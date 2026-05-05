Un estudiante de 13 años protagonizó un ataque armado en una escuela pública de Brasil: ingresó con un arma, asesinó a dos trabajadores del establecimiento y dejó a varios compañeros heridos.

El ataque ocurrió en el Instituto São José, ubicado en la ciudad de Rio Branco, capital del estado de Acre. El agresor fue detenido poco después del tiroteo y permanece bajo custodia policial.

Un estudiante entró armado a una escuela en Brasil, mató a dos empleados y dejó varios compañeros heridos Google Maps

De acuerdo con el portal G1, el adolescente tomó el arma de su padrastro, se dirigió al colegio durante la tarde y abrió fuego dentro del edificio. Al escuchar los disparos, los alumnos que estaban en clase reaccionaron con desesperación: algunos huyeron, mientras que otros intentaron protegerse tirándose al suelo.

Como consecuencia del ataque, dos empleadas de la institución murieron. Fueron identificadas como Alzenir Pereira y Raquel Sales Feitosa, quienes se desempeñaban como inspectoras escolares.

Un estudiante entró armado a una escuela en Brasil, mató a dos empleados y dejó varios compañeros heridos

Además, otro trabajador y un estudiante sufrieron heridas leves y fueron trasladados a centros de salud, según informó el gobierno estadual. Tras el aviso a las autoridades, efectivos policiales redujeron al atacante.

En el lugar trabajaron ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), junto con agentes de la Policía Militar y la Policía Civil, incluyendo equipos de la División de Homicidios y Protección Personal y peritos del Instituto Médico Forense. La escena quedó resguardada para la recolección de pruebas.

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El comandante del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), coronel Felipe Russo, indicó en declaraciones a Rede Amazônica (Radio Amazónica) que no hay estudiantes en estado grave. También confirmó que se hallaron varios casquillos y cargadores en el edificio y que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un pasillo.

Según precisó, la investigación avanza sobre el entorno del agresor e incluye la identificación de otros alumnos que podrían haber tenido conocimiento previo del ataque.

“Los estudiantes que tenían conocimiento de este hecho y que, de alguna manera, contribuyeron a que ocurriera, ya han sido localizados, y la Policía Militar los encontrará pronto”, sentenció Russo.

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Tras la tragedia, el intendente de Rio Branco, Alysson Bestene, expresó su pesar y manifestó su solidaridad con la comunidad educativa. “La escuela debe ser siempre un espacio de acogida, aprendizaje, protección y esperanza”, señaló en un comunicado, en el que también envió condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos. El jefe comunal subrayó además la necesidad de reforzar el trabajo conjunto entre el Estado, las familias y la sociedad para prevenir hechos de esta naturaleza.