escaños que se necesitan para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, integrado por 350 miembros. De confirmarse ese escenario, el partido de ultraderecha Vox podría ser decisivo para la formación del próximo gobierno.

El sondeo diario de la consultora 40dB para El País, basado en 7500 entrevistas, sitúa al PP apenas por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Los populares obtendrían el 31,8% de los votos y entre 127 y 136 escaños, frente al 30,9% y entre 116 y 127 bancas de los socialistas. Vox quedaría tercero, con el 17,3% y entre 51 y 61 escaños. Aun en el extremo inferior de esas proyecciones, el PP y Vox sumarían 178 diputados.

Sánchez y Núñez Feijóo se dan la mano al inicio de un debate televisado en directo en Madrid Manu Fernandez - AP

El sondeo de NC Report para La Razón, basado en 1000 entrevistas, proyecta una mayoría más holgada para la derecha. El PP obtendría entre 130 y 133 escaños y Vox, entre 64 y 66, lo que les aseguraría en conjunto al menos 194 bancas. La encuesta también registra un leve repunte del PSOE, que pasó del 26,1% de intención de voto la semana pasada al 27,2% y obtendría entre 108 y 111 diputados.

La excepción es el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El organismo público sitúa al PSOE en primer lugar, con el 34,4% de los votos, 9,7 puntos por encima del PP, al que atribuye un 24,7%. Detrás quedarían Vox, con el 15,6%, y el progresista Frente Amplio, con el 5,7%.

Aunque el PSOE conserva la ventaja en ese sondeo, el PP es el que más creció desde la medición de octubre. Los populares ganaron 2,5 puntos y los socialistas, cuatro décimas. En cambio, Vox retrocedió 1,5 puntos y el Frente Amplio, cuatro décimas.

Los impuestos, en el centro de la recta final

Sánchez convocó los comicios con la intención de capitalizar el impulso de las protestas masivas por la vivienda. El costo de la vivienda sigue entre los principales ejes de la campaña, junto con la inmigración, la corrupción y la seguridad ferroviaria, que cobró protagonismo tras el accidente fatal de este mes.

El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, saluda al salir de un acto de campaña preelectoral en Logroño CESAR MANSO - AFP

A pocos días de la votación, el presidente volvió sobre la cuestión de la vivienda al proponer un nuevo impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros. Según explicó, la recaudación permitiría financiar una prestación por crianza, políticas de vivienda y mejoras en los servicios públicos.

“Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010”, escribió en X Sánchez, al frente del gobierno español desde 2018.

Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010.



Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por… pic.twitter.com/hlfFHht4Qs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

La propuesta le permite a Sánchez marcar diferencias con el PP, al que acusa de querer bajarles los impuestos a los más ricos. Los populares, por su parte, prometieron rebajas fiscales para los trabajadores jóvenes y las personas de ingresos medios y bajos, además de incentivos para las empresas que inviertan en tecnología y digitalización.

España ya cuenta con un impuesto a las grandes fortunas, creado en 2022, que se aplica a los patrimonios netos superiores a tres millones de euros. Ese gravamen se diseñó para complementar los impuestos autonómicos sobre el patrimonio y garantizar que los contribuyentes más adinerados tributen con independencia de la región donde residan.

El debate se extiende a otros países europeos. Dirigentes de izquierda del Reino Unido, Francia y los Países Bajos también propusieron gravar las mayores fortunas para responder al malestar por la desigualdad y movilizar a sus votantes. Las organizaciones empresariales suelen oponerse a estas iniciativas con el argumento de que podrían llevar a emprendedores que generan empleo e inversión a radicarse en el exterior.

Agencias Reuters, ANSA y AFP