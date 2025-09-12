El sugestivo mensaje de Villarruel después de la condena a Bolsonaro en el que planteó un fenómeno de la región: “Resulta inquietante”

A raíz de la condena de la Justicia brasileña al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión, la vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó en sus redes con un sugestivo mensaje y declaró: “Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos“.

Si bien el comentario fue realizado horas después de conocerse la pena a Bolsonaro, en redes sociales usuarios hicieron distintas interpretaciones sobre el mensaje de la vicepresidenta. Algunos dejaron entrever que la frase encaja con el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, al igual que el de muchos otros exmandatarios de la región, mientras que otros lo tomaron como una advertencia hacia el presidente Javier Milei.

El expresidente brasileño fue sentenciado el jueves a 27 años y tres meses de prisión tras ser declarado culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022. La decisión fue tomada por un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil. El líder de derecha y ultraderecha fue condenó por 4 votos contra 1.

El sugestivo mensaje de Victoria Villarruel tras la condena a Bolsonaro.

En línea con el mensaje de Villarruel, Bolsonaro se convirtió en el tercer expresidente condenado, detrás del actual mandatario Lula da Silva y Fernando Collor. En cuanto a la región, este año también hubo otros dos casos: Cristina Kirchner, en la Argentina, y Álvaro Uribe, en Colombia.

Relegada del Gobierno y enfrentada con Milei, la vicepresidenta no suele aparecer públicamente más que participar en actos o presidir el Senado. Su última aparición había sido tres semanas atrás, cuando, durante una actividad de agenda junto con el gobernador chubutense Ignacio Torres, se refirió al escándalo de los audios. “Es un momento difícil”, indicó y sostuvo que ella no es “una figura decorativa” y que se atraviesa un contexto “confuso” para tomar decisiones políticas.

A su vez, una semana atrás, Villarruel tuvo un tenso momento cuando, en una visita a la planta de Fate ubicada en Victoria, Alejandro Crespo, jefe del Sindicato Único del Neumático (Sutna) y uno de los referentes del Frente de Izquierda, le entregó una carta con demandas.

“Le entregamos una carta en mano con reclamos y le dije que la fábrica está a mitad de producción y que hubo despidos, y que eso es consecuencia de la Ley Bases que ella desempató”, dijo Crespo a LA NACION. Según el gremialista, la vicepresidenta le respondió que “es necesario buscar soluciones”.

Otros casos de expresidentes condenados

Alberto Fujimori, de Perú. [Fue elegido democráticamente en 1990. Sin embargo, en 1992 dio un autogolpe de Estado, disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y suspendió la Constitución. Este acto rompió el orden constitucional y su gobierno posterior se caracterizó por un marcado autoritarismo, a pesar de que fue reelegido en comicios posteriores]

Ollanta Humala, de Perú

Alejandro Toledo, de Perú

Ricardo Martinelli, de Panamá

Rafael Correa, de Ecuador

Mauricio Funes, de El Salvador

Antonio Saca, de El Salvador

Otto Pérez, de Guatemala

Victoria Villarruel se refirió a la condena a Jair Bolsonaro.

La condena a Bolsonaro

Tal como informó LA NACION, A primera hora de la tarde, la jueza Carmen Lucia votó a favor de condenar a Bolsonaro, poniéndose del lado de los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino, que lo habían hecho en días anteriores. “La ley debe ser aplicada igualmente para todos”, dijo al exponer su voto, destacando la importancia de este juicio para Brasil.

“La Fiscalía aportó pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, compuesto por figuras clave del gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático para atacar las instituciones democráticas con el fin de obstaculizar la legítima alternancia en el poder en las elecciones de 2022 y socavar el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el Judicial”, aseguró la jueza.

El líder de extrema derecha, de 70 años, enfrenta penas de hasta más de 40 años de prisión en el proceso. La sentencia, en tanto, se conocerá el viernes.