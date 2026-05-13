Donald Trump publicó una imagen de Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump volvió a amenazar con sumar un “estado 51” al territorio norteamericano, esta vez al referirse a Venezuela como posible nación anexada. El mandatario republicano ya se había expresado en esos términos a principios de semana durante una entrevista y luego reforzó su mensaje con un desafiante posteo difundo ayer en su plataforma Truth Social, donde compartió un mapa del país caribeño pintado con la bandera de Estados Unidos.

La provocadora publicación -difundida mientras Trump se dirigía a China para una cumbre de alto nivel- llega un día después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijera que su país “nunca” había considerado convertirse en estado número 51 de Estados Unidos, ni siquiera después de que fuerzas de ese país capturaran al depuesto Nicolás Maduro en enero.

“Eso no está previsto, jamás lo estaría”, apuntó este lunes Rodríguez desde la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, en el último día de audiencias en una disputa entre su país y la vecina Guyana por la enorme región del Esequibo, rica en minerales y petróleo.

El posteo de Trump

“Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del planeta y también una de las más importantes de gas. El camino tiene que ser la cooperación”, insistió Rodríguez, quien pese a la declaraciones de Trump mantiene buena sintonía con el presidente republicano.

“Seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia”, señaló la mandataria interina de Venezuela. “Es una historia de gloria, de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre”, concluyó al respecto.

Su descargo se dio después que Trump afirmara este lunes en diálogo con Fox News que estaba considerando convertir al país sudamericano en un nuevo estado, tras meses de jactarse de controlar a la nación rica en petróleo.

“Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías [petroleras] en el país, y Venezuela ahora está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años”, insistió Trump.

Por su parte, Rodríguez ha supervisado un deshielo en las relaciones con Estados Unidos desde que asumió el mando del país, aprobando reformas que reabrieron los sectores minero y petrolero de Venezuela a las empresas extranjeras, especialmente estadounidenses.

Canadá

No es la primera vez que Trump se refiere a la posibilidad de sumar otro estado al territorio norteamericano. A principios de febrero tuvo declaraciones similares sobre Canadá.

El presidente norteamericano dejó entrever en varias oportunidades que Canadá estaría mejor si aceptara convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, una perspectiva profundamente impopular entre los canadienses.

“Creo que Canadá estaría mucho mejor siendo el estado número 51, porque perdemos 200 mil millones de dólares al año con Canadá. Y no voy a permitir que eso suceda”, había señalado Trump en aquella oportunidad. “¿Por qué estamos pagando 200 mil millones de dólares al año, en esencia un subsidio a Canadá?”, llegó a cuestionar el mandatario.

La vestimenta de Maduro que usó Rubio

En medio de los dichos de Trump y mientras el mandatario viajaba rumbo a Pekín junto a una decena de empresarios tecnológicos norteamericanos y un puñado de funcionarios de la Casa Blanca, su secretario de Estado, Marco Rubio se mostró en redes sociales con el reconocido conjunto deportivo que vestía Nicolás Maduro durante su captura.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

Así lo expuso el propio de director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien compartió en X una imagen del secretario de Estado posando en el avión presidencial con el mismo equipo deportivo que usó Maduro cuando fue traslado de Caracas a Nueva York y que en cuestión de minutos supó hacerse viral y agotarse.

“¡El secretario Rubio luce las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!“, señaló Cheung en un mensaje que rápidamente suscitó todo tipo de suspicacias en las redes sociales mientras la comitiva oficial se dirigía a China.

Se trata de la primera visita de un presidente norteamericano a China desde la que el propio Trump realizó en noviembre de 2017. Allí se espera que ambos líderes encabecen una bilateral el jueves donde aborden temas claves en materia de comercio internacional y conversaciones que incluirán la guerra en Irán y el futuro de Taiwán.

Agencias AP y AFP