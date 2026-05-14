Renunció un ministro clave del Reino Unido y amenaza con disputarle el liderazgo a Keir Starmer

LONDRES.-El ministro de Salud británico, Wes Streeting, anunció este jueves su renuncia al cargo, lo que podría derivar en una disputa de liderazgo al cuestionado primer ministro Keir Starmer, sumido en una crisis política tras los resultados adversos de su Partido Laborista la semana pasada en las elecciones locales y regionales.

Wes Streeting se convirtió así en el primer ministro de alto rango en abandonar el gabinete de Starmer, en lo que se espera que sea un precursor para desafiar su conducción.

En su carta de dimisión dirigida a Starmer y publicada por el ministro en X, Streeting asegura que ha “perdido confianza” en el dirigente y augura que no liderará el “Partido Laborista en las próximas elecciones generales”.

El ex ministro de Salud británico Wes Streeting (James Manning/AP) James Manning - PA

“Queda claro ahora que usted no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones generales y que los diputados laboristas y los sindicatos laboristas quieren que el debate sobre lo que viene después sea una batalla de ideas, no de personalidades ni de mezquino faccionalismo”, apuntí Streeting. “Tiene que ser amplio, y tiene que ser el mejor campo posible de candidatos. Apoyo ese enfoque y espero que usted lo facilite”, reclamó luego en un mensaje directo al primer ministro.

Streeting, cuyas ambiciones políticas ya eran conocidas, es considerado una de las pocas personas que podrían intentar destituir a Starmer.

Ola de renuncias

La salidad de Streeting no es un hecho aislado, cuatro miembros del gabinete de Starmer dimitieron el martes y al menos 80 diputados de su partido pidieron su renuncia tras el batacazo electoral de los laboristas en las elecciones locales de hace una semana.

Previo a la decisión de Streeting la cartera de Salud ya había sufrido otra baja este martes con la salida del funcionario a cargo del área de Innovación y Seguridad, Zubir Ahmed, cuya salida lo convirtió en el cuarto integrante del gobierno en dimitir.

La ola de renuncias profundizó la sensación de descontrol en Downing Street y dejó expuesta la fractura interna que atraviesa al oficialismo.

“Está claro, a partir de los últimos días, que la población de todo el Reino Unido ha perdido de manera irreversible la confianza en usted como primer ministro”, escribió en la carta de renuncia.

Horas antes, la secretaria de Estado para la lucha contra la violencia de género, Jess Phillips, había anunciado su renuncia mediante una carta dirigida a Starmer y difundida por medios británicos. “No puedo seguir desempeñando mis funciones bajo el liderazgo actual”, escribió, en una de las críticas más duras surgidas hasta ahora desde las propias filas laboristas.

Starmer ha afirmado en repetidas ocasiones que luchará por mantener su cargo, y fuentes cercanas al líder afirmaron que está decidido a enfrentarse a cualquier contienda, en la que podría verse desafiado por Streeting y también por ministros de alto rango de la izquierda del partido.

Posibles candidatos

El jueves, la antigua adjunta de Starmer, Angela Rayner, anunció que fue absuelta de cualquier irregularidad deliberada en sus asuntos fiscales, un impedimento para cualquier contienda por el liderazgo, pero no quiso decir si tenía intención de presentar una candidatura formal.

Además de Streeting, surgen otros posibles candidatos de la denominada “izquierda moderada” del partido que abogan por una mayor intervención estatal en sectores clave y defienden los derechos de los trabajadores son el alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, y Ed Miliband, ministro de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas.

Burnham no cuenta con el escaño necesario en el Parlamento para presentar su candidatura e, incluso si un diputado aceptara dimitir para dejarle espacio, el proceso podría llevar semanas, o tal vez meses, lo que podría descartarlo de cualquier carrera.

La figura del ministro de las Fuerzas Armadas, Al Carns, aparece como la de un exmarine relativamente desconocido al que algunos en el Partido Laborista ven como una cara nueva que podría revitalizar el espacio político.

Agencia AP y AFP