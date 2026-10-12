¿Qué se sabe de la salud del Papa León XIV este lunes 12 de octubre?

El papa León XIV transita el lunes 12 de octubre con absoluta normalidad mientras ultima los detalles previos a la intervención quirúrgica programada para este martes.

El jefe de la Iglesia católica, de 71 años, mantuvo su agenda habitual de audiencias en el Palacio Apostólico, donde recibió al arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Eduardo Lozano, durante una reunión que duró media hora.

El papa León XIV se prepara para someterse a una operación este martes Michael Kappeler - dpa DPA

La serenidad del Pontífice sorprendió al entorno eclesiástico tras el anuncio del fin de semana sobre la detección de una lesión pulmonar en estado inicial y bien localizada. Según confirmó Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa del Vaticano, el Papa se internará el 13 de octubre al mediodía en el Hospital Gemelli, el centro médico romano donde se atienden tradicionalmente los sucesores de Pedro, para someterse a la operación de extracción del nódulo.

El procedimiento quirúrgico se realizará mediante técnicas mínimamente invasivas. Según explicó Claudio Martín, expresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la técnica más frecuente en la actualidad es la videotoracoscopía.

Este método permite trabajar a través de pequeñas incisiones, evitando así la apertura amplia del tórax o toracotomía. La intervención consiste en introducir una cámara y diversos instrumentos para localizar y retirar la masa. En muchos casos, la cirugía permite tanto la resolución del problema como la obtención de un diagnóstico definitivo mediante el estudio del tejido extraído.

La intervención a la que se someterá León XIV consiste en introducir una cámara y diversos instrumentos para localizar y retirar la masa ALBERTO PIZZOLI - AFP

Los médicos neumonólogos y cirujanos torácicos evalúan de manera interdisciplinaria la forma, la dimensión y la evolución de la lesión para definir el alcance preciso de la resección, que puede abarcar un segmento pulmonar o solo el nódulo detectado.

Respecto a la recuperación, los especialistas señalan que los plazos varían según cada paciente, aunque la internación posoperatoria suele durar entre tres y siete días.

El doctor Juan Cúndom, jefe de la Unidad de Oncología Torácica del Hospital Alemán, sostuvo que un paciente puede retomar sus actividades habituales al cabo de dos o tres semanas, siempre que el proceso no presente complicaciones.

El Papa, que goza de buena salud y mantiene una vida activa, tiene previsto un viaje a Uruguay, la Argentina y Perú en noviembre. Esta gira de 11 días es un desafío logístico importante debido a la cantidad de vuelos y las distancias involucradas. No obstante, en su encuentro de hoy, León XIV reafirmó su voluntad de viajar. Monseñor Lozano relató que, al despedirse, el Pontífice le dijo “nos vemos pronto”, dando a entender que el cronograma de visitas sigue vigente a pesar de la operación.

El Papa León XIV estará en condiciones para hacer su viaje a la Argentina después de la operación (AP Photo/Gregorio Borgia) Gregorio Borgia - AP

El Hospital Gemelli, donde se llevará a cabo la intervención, cuenta con instalaciones preparadas específicamente para el pontífice. El centro dispone de un departamento acondicionado en el último piso con sala de reuniones, cocina y capilla, garantizando la privacidad y la asistencia médica necesaria.

Los especialistas coinciden en que la edad, por sí misma, no constituye una restricción posquirúrgica si el estado clínico es favorable. El mundo aguarda ahora el parte médico oficial tras la cirugía de mañana para confirmar los plazos definitivos de su recuperación y despejar las dudas sobre su esperada visita a nuestro país prevista para noviembre.