Qué se sabe del juicio por el asesinato en París del expuma Federico Martín Aramburú

Este martes se lleva a cabo en París la segunda audiencia del juicio por el asesinato del exjugador de rugby argentino Federico Martín Aramburú. A raíz del inicio del proceso, un noticiero de la televisión francesa difundió las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron los momentos previos al crimen.

La filmación que se difundió en las últimas horas mostró la discusión ocurrida en marzo de 2022 en el local gastronómico Le Mabillon, ubicado en el barrio parisino de Saint-Germain. En el video, el deportista de 42 años aparece junto a su socio Shaun Hegarty cuando comienzan a intercambiar insultos con personas que estaban en una mesa cercana.

CREDITO: programa Sept à Huit

El inicio de la pelea

Los videos, que fueron difundidos por el canal de televisión francés TF1, mostraron el momento en que Aramburú, que se encontraba junto a su amigo Shaun Hegarty, mantuvo una discusión con dos hombres que se ubicaban en una mesa contigua del local gastronómico Le Mabillon, en el barrio de Saint-Germain.

En el video se ve cómo tras el cruce verbal, le toca la cara a alguien de la mesa contigua y agarra por detrás de la ropa a Le Periol, que estaba sentado en una silla, y lo tira al suelo. Luego de eso, la pelea escaló.

En un momento determinado se desafiaron a pelear sobre el boulevard y el enfrentamiento escaló hasta los golpes, patadas y empujones, que terminaron cuando intervinieron miembros del personal del restaurante y uno de los dos franceses mostró una pistola automática, según reconstruyó en su momento el diario Le Parisien.

Más tarde, Aramburú y Hegarty —socio comercial y también excompañero en el club Biarritz Olympique— caminaban por el boulevard Saint-Michel rumbo al hotel cuando se les acercó por detrás una camioneta Jeep de la que bajaron dos hombres. El primero, identificado como Romain Bouvier, sin mediar palabra, disparó dos veces contra el argentino. Una bala le impactó en el muslo y otra en el costado. Aramburú cayó al piso. Ahí fue cuando Loïk Le Priol agarró el arma, lo persiguió a pie y le disparó seis veces.Recibió cinco impactos en la espalda mientras intentaba huir.

Los acusados por el asesinato

Loik Le Priol, detenido por el crimen de Federico Martín Aramburú

Tras el violento incidente, la fiscalía de París abrió una investigación por asesinato por la que pidió las imágenes de las cámaras de seguridad del bar y recolectó el testimonio de diversos testigos. A partir de esto llegó a juicio Le Periol, de 32 años, excomando de la Marina francesa y exmiembro del grupo de ultraderecha Unión de Defensa (GUD), acusado por el asesinato por el Tribunal de Apelación de la capital francesa.

Además, también comparecerá por “intento de asesinato” Bouvier, de 34 años, uno de los compañeros de la ultraderecha de Le Periol; y Lyson R., de 28 años, pareja de Le Priol y acusada de “complicidad” por haber encubierto los hechos tras el crimen. El veredicto del juicio está previsto para el 25 de septiembre.