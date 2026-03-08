Qué se sabe de Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán

Reuters.- El hijo del ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba, fue elegido por la Asamblea de Expertos de Irán para suceder a su difunto padre como líder supremo, una señal de que el ala dura mantiene el control del poder en el país.

El órgano clerical designó al clérigo de 56 años más de una semana después del fallecimiento de Khamenei. El anuncio lo realizó en un video el ayatollah Mohsen Heidari Alekasir, quien afirmó que la elección se basó en la premisa de que el máximo líder de Irán debía ser “odiado por el enemigo”.

“Incluso el Gran Satán (Estados Unidos) mencionó su nombre”, dijo Heidari Alekasir, en referencia a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien había señalado que Mojtaba sería una opción “inaceptable”.

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Seyid Ali Hosseini Eskevari:



Devrimin yeni lideri, Uzmanlar Meclisi'nin ezici çoğunluğunun oylarıyla seçildi.



Mücteba Hamaney, İran'ın yeni Dini Lideri olarak görev yapacak. pic.twitter.com/jrJK5xE0tE — gdh (@gundemedairhs) March 8, 2026

El guardián de su padre

Mojtaba, que lleva el turbante negro de un sayyed —lo que indica que su familia desciende del profeta Mahoma— acumuló poder durante el mandato de su padre y se convirtió en una figura influyente cercana a las fuerzas de seguridad y al amplio entramado económico vinculado a ellas. Además, se opuso a los reformistas que buscan colaborar con Occidente en su intento de frenar el programa nuclear de Irán.

Sus estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) le dieron mayor influencia dentro del aparato político y de seguridad del país, y fue considerado durante años un “guardián” de su padre tras bastidores, según fuentes familiarizadas con el asunto.

“Cuenta con un fuerte apoyo dentro del IRGC, en particular entre las generaciones más jóvenes y radicales”, afirma Kasra Aarabi, responsable de investigación del IRGC en United Against Nuclear Iran, una organización política con sede en Estados Unidos.

Quién es Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Vahid Salemi - AP

El líder supremo tiene la última palabra en asuntos de Estado, incluidos la política exterior y el programa nuclear iraní. Las potencias occidentales quieren impedir que Teherán desarrolle armas nucleares.

Mojtaba podría enfrentar resistencia interna en un país donde en los últimos años se registraron protestas masivas que reclamaban mayores libertades, a pesar de la sangrienta represión de las autoridades.

Nacido en 1969 en la ciudad santa chiita de Mashhad, participó de joven en la guerra entre Irán e Irak y luego estudió en los seminarios religiosos de Qom, el principal centro teológico chiita del país. Tiene el rango clerical de hojjatoleslam y nunca ocupó un cargo oficial en el gobierno de la República Islámica. Aunque fue visto en actos del régimen, rara vez habló en público.

Sanciones de Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Mojtaba en 2019 al considerar que actuaba en representación de su padre “en calidad oficial”, pese a no haber sido elegido ni designado para un cargo gubernamental.

Quién es Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán. -� - KHAMENEI.IR�

Según Washington, trabajó estrechamente con la Fuerza Quds del IRGC y con la milicia Basij “para promover las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos opresivos internos de su padre”.

También fue criticado por parte de los manifestantes durante los disturbios por la muerte de una joven bajo custodia policial en 2022, tras ser detenida por supuestamente infringir las estrictas normas de vestimenta de la República Islámica.

Algunos críticos sostienen que Mojtaba carece de las credenciales religiosas necesarias para ser líder supremo, ya que el rango de hojjatoleslam está por debajo del de ayatollah, título que tenían su padre y Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica.

Sin embargo, su designación siguió en carrera, sobre todo después de que otro candidato destacado para el cargo, el expresidente Ebrahim Raisi, falleciera en un accidente de helicóptero en 2024.