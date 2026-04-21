Qué homenajes hará el Vaticano a Francisco a un año de su muerte

El Vaticano realizará este martes una serie de actividades en homenaje al papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su muerte. La jornada se desarrollará en la Basílica de Santa María la Mayor e incluirá el descubrimiento de una lápida conmemorativa, una misa en su memoria y el estreno de un documental dedicado a su pontificado.

La conmemoración se realiza a un año del fallecimiento de Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025 a las 7.35 en la Casa Santa Marta. Cinco días después se llevó a cabo su funeral y, conforme a su voluntad, sus restos fueron trasladados a la Basílica de Santa María la Mayor, donde permanecen desde entonces.

El papa Francisco, sentado frente a una réplica del icono "Maria Salus populi romani" (AP Photo/Riccardo De Luca) Riccardo De Luca - AP

El homenaje comenzará a las 17 con el rezo del rosario en la Capilla Paulina, según informó Vatican News. A continuación, en el sector derecho de la capilla, se realizará la presentación de una placa que dejará constancia del vínculo particular entre el pontífice y la imagen de la Salus Populi Romani, una de las advocaciones marianas más representativas de Roma.

La lápida conmemorativa, fabricada en bronce, contiene una inscripción en latín compuesta por 160 caracteres en dos tamaños diferentes. “Francisco Sumo Pontífice, que se detuvo 126 veces en devota oración a los pies de la Salus Populi Romani; según su voluntad, descansa en esta Basílica Papal”, indica la placa.

En el marco de la misa que se oficiará en su memoria, se dará lectura a un mensaje enviado por el papa León XIV

Más tarde, a las 18, se celebrará una misa en su memoria. Durante la ceremonia se dará lectura a un mensaje enviado por el papa León XIV, quien se encuentra realizando una visita oficial en distintos países de África. La celebración contará con transmisión en directo a través de una pantalla ubicada en la fachada de la basílica, en la plaza de Santa María la Mayor, y también mediante streaming.

El evento incluirá el estreno de un documental de 26 minutos que repasa su pontificado a través de imágenes de archivo y videos. La producción estará subtitulada en italiano, inglés y español. El material, según indicó Vatican News, reconstruye los momentos más representativos de su liderazgo en la Iglesia católica.

Homenaje al papa Francisco: también habrá actividades en Buenos Aires

Durante la misma jornada, también se homenajeará en la Argentina al primer papa latinoamericano. El evento central será la Santa Misa, convocada para este martes a las 20 en la Basílica de San José de Flores (avenida Rivadavia 6950), un templo emblemático del barrio porteño de Flores, reconocido por el vínculo que Jorge Mario Bergoglio tenía con él.

La Basílica de San José de Flores será el lugar en el que se llevará a cabo el evento central de la jornada de actividad en homenaje al papa Francisco (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

Previamente, a las 11, se plantará el “olivo de la paz” y se descubrirá una placa en memoria de Bergoglio en la plaza de Flores. Luego, a las 17, se inaugurará un mural en su honor en la estación de subte San José de Flores de la línea A, realizado por la artista Nora Iniesta.

A las 18 habrá una función especial, con entrada libre y gratuita, del espectáculo musical “Francisco el Papa del fin del mundo” en la misma Basílica. A través de una puesta en escena que incluirá orquesta en vivo y actores, la obra recorrerá la vida de Bergoglio desde su infancia hasta su llegada al Vaticano.