Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 8 de marzo

Se reportó una “fuerte explosión” cerca de la embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, en las primeras horas del domingo (hora local), según informó la agencia Reuters citando a la policía noruega.

No obstante, aun no se esclareció lo que causó la explosión o quién estuvo involucrado. “La policía está en diálogo con la embajada y no hay informes de personas heridas”, indicó el comunicado compartido por las fuerzas de seguridad.