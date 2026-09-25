Qué necesita un candidato a presidente en Brasil para ganar las elecciones en primera vuelta

El domingo 4 de octubre Brasil celebra elecciones presidenciales y los candidatos con mayor intención de votos son Luis Ignacio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. De acuerdo a lo que reglamenta el Tribunal Superior Electoral (TSE), alguno de ellos debe superar un cierto porcentaje de apoyo popular para convertirse en el postulante electo sin que haya segunda vuelta.

Con qué porcentaje se convierte un candidato en presidente de Brasil en primera vuelta

Al tratarse de un país relevante para la Argentina por su vínculo cultural y comercial, lo que suceda allí puede impactar en los mercados y los vínculos políticos a futuro. De allí el interés en conocer cómo funciona el sistema electoral brasileño.

Lula da Silva es uno de los candidatos con mayor intención de votos; espera alcanzar un cuarto mandato en Brasil (AP Photo/Eraldo Peres) Eraldo Peres - AP

El TSE informa que, para que un candidato gane en primera vuelta, debe superar el 50% de los votos válidos. Si esto no sucede, los dos más votados competirán en una segunda vuelta el 25 de octubre.

Este año, los brasileños acudirán a las urnas para elegir al presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados estatales y diputados distritales. Son 158 millones de electores habilitados que se distribuyen en 5571 municipios, además de 186 ciudades en el extranjero. La votación se llevará a cabo en 517.206 colegios electorales, organizados en 2641 zonas electorales.

En el marco de estos comicios, según el TSE, están habilitados 918.000 brasileros que residen en el exterior, esto se compone de un 0,5% más que hace cuatro años.

Flávio Bolsonaro es el candidato opositor con mayor intención de voto para ganar en las elecciones 2026 (AP Photo/Filipe Bispo) Filipe Bispo - AP

Cómo funciona el sistema electoral de Brasil

En Brasil, la franja etaria para quienes corre la obligatoriedad del voto va desde los 18 a los 69 años. Solo quedan eximidos de sanciones quienes justifiquen la ausencia al Tribunal Electoral. En tanto, para los ciudadanos de 16 y 17 años y para los mayores de 70 años, la asistencia a las urnas es voluntaria.

Desde el año 1996, en Brasil se utiliza la urna electrónica, lo que permitió que las elecciones pasaran a ser totalmente informatizadas y eso facilita las etapas de votación, escrutinio y divulgación de los resultados.

Este sistema consta de un proceso previo de identificación biométrica de los electores, lo que posibilita que el proceso electoral sea aún más seguro, al evitar que una persona vote en lugar de otra y, a su vez, permite detectar votantes cargados más de una vez en el Registro Electoral.

Una trabajadora instala una máquina de voto electrónico durante los preparativos para el balotaje en Brasil Eraldo Peres - AP

Al usar la máquina de votación electrónica es importante teclear los números con cuidado y verificar la foto, el nombre y el partido del candidato antes de presionar la tecla “confirmar”. Si hay algún error, simplemente hay que clickear “Corregir” y volver a votar por ese cargo.

Quienes deseen practicar con un simulador, puede ingresar a este link oficial y probar.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: la terminal de la autoridad de colegio electoral, en la que se identifica al votante y se le autoriza a votar, y la terminal del votante, en la que se registra numéricamente el voto.