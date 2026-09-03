Qué dijo Donald Trump sobre las islas Malvinas que provocó reacciones en la Argentina y Reino Unido

La sugerencia de Donald Trump de que su administración podría retirarle el apoyo a Reino Unido en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas activó una escalada de declaraciones internacionales. Este jueves, el presidente estadounidense redobló la apuesta y evitó responder si continuaría apoyando a Londres ante el reclamo argentino.

Al ser consultado por sus declaraciones sobre las Malvinas, el mandatario republicano explicó: “Bueno, yo estuve allí cuando tuvieron la primera guerra. Eso fue hace mucho tiempo y lo observé con mucha atención, y ustedes se comportaron muy bien”.

En una entrevista con GB News, añadió: “Las recuperaron con bastante fuerza, pero aún queda mucho camino por recorrer. Es un viaje largo, está muy lejos.” Las palabras llegaron horas antes de la cadena nacional que anunció el presidente Javier Milei para este jueves por la noche, en la que brindará más detalles sobre el avance en las negociaciones por las islas Malvinas.

Trump y Milei Markus Schreiber - AP

En otro tramo de la conversación con el medio inglés, Trump también se refirió a la falta de apoyo que recibió por parte de Reino Unido durante la guerra en Irán. “Tu país no está yendo bien. No se olviden de que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, apuntó el primer mandatario.

En declaraciones que habían generado sorpresa el lunes, el presidente estadounidense ya había sugerido la posible ruptura con su histórico aliado. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, fue la respuesta de Trump en el Salón Oval ante la consulta específica sobre Malvinas de un periodista. Esa fue la primera vez que el mandatario republicano se pronunció en ese sentido.

La declaración de Trump se registró luego de que la semana pasada el diario británico The Telegraph revelara que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, había amenazado a Reino Unido con cambiar su posicionamiento sobre las Malvinas en caso de que el gobierno del primer ministro Andy Burnham no aumentara el gasto en Defensa.

De acuerdo al artículo publicado por The Telegraph, la advertencia estadounidense de modificar su postura sobre las Malvinas figura entre una serie de medidas que analizan altos funcionarios del Pentágono para así incentivar a que los miembros de la OTAN lleven al 5% de su PBI la inversión en materia de defensa, como pretende Trump.

El artículo del diario The Telegraph sobre las Malvinas

Respuesta de Reino Unido

Luego de la advertencia de Trump, un vocero del gobierno británico ratificó la soberanía sobre las islas y aseguró que su postura es “clarísima”.

“Los habitantes de las Falklands (nombre que le dan los ingleses a Malvinas) son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro. Expresaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”, afirmó el funcionario del primer ministro Andy Burnham en declaraciones consignadas por el medio inglés The Guardian.

Este martes el portavoz aseguró que el primer ministro dejó en claro desde su primer día en el cargo —que asumió el pasado 20 de julio— que cumplirá con sus “compromisos internacionales con sus aliados en materia de gasto en defensa” y que “no cambió de opinión al respecto”.

Según el medio británico, el conflicto con Trump se produjo tras supuestas versiones que apuntaban a que John Healey, ministro de Hacienda británico, iba a abandonar el compromiso previo de Reino Unido de destinar el 3% de su PIB al gasto en defensa para 2030, cuando presente su primer presupuesto el 28 de octubre.