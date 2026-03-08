Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 8 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Noruega: se reportó una "fuerte explosión" cerca de la embajada de EE.UU.
Se reportó una “fuerte explosión” cerca de la embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, en las primeras horas del domingo (hora local), según informó la agencia Reuters citando a la policía noruega.
No obstante, aun no se esclareció lo que causó la explosión o quién estuvo involucrado. “La policía está en diálogo con la embajada y no hay informes de personas heridas”, indicó el comunicado compartido por las fuerzas de seguridad.
Arabia Saudita informó que derribó 14 drones que ingresaron a su espacio aéreo
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que sus sistemas de defensa interceptaron y destruyeron 14 drones que ingresaron al espacio aéreo del reino, según indicó AFP. Este anuncio surge en medio de los ataques que Irán mantiene en distintos puntos del Golfo.
Según precisó la cartera en varias publicaciones difundidas en la red social X, ocho de los drones fueron interceptados dentro del espacio aéreo saudí. Los otros seis fueron detectados y destruidos “al este de Riad”, la capital del país.
Un ataque israelí contra un hotel en Beirut dejó al menos cuatro muertos y diez heridos
Un ataque de Israel contra un hotel ubicado en el centro de Beirut, capital del Líbano, dejó al menos cuatro muertos y diez heridos, según informaron autoridades libanesas.
El Ministerio de Salud del Líbano había reportado previamente que ataques israelíes contra más de 20 ciudades y pueblos del sur del país habían provocado la muerte de al menos ocho personas durante la jornada del sábado.
Horas después, el ejército de Israel anunció que había bombardeado en Beirut a comandantes de los Guardianes de la Revolución iraníes que operaban en territorio libanés. Las fuerzas israelíes señalaron que se trató de un “ataque de precisión” contra esos objetivos.
