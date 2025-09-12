Qué se sabe de la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Las claves de la condena

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión.

El supremo Tribunal Federal de Brasil lo encontró culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022 ante Lula Da Silva.

Es el tercer expresidente brasileño condenado.

El fallo de la Corte evidenció la profunda grieta en el país.

Las opciones de la defensa de Bolsonaro

“La defensa entiende que las penas impuestas son absurdamente excesivas y desproporcionadas y, tras analizar los términos de la decisión, interpondrá los recursos pertinentes, incluyendo recursos internacionales”, anunciaron los abogados del expresidente ultraderechista, Celso Vilardi y Paulo Amador da Cunha Bueno, en un comunicado recogido por el portal Terra.

Sin un segundo voto por su absolución, la defensa del político brasileño difícilmente pueda presentar un recurso de apelación ante el pleno del tribunal. Según los juristas, necesitaba al menos dos votos favorables.

Jair Bolsonaro, en el patio de su residencia en Brasilia, a la espera del veredicto SERGIO LIMA� - AFP�

Aun si pudiera hacerlo, el pleno de 11 miembros no volvería a juzgar todo el caso, sino que revisaría puntos específicos: posibles contradicciones en la sentencia, duración de la pena o interpretación legal. Pero si la mayoría del pleno confirma la condena, entonces Bolsonaro debería ir a prisión. En caso de cerrarse la puerta a una apelación, el fallo podría empujar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar alguna amnistía para él a través del Congreso.

Condena de 27 años

Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil, por 4 votos a 1, sentenció el jueves al expresidente y líder de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022 ante Lula Da Silva. Lo acusaron de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder.

Jair Bolsonaro condenado a 27 años SERGIO LIMA� - AFP�

“La Fiscalía aportó pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, compuesto por figuras clave del gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático para atacar las instituciones democráticas con el fin de obstaculizar la legítima alternancia en el poder en las elecciones de 2022 y socavar el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el Judicial”, dijo la jueza Carmen Lucia.

Grieta en Brasil

Tras la noticia de la condena del exmandatario brasiñeo, el pueblo se dividió en dos: sus partidarios, que mantuvieron la vigilia frente a su condominio, y sus críticos, que salieron a celebrar lo que ven como un triunfo de la democracia.

La derecha brasileña en redes sociales manifestó su indignación en X, donde rápidamente se multiplicaron los lemas: “Quieren matar a Bolsonaro” y “Suprema persecución”, en alusión a la Corte Suprema.

“¡Bolsonaro a la cárcel!”, celebraron algunos oficialistas en el momento de la votación decisiva de la jueza del Tribunal Supremo, Carmen Lucia.

Críticas de Trump

“Estoy muy descontento”, dijo Donald Trump, aliado de Bolsonaro Alex Brandon - AP

El gobierno de Estados Unidos criticó inmediatamente el fallo y advirtió que respondería con represalias. “Estoy muy descontento”, dijo Donald Trump, aliado de Bolsonaro.

El sugestivo mensaje de Villarruel

Victoria Villarruel durante la votación por financiamiento educativo en el Senado de la Nación Santiago Oroz - LA NACION

La vicepresidenta escribió en X: “Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos“.

Si bien el comentario fue realizado horas después de conocerse la pena a Bolsonaro, en redes sociales usuarios hicieron distintas interpretaciones sobre el mensaje de la vicepresidenta. Algunos dejaron entrever que la frase encaja con el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, al igual que el de muchos otros exmandatarios de la región, mientras que otros lo tomaron como una advertencia hacia el presidente Javier Milei.

Bolsonaro, el tercer expresidente de Brasil condenado

En línea con el mensaje de Villarruel, Bolsonaro se convirtió en el tercer expresidente condenado, detrás del actual mandatario Lula da Silva y Fernando Collor. En cuanto a la región, este año también hubo otros dos casos: Cristina Kirchner, en la Argentina, y Álvaro Uribe, en Colombia.