Quién era el hombre que asesinó a una mujer desde la cima de la pirámide de Teotihuacán y luego se suicidó

Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y nacionalidad mexicana: esa era la identidad del hombre que este lunes se subió armado a una de las pirámides de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, y abrió fuego contra los visitantes del lugar. Como consecuencia, una turista canadiense perdió la vida tras recibir un disparo. Más tarde, el tirador se suicidó.

Los datos fueron confirmados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de hallar entre la ropa del tirador su credencial para votar, según informó El Universal.

Tiroteo en Teotihuacán

Jasso Ramírez estaba domiciliado en la Alcaldía Gustavo Madero, localizada en la Ciudad de México. Desde la FGJEM afirmaron que “la causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho“.

En otro reporte de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de México se informó que fueron hallados más de veinte casquillos calibre .380, un cartucho, una funda para cuchillo táctico y manchas de sangre en el primer descanso del monumento, donde fue localizada una mujer sin vida con disparos en la cabeza.

Tiroteo en la pirámide de Teotihuacán

Testigos señalaron que al momento del tiroteo, Jasso Ramírez vestía una remera negra con la leyenda “Disconnect and self destruct” [“Desconéctate y autodestrúyete”], además de portar una imagen elaborada con inteligencia artificial, en la que aparece junto a David Harris y Dylan Bennett, los autores de la masacre Columbine, ocurrida el 20 abril 1999 en Colorado, Estados Unidos.

La alcaldía de la Ciudad de México donde estaba domiciliado el atacante

Tras el ataque armado contra los turistas, autoridades locales compartieron datos preliminares donde señalaron que cuatro personas resultaron heridas por impacto de balas, mientras que dos más quedaron lesionadas tras caer de la pirámide, precisó el diario Marca.

El listado de las personas heridas tras el ataque perpetuado por Jasso Ramírez quedó configurado así:

Gerónimo González Castro , colombiano, 6 años, dos impactos por arma de fuego tibia y peroné derecho.

, colombiano, 6 años, dos impactos por arma de fuego tibia y peroné derecho. Dayana Paola Castro Calderón , colombiana, 37 años, impacto por arma de fuego rotula izquierdo y glúteo derecho.

, colombiana, 37 años, impacto por arma de fuego rotula izquierdo y glúteo derecho. Delicia Li de Yong , canadiense, 29 años, impacto por arma en la supra escapular derecha.

, canadiense, 29 años, impacto por arma en la supra escapular derecha. Maikol Michelle Mitrocil , ruso, 32 años, impacto por arma de fuego en fémur.

, ruso, 32 años, impacto por arma de fuego en fémur. Luisa Fernanda Puentes Álzate , colombiana, 22 años, herida musculo esqueléticas.

, colombiana, 22 años, herida musculo esqueléticas. Francis Arlette Rivero , brasileña, 55 años, herida musculo esqueléticas.

, brasileña, 55 años, herida musculo esqueléticas. Jaslin Landaverde , estadounidense, 26 años, herida musculo esqueléticas.

, estadounidense, 26 años, herida musculo esqueléticas. Gregoire Magadini, estadounidense, 38 años, herida musculo esqueléticas.

estadounidense, 38 años, herida musculo esqueléticas. Jalen Aybar , estadounidense, 27 años, herida de dermo abrasión.

, estadounidense, 27 años, herida de dermo abrasión. Leticia Mondes Foista , brasileña, 13 años, herida por arma de fuego.

, brasileña, 13 años, herida por arma de fuego. Alejandra Graciano , estadounidense, 34 años, herida musculo esquelética.

, estadounidense, 34 años, herida musculo esquelética. Alex Daniel Marco Witz , estadounidense, 29 años, herida por arma de fuego en la mano izquierda con salida.

, estadounidense, 29 años, herida por arma de fuego en la mano izquierda con salida. Barriet-D Marco Witz, estadounidense, 61 años, herida por arma de fuego en el muslo izquierdo sangrado transvaginal posible lesión.

Qué dijo la presidenta de México

Claudia Sheinbaum expresó su profunda solidaridad con las víctimas y sus familias. “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió la mandataria en X.

El posteo en X de la presidente de México sobre el tiroteo

Y añadió: “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”.