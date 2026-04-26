El reclamo de Trump y el extraño posteo que anticipó el nombre del atacante en 2023

Tras el tiroteo en la cena de corresponsales, el presidente Donald Trump exigió la reanudación de la construcción de un salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca, una obra iniciada en octubre pasado que se encuentra paralizada desde fines de marzo por una resolución judicial.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que el incidente “nunca habría ocurrido” si el evento se hubiese realizado en dicho espacio.

El posteo de Donald Trump en Truth Social tras el tiroteo

“Lo ocurrido anoche es precisamente la razón por la que nuestras magníficas Fuerzas Armadas, el Servicio Secreto, las fuerzas del orden y, por diferentes motivos, todos los presidentes de los últimos 150 años, han estado exigiendo que se construya un gran salón de baile seguro en los terrenos de la Casa Blanca”, afirmó Trump a través de su cuenta de Truth Social.

Y añadió: “Si bien es hermoso, tiene todas las características de seguridad del más alto nivel que existen, además, no hay habitaciones en la parte superior para que entren personas sin seguridad, y está dentro de las puertas del edificio más seguro del mundo, la Casa Blanca [..]¡No se debe permitir que nada interfiera con su construcción, que está dentro del presupuesto y sustancialmente antes de lo previsto!”.

El ala este fue demolida en octubre de 2025 para dar paso al salón de baile, que según Trump está siendo financiado por donantes privados. Diseñado para una capacidad de 650 personas y valuado en 400 millones de dólares, no es solo un espacio social: incluye refugios antibombas, instalaciones militares y un centro médico.

Según los detalles sobre el proyecto presentados por la Casa Blanca, la estructura contendrá: “Columnas y vigas de acero resistentes a misiles, materiales de techado a prueba de drones y vidrios antibalas, balísticos y a prueba de explosiones”.

Una ilustración de la salón de baile con capacidad en el ala Este de la Casa Blanca

El proyecto sufrió un revés en marzo cuando el National Trust for Historic Preservation (Fondo Nacional para la Preservación Histórica) logró una cautelar alegando que Trump se extralimitó al demoler parte del Ala Este sin aval del Congreso.

Semanas atrás, el Servicio de Parques Nacionales (NPS) respaldó la urgencia de su edificación, calificando la suspensión como un “riesgo grave para la seguridad nacional”.

“Amenaza con graves daños a la seguridad nacional de la Casa Blanca, el presidente y su familia, y el personal del presidente”, sostuvo.

Sin embargo, un tribunal de apelaciones en abril permitió retomar los trabajos temporalmente hasta el 5 de junio, fecha en la que se fijó la audiencia oral sobre la legalidad de la construcción.

Tuit premonitorio

Mientras la investigación de las fuerzas federales de Estados Unidos avanza, un tuit generó desconcierto e interés en las redes. Una cuenta de X a nombre de Henry Martinez, creada en 2023, contiene un único posteo publicado en diciembre de ese mismo año con el nombre del sospechoso: Cole Allen. La cuenta no registra más actividad, lo que generó un sinfín de teorías sobre qué escondía ese mensaje.

Algunos usuarios comentaron: “Henry tenés que hablar con el FBI”, “¿Estabas en una máquina del tiempo?“, ¿Cómo es posible?“, ”¿Cómo hizo para saber”.

El tuit premonitorio que desconcertó a los internautas

El tirador, de 31 años y residente de California, logró vulnerar el perímetro portando una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Trump lo calificó como un “lobo solitario” y aseguró en Fox News que el atacante actuó movido por un “odio profundo hacia los cristianos”.

Según consignó CNN, Allen trabajaba como profesor a tiempo parcial en C2 Education. La compañía lo había distinguido meses atrás como “profesor del mes”, de acuerdo a publicaciones de la empresa en redes sociales. También se presentaba como desarrollador de videojuegos.

En un perfil de Linkedin que se le adjudica figura que es autor de un videojuego independiente titulado Bohrdom, disponible en la plataforma Steam, cuyo nombre fue registrado como marca en 2018.

Detuvieron al agresor de Trump

El sospechoso cuenta con estudios en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California, de donde egresó en 2017. Posteriormente obtuvo una maestría en informática en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills.

Durante su etapa universitaria participó en el desarrollo de un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas, proyecto que fue difundido en un medio local.

Por otra parte, registros de la Comisión Federal Electoral indican que Allen realizó una donación de US$25 a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024.