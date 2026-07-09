Un analista internacional profundizó en los recientes ataques de EE.UU. contra Irán en medio del acuerdo

La escalada bélica entre Irán y Estados Unidos alcanzó un nuevo punto crítico tras dos jornadas consecutivas de ataques directos de las fuerzas armadas estadounidenses en Irán.

En las últimas horas, la Guardia Revolucionaria de Irán difundió imágenes de detonaciones, para confirmar que el objetivo principal son las bases que Estados Unidos mantiene en diversas naciones aliadas.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto sostuvo: “Hasta hace un rato desde Kuwait decían que estaban interceptando misiles lanzados contra su país. El objetivo de estos misiles iraníes son las bases de los Estados Unidos".

“Hoy los países que se sentían seguros porque tenían las bases militares de los Estados Unidos, se preguntan: ´¿Esto ya es así o tener las bases de los Estados Unidos?´“, contextualizó el especialista.

Estados Unidos volvio a atacar Iran

La postura de Donald Trump

El presidente Donald Trump descartó que la situación derive en una guerra abierta de inmediato, aunque lanzó una advertencia severa ante la posibilidad de futuros ataques.

Según el mandatario, la respuesta estadounidense sería multiplicada de forma drástica. “Si nos golpean vamos a golpear 20 veces más duro”, sentenció Trump, para marcar una postura de dureza que busca desincentivar cualquier avance iraní.

“Para mí, ​[el memorándum] creo que terminó. No quiero tratar con ellos” y enseguida agregó: “Son escoria. ‌Es gente enferma. Están dirigidos por gente enferma, son personas crueles y violentas”, afirmó Trump.

En este marco, Repetto advirtió sobre la incertidumbre que rodea a este conflicto: “Las guerras se saben cómo empiezan, pero no cómo continúan y menos aún cómo terminan”.

“Es complejo, es impredecible decirle a sus aliados de la OTAN que ya no saben dónde poner los algodones cada vez que se mueven”, sumó.

Asimismo, Repetto reflexionó: “Yo creo que los iraníes no quieren una guerra abierta aunque te digo que dentro de todas las declaraciones que hizo trump dijo:´podemos tomar la isla de Kharg´”.

“La isla de karg hemos aprendido en estos 132 días de guerra, porque la guerra nunca se terminó, es una isla crucial y fundamental donde se produce el 90% del petróleo de Irán, cuando dice ¨´vamos a eso´es una invasión por tierra”, aclaró.

Un detalle que despertó las alertas

Por otro lado, el especialista hizo hincapié en un detalle que captó su atención, ya que en el regreso del mandatario a Washington desde Ankara, donde participó en la cumbre de la OTAN en el mandatario cambió de avión.

“Volvió en el Airsworld 1, el clásico, el que conocemos con ese azul espectacular. Le preguntaron los periodistas qué pasaba, por qué se había cambiado de avión, si hubo algún tipo de Trump estibó las respuestas dentro del avión presidencial”, relató.

“Trump viene insistiendo desde la OTAN y también arriba del avión que él es el primero en la lista. Como si Irán estuviese buscando asesinarlo”, concluyó Repetto.