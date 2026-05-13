Día 75 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles 13 de mayo en su 75° día de guerra. Por el alza de los combustibles, Estados Unidos registró su mayor aumento anual de inflación en casi tres años. Además, Trump advirtió que la tregua con Irán está al borde del colapso y prometió una “victoria total”. Por su parte, el negociador iraní asegura que Teherán está “preparado para cualquier opción”. Mientras tanto, las negociaciones de paz se ralentizaron.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump advirtió que la tregua con Irán está al borde del colapso y prometió una “victoria total”.

advirtió que la tregua con Irán está al borde del colapso y prometió una “victoria total”. El negociador iraní asegura que Teherán está “preparado para cualquier opción”.

Irán exige el fin de la guerra y el bloqueo mientras Trump rechaza la oferta y crece el temor a una escalada.

El presidente norteamericano antes de embarcar el avión que lo llevará a China BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La Unión Europea sanciona a líderes de Hamás y a colonos israelíes.

Otros hechos de importancia

Máxima tensión en Ormuz mientras EE.UU. e Irán siguen sin acercar posiciones para dar fin a la guerra.

Irán respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y Trump la calificó de inaceptable.

respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y la calificó de inaceptable. Trump dice que EE.UU. necesitaría solo dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán.

Netanyahu quiere que Israel “reduzca a cero el apoyo militar estadounidense”.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Por la guerra, el precio del petróleo alcanzó su pico histórico MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA