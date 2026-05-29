Qué se sabe del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y cuál podría ser el nuevo rol de china

WASHINGTON.- La posibilidad de un acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán para sostener la frágil tregua y encauzar las negociaciones de paz plantea una serie de interrogantes sobre el contenido del memorando de entendimiento, aún bajo reserva, a la espera del visto bueno del presidente Donald Trump.

Las versiones de ambos bandos son contradictorias, y exhiben discrepancias sobre qué incluye el texto y que queda por ahora excluido. Si bien Estados Unidos confirmó ayer la versión del sitio de noticias Axios, según la cual daba a conocer que las dos partes habían llegado a un entendimiento inicial para extender la tregua por 60 días y abrir una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, Teherán desestimó que el acuerdo marco estuviese cerrado.

“Contrariamente a las afirmaciones de algunas fuentes occidentales de que el texto del llamado ‘memorando de entendimiento’ entre Irán y el régimen terrorista de Estados Unidos se ha finalizado y solo se espera un anuncio de ambas partes, esto no es cierto y el texto aún no se ha finalizado”, indicó la agencia semioficial Tasnim.

Pese al escensario fluctuante, los precios del petróleo volvieron a bajar este viernes y las bolsas europeas subieron ante la expectativa de un posible acuerdo. Si bien tanto Washington como Teherán evocaron en los últimos días progresos en las discusiones para un acuerdo, al mismo tiempo se lanzaron ataques esporádicos que pusieron en riesgo la tregua.

¿Reapertura de Ormuz?

Entre los principales puntos que están en discusión entre Washington y la República Islámica destaca la situación del estecho de Ormuz.

En el marco propuesto consignado por Axios, el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz no tendría restricciones, incluidos peajes o intimidaciones. Irán retiraría todas las minas en un plazo de 30 días y Estados Unidos levantaría su bloqueo naval si se reanuda el tránsito comercial.

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) Amirhosein Khorgooi - ISNA

Pero la agencia de noticias iraní Tasnim, citando a una fuente cercana a los negociadores de Teherán, negó que el texto estuviera terminado y anunció que cualquier acuerdo se comunicará a Pakistán, que actúa como mediador entre las partes.

En ese sentido, medios locales iraníes advirtieron que el acuerdo no sería definitivo hasta que fuera anunciado por Teherán. En cambio, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, replicó que la decisión final recaería en Trump.

Activos congelados

Irán había afirmado anteriormente que estaba preparando un acuerdo marco de 14 puntos para poner fin a la guerra “en todos los frentes”, incluido Líbano, donde Israel ha intensificado sus ataques contra el movimiento proiraní Hezbolá.

Los funcionarios iraníes solo han hecho públicas las líneas generales de la propuesta, aunque en medios del país aparecen algunos detalles adicionales.

El lunes, negociadores iraníes viajaron a Qatar para mantener conversaciones que los medios estatales describieron como parte del proceso diplomático. La agencia de noticias Tasnim informó de que Teherán buscaba la liberación de unos 24.000 millones de dólares en activos congelados en el extranjero como parte del acuerdo.

Unos 12.000 millones de dólares “deberían ponerse a disposición al inicio del anuncio del memorando”, indicó Tasnim.

Aunque no existe una cifra oficial sobre los activos de Irán congelados en el extranjero, medios locales estimaron recientemente el total entre 100.000 y 123.000 millones de dólares.

Programa nuclear

En cuando al programa nuclear iraní, uno de los principales puntos de discordia entre Estados Unidos, e Israel con Irán, Teherán ha repetido en varias oportunidades que estos detalles se pospondrían a una fase posterior.

Los medios iraníes afirmaron que los niveles de enriquecimiento nuclear y el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán se discutirían durante los 60 días posteriores al memorando.

Sin embargo, Trump insistió en una publicación en redes sociales en que esperaba que Irán entregara su uranio enriquecido a Estados Unidos para su destrucción, o lo destruyera dentro de Irán bajo supervisión internacional. Todavía no está claro qué dirá el memorando sobre la cuestión nuclear.

Garantías

Una de las principales exigencias de Teherán son las garantías de que Washington respetará sus compromisos, especialmente después de que Trump ordenara en su primer mandato retirarseunilateralmente del acuerdo alcanzado en 2015 entre Irán yseis grandes potencias.

Según las informaciones publicadas, el borrador del texto establecequeambos países entrarán en un período de negociación de 60 días tras acordar el memorando. Sin embargo, no se especificaron qué temas se tratarán. Si las partes alcanzan un acuerdo, el texto final se presentaría al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para su aprobación, el máximo nivel de garantía reconocido en el derecho internacional.

El rol de China

Mientras Estados Unidos demora la firma del acuerdo en cuestión, Dehghani Firouzabadi, secretario del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, afirmó que China podría actuar como garante de cualquier posible acuerdo entre Teherán y Washington, y describió el estrecho de Ormuz como una nueva fuente de influencia estratégica para Irán.

El presidente chino, Xi Jinping, junto a su par estadounidense, Donald Trump, durante su visita oficial a Pekín, la capital de China, el 15 de mayo de 2026 (Xinhua/Yan Yan) Yan Yan - XinHua

Según Firouzabadi, citado por la agencia de noticias ISNA, las circunstancias actuales exigen que Irán reafirme su autoridad sobre el estrecho de Ormuz.

Más allá de un eventual rol a futuro de China como mediador, hasta el momento Pakistán ha sido el principal intermediador en el conflicto.

Pakistán fue sede en abril de conversaciones entre una delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y otra estadounidense liderada por el vicepresidenteJD Vance, pero terminaron sin acuerdo.

Sin embargo, Estados Unidos e Irán habían retomado el diálogo el fin de semana a través de la mediación de Pakistán, y Trump había manifestado que el acuerdo con la república islámica estaba “cada vez más cerca”.

Teherán también dejó trascender este sábado que se encontraba cerca de un entedimiento preliminar, con divergencias en el tema nuclear.

Ahora, y a la espera del eventual acuerdo, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, llegó a Washington para mantener conversaciones con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en las que se espera aborden los últimos avances en las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán.

Agencias AFP y ANSA