Qué se sabe del lugar y las causas del incendio en Almería, uno de los más letales en la historia de España

MADRID.– Un incendio forestal que empezó el jueves en los alrededores del municipio de Los Gallardos, en Almería, al sur de España, se transformó en pocas horas en una de las tragedias más graves que recuerda el país en materia de fuegos forestales, con al menos 12 muertos confirmados, 23 personas todavía sin localizar y cientos de evacuados.

La mayoría de las víctimas serían extranjeras, en un área rural y montañosa muy habitada por residentes y turistas de otras nacionalidades.

El balance de víctimas

Según informó el viernes Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, cuatro de los fallecidos –de presunta nacionalidad británica a juzgar por el volante a la derecha del vehículo en el que fueron encontrados– murieron dentro de un auto mientras intentaban escapar de las llamas.

Otras siete personas fueron encontradas sin vida luego de abandonar sus vehículos para huir a pie. De ese segundo grupo, formado originalmente por nueve personas, solo dos lograron ser rescatadas con vida.

De los doce fallecidos, diez serían ciudadanos extranjeros y uno, español.

Otro registro del avance del fuego en Almería

Sin embargo, la identidad de las víctimas todavía no fue confirmada de manera oficial. Seis cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Almería, donde los médicos forenses seguían trabajando para completar las autopsias.

Un segundo grupo de cadáveres permanecía en la zona del incendio, de difícil acceso para los equipos de rescate. Las muestras recolectadas iban a ser enviadas esa misma noche a Madrid para su identificación genética.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, señaló que entre los fallecidos había ciudadanos de Bélgica y de Reino Unido, y calificó lo ocurrido como una tragedia de enorme magnitud.

La Guardia Civil, por su parte, habilitó una oficina de denuncias en el puesto de Garrucha para que los familiares de los desaparecidos puedan aportar datos y muestras de ADN que agilicen la identificación de las víctimas.

Cómo empezó el fuego

Las primeras hipótesis apuntan a la caída de un cable eléctrico como origen de las llamas, cerca de la ruta N-340A, a la altura del kilómetro 511, en la localidad de Almocaizar.

Desde ahí, el fuego se propagó hacia el norte y el noreste, en dirección al municipio de Bédar, en un terreno escarpado, lleno de barrancos y con viviendas dispersas por toda la zona forestal.

La Guardia Civil confirmó que investiga esa hipótesis, que también fue respaldada por el gobierno andaluz.

Lo que en un primer momento se catalogó como “un incendio de cuneta” –denominación de los fuegos que se originan en los márgenes o zanjas de drenaje al costado de los caminos y rutas– de baja intensidad terminó descontrolándose por la acción de vientos de hasta 48 kilómetros por hora, que impulsaron las llamas ladera arriba.

La compañía eléctrica Endesa –principal distribuidora en la zona– negó que el cable señalado como origen del fuego perteneciera a su red. Según la empresa, se trataba de una instalación privada, sin tensión eléctrica desde 2009, que abastecía a una vivienda y a un restaurante abandonados.

Red Eléctrica, la operadora del sistema eléctrico español, también descartó que la infraestructura fuera de su propiedad. Moreno no descartó, de todos modos, que la caída de un poste eléctrico haya sido la causa inicial de las llamas, y advirtió que, de confirmarse, se exigirán responsabilidades a los encargados del mantenimiento.

El incendio se desató en medio de una situación de peligro extremo, el nivel máximo que contempla la escala de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que combina temperatura, viento y humedad relativa para calcular el riesgo de propagación. Este viernes, las temperaturas en la zona rondaban los 40°C.

España, al igual que varias naciones de Europa, atraviesa una intensa ola de calor, con regiones del sector sur bajo avisos meteorológicos naranja en los últimos días debido a las abrasadoras temperaturas.

Durante los últimos años, el país sufrió olas de calor cada vez más largas, con temperaturas que superan a veces los 40°C, creando las condiciones para incendios devastadores.

En lo que va de año, se han quemado unas 57.000 hectáreas, aproximadamente la mitad de la media anual de las últimas dos décadas ‌y lo que supone el 40% de toda la superficie quemada en la Unión Europea (UE), según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

“Mucha precaución”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su “enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería”, y pidió “mucha precaución”.

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, guardaron este viernes un minuto de silencio por las víctimas y decidieron acortar su participación en la ceremonia que marca el final de la formación militar de la princesa Leonor, en señal de duelo por la tragedia.

Acabo de conversar con el presidente de la Junta de Andalucía, @JuanMa_Moreno. Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia.



Todos los medios materiales y humanos del Gobierno de España están ya… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 10, 2026

“Queremos desde aquí transmitir (...) nuestro pésame, nuestro cariño, y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos”, indicó el monarca.

Los fuegos arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

Agencias AFP y Reuters y diario El País