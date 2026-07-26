Quedó aislado durante seis noches en la montaña con dos maestras de su hijo y ahora podrían cobrarle el rescate

Manuel Orellana, conocido como “el Chino”, viajó de madrugada hacia el Cajón del Maipo, en Chile, junto con dos maestras del jardín de su hijo y quedó aislado con ellas durante seis noches por una tormenta. Los tres fueron rescatados con vida el miércoles 22 de julio, pero ahora el gobierno chileno analiza exigirles el pago del operativo.

Según informó La Tercera, el hombre se trasladó junto con Martina Micaela Núñez Hermosilla, de 22 años, y Magdalena María Retamal Pelz, de 31, desde la discoteca Terrazielo, ubicada en Peñalolén, hasta las Termas del Valle de Colina. Las dos mujeres eran maestras de jardín de infantes, trabajaban juntas y conocían al hombre desde hacía más de seis años porque su hijo asistía al establecimiento en el que ellas se desempeñaban.

Manuel Orellana, conocido como "El Chino", es el hombre que estuvo varado Publimetro

Durante la noche del miércoles 15 de julio, el grupo llegó a la discoteca pero no ingresó y decidió cambiar de plan. Después de permanecer cerca de media hora afuera, los tres acordaron trasladarse hasta Baños Morales.

El trayecto entre local bailable y las termas es de 115 kilómetros y demanda entre dos horas y media y tres horas. Además, el vehículo en el que viajaban no era 4X4 y las autoridades ya habían dispuesto el cierre preventivo de la Ruta G-25, a la altura de la Tenencia de Carabineros de San Gabriel, por las alertas meteorológicas. Como el auto no pudo avanzar hasta el lugar previsto, los tres descendieron y caminaron durante unos diez minutos para llegar al lugar.

Rescataron a un hombre y dos mujeres que estaban varados en la zona de Cajón del Maipo

El refugio estaba deshabitado porque el dueño de las termas, Nano Covarrubias, había ordenado evacuar el lugar ante la llegada del temporal. Sin embargo, las puertas habían quedado abiertas para que pudiera ingresar cualquier persona que quedara varada en la zona.

En el interior había comida, camas, abrigo y leña. Esos elementos fueron fundamentales para que Orellana y las dos mujeres pudieran permanecer a salvo durante los seis días: cocinaron, encendieron fuego para mantener el calor y se resguardaron de las nevadas.

Mientras tanto, las familias denunciaron la desaparición y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) comenzó a reconstruir el recorrido. Los agentes revisaron cámaras de seguridad y lecturas de patentes, y tomaron declaración a un testigo que vio al grupo dirigirse hacia Baños Morales. Esa persona aseguró que las mujeres se encontraban en buenas condiciones y que no advirtió indicios de que hubieran sido obligadas a realizar el viaje.

Un helicóptero que recorría la zona para buscarlos logró ver movimiento y descendió para rescatarlos a las tres personas varadas La Tercera

El miércoles, ante una mejora del tiempo, un helicóptero de Carabineros despegó desde el aeródromo Tobalaba con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) para sobrevolar la zona y buscar a las tres personas.

Al advertir la presencia de la aeronave, Orellana salió del refugio y comenzó a hacer señas con los brazos. El piloto logró aterrizar y el personal inició la evacuación: primero trasladó al hombre y luego regresó por las dos mujeres.

Los tres fueron llevados hasta la localidad de San Gabriel y sometidos a controles médicos. Los primeros exámenes determinaron que se encontraban en buenas condiciones de salud, aunque estaban afectados emocionalmente por los días que habían permanecido aislados.

Luego del rescate, se difundió en redes sociales un video que muestra el interior del refugio

Tras el rescate, la subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI, contó que los tres reconocieron que no deberían haber realizado el viaje. “Hoy se sienten arrepentidos, dijeron que nunca deberían haber subido, que fue una mala decisión”, afirmó.

Por otra parte, el operativo podría tener ahora consecuencias económicas para los rescatados. Según indicó El Mostrador, la Delegación Presidencial Metropolitana consultó este jueves al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar si es posible recuperar los recursos públicos utilizados en la búsqueda y el rescate.

La intervención movilizó un helicóptero, personal del GOPE de Carabineros, efectivos del Ejército, Bomberos, integrantes del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y funcionarios municipales.