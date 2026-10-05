Qué se sabe de Christa Pike hoy, tras sobrevivir a dos inyecciones letales por una condena a muerte

Luego de sobrevivir al procedimiento de ejecución en Tennessee en el que le dieron dos inyecciones letales, Christa Pike permanece internada con custodia y con estado reservado en una clínica privada en el estado del sur de Estados Unidos. La mujer de 50 años recibió una doble dosis de pentobarbital —un medicamento barbitúrico utilizado en estos procedimientos—, el método falló y, posteriormente, fue trasladada en ambulancia desde la cárcel a un hospital.

Su estado de salud se mantiene en extrema reserva, pero trascendió que continúa inconsciente y conectada a un respirador artificial, según información que consignó CNN. La falla en la ejecución de la pena de muerte se habría provocado, detallaron, por problemas con las vías intravenosas que provocaron que el fármaco letal no entrara en su torrente sanguíneo.

Uno de sus abogados, Randy Spivey, denunció que no tuvieron acceso a la sala en donde se encuentra recluida Pike y que no tienen actualizaciones sobre su salud. La ejecución fallida “equivalió a tortura”, consideró en una conferencia de prensa y pidió que se le conmutara la pena de muerte.

Christa Pike está presa desde hace más de 30 años LISA NIPP

“Al parecer, en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente, de que las venas habían reventado o de que el pentobarbital estaba entrando —total o parcialmente— en el cuerpo de Pike”, señaló su equipo de abogados en un escrito presentado ante el Tribunal de Equidad del condado de Davidson, en Tennessee.

Según ellos mismos relataron, el día para el que estaba programada la ejecución, se le dio una primera inyección letal, pero ni la dosis inicial ni la de respaldo de pentobarbital la mataron. Cuando el sonido de la grabación de la cámara se cortó, se podía escuchar un sonido similar al de un ronquido, producto de la medicación que le había sido administrada. Posteriormente, fue trasladada de urgencia al centro de salud.

La mujer presentó entonces hinchazón, quemaduras y ampollas en ambos brazos, tal como indicaron sus abogados. Desde ese momento, se encuentra en estado crítico.

Tras el episodio, el gobernador republicano Bill Lee pospuso indefinidamente la ejecución de Pike y la única otra ejecución en Tennessee que estaba programada para este año. Al mismo tiempo, ordenó una revisión independiente de lo ocurrido, hecho al que calificó de “profundamente perturbador”.

Christa Pike permanece internada en estado crítico

La condena

Pike y su novio fueron condenados por matar a Colleen Slemmer, una joven de 19 años y compañera de clase de la acusada. El asesinato, cometido el 12 de enero de 1995, avivó temores sobre el culto satánico debido a un pentagrama que apareció tallado en el cuerpo de la víctima.

Según la información que logró reconstruirse con el paso del tiempo, Pike la habría atacado por sospechas de que Slemmer había intentado estar con su novio. El novio de Pik, Tadaryl Shipp, no era elegible para la pena de muerte porque tenía 17 años en el momento del asesinato y recibió una condena de cadena perpetua. El año pasado se le negó la libertad condicional.

Pike no negó que ayudó a matar a Slemmer, pero sus abogados sostuvieron que el estado debería considerar su edad en ese momento, su enfermedad mental y sus denuncias de abuso sexual severo. Tras el asesinato, se le diagnosticó trastorno bipolar y estrés postraumático.