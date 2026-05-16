Qué se sabe de la crisis que amenaza al gobierno de Rodrigo Paz

Apenas seis meses después de asumir, el presidente Rodrigo Paz enfrenta una creciente crisis social marcada por protestas y bloqueos de distintos sectores que reclaman mejoras salariales y denuncian la falta de combustible. Desde hace más de diez días, el gobierno afronta una virtual parálisis general por cortes de rutas en casi 70 puntos de todo el país y este sábado desplegó efectivos policiales y militares en distintas zonas para intentar liberar los piquetes, según informaron medios locales.

Dos semanas de cortes liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos campesinos y los mineros han dejado a La Paz con mercados desabastecidos y hospitales sin reservas de oxígeno. Tres personas fallecieron por falta de auxilio médico, según el gobierno.

Sobre el final de la semana, las protestas se tornaron violentas y varios sectores comenzaron a pedir la renuncia del mandatario, que no cuenta con una mayoría legislativa ni un partido fuerte que lo respalde.

Integrantes de la Policía Boliviana vigilan mientras miembros de la Central Obrera Boliviana participan en una marcha para exigir un incremento salarial cerca de la Plaza Murillo, en La Paz, Bolivia [e]JAVIER MAMANI - XinHua

La COB comenzó exigiendo aumentos de sueldos y los campesinos abastecimiento de gasolina. Los mineros, que la víspera se enfrentaron con la policía, negocian por separado sus demandas de acceso a más áreas de explotación al igual que los maestros públicos, quienes piden por mejoras salariales.

“Las demandas reivindicativas han sido atendidas en gran medida conforme a la realidad, pero hay fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la democracia”, dijo el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en alusión al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Paz repite que heredó un “Estado quebrado”, pero sus adversarios le reprochan su lenta respuesta ante la peor crisis de los últimos 40 años.

Corte de rutas

En el caso de La Paz el cierre de rutas está dando un duro golpe a la economía local. La Cámara Departamental de Industrias alertó que la región pierde por día hasta 15 millones de dólares y comienzan a faltar los insumos para el sector, al punto que algunas plantas se han visto obligadas a parar sus operaciones, lo que genera problemas en el abastecimiento de productos y el incremento de los precios de alimentos.

Además aumentan los problemas vinculados con la salud ya que los camiones con oxígeno medicinal también quedaron bloqueados en medio de las protestas.

Soldiers clear barricades set up by protesters on a highway near El Alto, Bolivia, Saturday, May 16, 2026. (AP Photo/Juan Karita) ap - AP

Frente a este escenario, el gobierno de Paz desplegó este sábado un amplio operativo denominado ‘Corredor Humanitario’ a cargo de efectivos de la policía y militares que avanzaron en el desbloqueo de rutas para permitir el ingreso de alimentos y combustibles a La Paz.

Cisternas varadas por varios días y camiones con alimentos y carga de exportación comenzaron a avanzar en medio de piedras y escombros que eran despejadas y avanzaban según imágenes difundidas por las redes de televisión. Algunos manifestantes resistían el avance de las fuerzas del orden y lanzaban piedras y explosivos caseros.

Más de 3.500 efectivos comenzaron a avanzar sin armas de fuego y más como una fuerza disuasiva en los principales ingresos a esta ciudad “para posibilitar el suministro de alimentos”. La policía lleva equipos antimotines y tiene el apoyo de las fuerzas armadas que “no usarán armas letales” para evitar posible bajas, declaró a los medios el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes. “Estamos abriendo un corredor humanitario”, señalo el comandante de la Policía, Mirko Sokol.

Agencias AP y AFP