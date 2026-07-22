Un analista internacional advirtió sobre el estado de catástrofe en Chile tras el temporal

Chile atraviesa una crítica situación climática que provocó la muerte de 13 personas, diversos ciudadanos desaparecidos, miles de personas aisladas y una destrucción estructural.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto sostuvo en diálogo con LN+ que el fenómeno, caracterizado por precipitaciones intensas, deslaves y movimientos de tierra, golpeó con especial severidad a 10 regiones del país, con mayor impacto en el norte chileno, específicamente en los territorios de Atacama y Coquimbo.

“Hay muchas personas aisladas, el ejército está tratando de asistirlas, el Gobierno ha declarado la emergencia y 2800 viviendas destruidas. No pasaba algo de esta característica desde el año 1997, no hubo prácticamente aviso”, explicó Repetto.

En la misma línea advirtió: “Son los fenómenos naturales que suceden y que desde las Naciones Unidas están advirtiendo que todo va a ser cada vez más extremo, en parte todo está ligado a lo que pasa con el cambio climático”.

Chile declaro el estado de catastrofe

Asimismo, el analista advirtió que la región debe contemplar la influencia del fenómeno de “El Niño”, un fenómeno climático que podría afectar gran parte de la Argentina. “Se calcula a partir de agosto a enero el “Super Niño”, y de las Naciones Unidas se está sintiendo cómo en cada región del planeta va a afectar de forma diferente; en la nuestra (la Argentina) con inundaciones”, remarcó el especialista.

Consultado sobre la capacidad de respuesta por parte del gobierno chileno, el especialista sentenció que la magnitud de estos eventos supera la preparación de cualquier Estado: “Cuando esto es de tal magnitud, ni el país más rico lo puede soportar. Muchas veces cuando se habla del cambio climático y parece un título nada más, eso golpea de esta manera. No hay bolsillo”.

Para ejemplificar el impacto de los temporales a nivel mundial, subrayó: “En Estados Unidos, muchas veces, los huracanes son cada vez más potentes en cómo golpean. El cambio climático es el bolsillo, es el minuto a minuto y no hay país que esté preparado.

“Esa es la realidad, es el fenómeno y es la nueva normalidad, a la que lamentablemente nos estamos acostumbrando”, concluyó.