Qué se espera de la cumbre entre Trump y Xi Jinping y qué efecto puede tener sobre la guerra, según un experto internacional

El mandatario estadounidense, Donald Trump aterrizó en Pekín para reunirse con Xi Jinping con el fin de abordar asuntos en materia del comercio internacional, la guerra con Irán y el futuro de Taiwán. Sin embargo, la cumbre formal tendrá lugar el jueves, donde los líderes celebren conversaciones bilaterales y un encuentro formal.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto en diálogo con LN+, especuló sobre en el encuentro de ambos mandatarios, en un escenario marcado por el conflicto de Medio Oriente.

“Se va a hablar de muchos temas. Obviamente va a estar el tema de Irán", resaltó, y sostuvo que la visita ocurre en un momento complejo para Trump, ya que continúan las negociaciones con Irán para llegar a un acuerdo.

En este sentido agregó: “El presidente chino se va a elegir como, si es que se habla del tema, como la potencia que puede ayudar a finalizar la guerra. Les diría que eso hay serias dudas”.

Andres Repetto en LN+

La postura de Estados Unidos y China en la cumbre de Pekín

En relación a las diferentes posturas de los líderes, Repetto subrayó: “El gobierno chino advirtió que, ante cualquier intento de independencia de Taiwán, lo van a aplastar con toda la fuerza, con lo cual, ya las cartas están puestas sobre la mesa“.

En cuanto a la postura de presidente norteamericano, sostuvo que buscará mostrar que es una victoria, con acuerdos comerciales y remarcó: “Me parece que lo que está acá de fondo es qué impresión, qué imagen, qué sensación, qué perspectiva va a tener el mundo de quién empieza a ser la potencia mundial. Y me parece que en esto China va a buscar moverse de una forma muy diferente que hace 10 años".

Donald Trump

“Trump necesita de China, China lo sabe y seguramente buscará una ganancia en esta situación que lo pone a Trump, creo yo, en una debilidad frente a este gigante asiático, que se empieza a mostrar ya como, casi como primera potencia mundial”, destacó el experto.

El estado de Irán en medio de la guerra

Asimismo, Repetto remarcó que al estado del régimen iraní continúa siendo fuerte: “Se hicieron públicos en distintos medios de los Estados Unidos, informes de inteligencia donde demostrarían que Irán está en lo militar mucho más poderoso de lo que viene anunciando”.

“Con lo cual, si se tiene que enfrentar nuevamente el presidente Trump cuando vuelva y tome la decisión, la situación va a ser compleja”, alertó el especialista, y resaltó que en el caso de que el mandatario estadounidense hablé de Irán en la cumbre: “Va a hablar de las famosas tierras raras que se usan en el tema de la tecnología, a ver si China exporta, el tema Taiwán, el tema del armamento de Taiwán o no”.