Al borde de las elecciones generales del domingo en España, las nuevas generaciones buscan tener una mayor participación en el futuro político del país. Desde el acceso a la vivienda y el empleo hasta la identidad nacional y la libertad de expresión, los temas que atravesaron la campaña pusieron de manifiesto las divisiones entre los jóvenes, pese a que muchos enfrentan dificultades económicas similares.

Entre sus principales preocupaciones se encuentra la dificultad para acceder a una vivienda y lograr la independencia económica. Según el sondeo de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 34,1% de los encuestados de 18 a 24 años y el 37% de los de 25 a 34 identificaron la vivienda como el problema que más los afecta personalmente, frente al 15,1% del conjunto de la población.

Manifestantes gritan consignas en la protesta por la falta de viviendas en Madrid Andrea Comas - AP

Sin embargo, estas preocupaciones compartidas no se traducen en una respuesta política común. Entre los encuestados de 18 a 24 años, el 21,1% dijo que votaría al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), frente al 16,4% que se inclinó por el conservador Partido Popular (PP) y el 14,4% por Vox.

Al mismo tiempo, están cambiando las formas en que los jóvenes españoles se relacionan con la actualidad y el debate público. Según una encuesta del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, el porcentaje de españoles de entre 18 y 24 años que se declararon extremadamente o muy interesados en las noticias cayó del 83% en 2015 a apenas el 33% en 2026.

El interrogante de cara a las elecciones va más allá de qué partidos recibirán el apoyo de los jóvenes: ¿de qué manera están haciendo escuchar sus demandas y hasta qué punto podrán influir en las decisiones que marcarán el futuro político de España?

Para las Juventudes Socialistas de Salamanca, la organización juvenil vinculada al PSOE en esa provincia, la participación política no se limita a las elecciones.

El cierre de campaña del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Sevilla JORGE GUERRERO - AFP

“La participación política de la juventud no se limita a las elecciones. También se desarrolla a través del asociacionismo, las organizaciones estudiantiles, el sindicalismo, el voluntariado y los movimientos sociales”, señaló un vocero de la organización a LA NACION.

Discursos e identidades

De cara a los comicios, las Juventudes Socialistas confían en que una mayor participación juvenil contribuya a una victoria del PSOE, y cuestionan la idea de que las nuevas generaciones se identifiquen mayoritariamente con la extrema derecha.

“No se puede confundir la visibilidad de determinados discursos en las redes sociales con el sentir del conjunto de nuestra generación”, sostuvo el vocero.

Pedro Sánchez saluda a la multitud reunida en su último mitin de campaña OSCAR DEL POZO - AFP

Para los jóvenes socialistas, el objetivo es que la participación se traduzca en una mayor presencia en los espacios de decisión política. “Desde Juventudes Socialistas consideramos que las personas jóvenes deben tener presencia en los espacios donde se debaten y deciden las políticas públicas que afectan a sus vidas”, afirmó.

Para otros jóvenes españoles, la participación política también plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y las posibilidades de intervenir en el debate público.

“La universidad es el templo de la palabra y no el templo de la violencia ni una trinchera ideológica para marxistas, independentistas y comunistas”, dijo a LA NACION Carlos Caballero, un universitario de 20 años y vicepresidente de la asociación estudiantil catalana S’ha Acabat!

La foto de Alberto Núñez Feijóo a la entrada de una estación de Metro en Madrid PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

La organización defiende el constitucionalismo español, el bilingüismo y la libertad ideológica. Caballero denunció que sus integrantes han sufrido amenazas, intimidaciones y agresiones físicas por parte de activistas independentistas y de izquierda cuando intentan organizar actos o instalar mesas informativas en los campus universitarios.

“Cuando tenemos que instalar una carpa informativa en la universidad con una sentencia judicial en la mano porque la propia universidad nos impide hacerlo, pese a tener derecho a ello, estamos ante una anomalía democrática”, afirmó.

También cuestionó si las recientes movilizaciones respetaron los derechos de los estudiantes que decidieron no participar. En referencia a la huelga general del 11 de noviembre, convocada en torno a las dificultades de acceso a la vivienda, Caballero acusó a manifestantes de bloquear las entradas de las universidades e impedir que otros alumnos asistieran a clases.

“Más que una huelga general, fue una huelga electoral e ideológica para tomar las calles”, señaló.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo con una curiosa pose hacia el suelo al comienzo del debate de esta semana Manu Fernandez - AP

Pese a sus críticas a la huelga, Caballero reconoció las dificultades económicas que enfrentan las nuevas generaciones. “Al final, los jóvenes tenemos muy claro lo que queremos: formarnos en la universidad, desarrollar nuestros proyectos de vida, formar una familia, independizarnos de casa de nuestros padres y poder acceder a una vivienda”, señaló.

Si bien tienen posiciones políticas contrapuestas, Juventudes Socialistas y S’ha Acabat! comparten el objetivo de fomentar la participación juvenil. Sin embargo, sus discursos representan solo una parte de un electorado joven cuyas preferencias políticas son considerablemente más diversas.

Dos jóvenes siguen la comparecencia de Pedro Sánchez, junto a la acampada en Madrid en protesta por la crisis de la vivienda, en octubre pasado Daniel Gonzalez - EFE

Una encuesta de 2023 del Consejo de la Juventud de España (CJE), realizada entre más de 6200 personas de entre 14 y 30 años, reveló que el 59% no se sentía representado por el sistema político, mientras que apenas el 43% manifestaba confianza en los partidos.

Sin embargo, la desconfianza hacia las instituciones tradicionales no necesariamente se ha traducido en inactividad política.

La huelga general del 11 de noviembre, que reunió a asociaciones de inquilinos y a sindicatos para reclamar viviendas accesibles y mejores salarios, mostró cómo las demandas compartidas pueden movilizar a manifestantes en distintas partes del país.

Para Javi Sanz, un joven de 24 años de Navarra, las divisiones entre las nuevas generaciones no radican tanto en los problemas que enfrentan, sino en las soluciones que consideran necesarias. “De forma bastante generalizada, creo que la gran mayoría de jóvenes están de acuerdo en que estos problemas existen, pero la diferencia está en cómo afrontarlos”, explicó a LA NACION.

Una mujer sostiene una pancarta durante una protesta en Madrid contra el aumento de los precios de la vivienda Manu Fernandez - AP

El joven también destacó la creciente influencia de las redes sociales en las campañas electorales. Como ejemplo de la expansión del debate político más allá de los medios tradicionales, mencionó las entrevistas del youtuber español Jordi Wild a distintos candidatos.

Sin embargo, mientras las plataformas digitales abren nuevos espacios para la discusión política, Sanz cuestionó si las universidades están cumpliendo esa misma función. “Las universidades deberían ser espacios de debate previos a las elecciones y en muchos casos no se da”.