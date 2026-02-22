La atomización del CJNG es poco probable y asoman cinco candidatos para suceder a “El Mencho”

CIUDAD DE MÉXICO.– El jefe del CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, objetivo prioritario del gobierno federal y fugitivo buscado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), dirigió el cártel que se expandió por el territorio nacional durante la última década y fue abatido en Tapalpa, Jalisco, por fuerzas especiales del Ejército mexicano. Falleció durante su traslado a Ciudad de México.

Las siglas "CJNG" del Cártel Jalisco Nueva Generación cubren la fachada de una casa abandonada en El Limoncito, Michoacán, México, Eduardo Verdugo - AP

El CJNG fue señalado de tráfico de drogas como fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de lavado de dinero, por lo que es “una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas, influyentes y despiadadas de México”, de acuerdo con la DEA y figura como una de las amenazas más importantes para la seguridad, según esa agencia.

La dirección del cártel estuvo a cargo de Oseguera Cervantes desde su fundación.

Herederos del CJNG

Expertos en seguridad plantean dos escenarios para el CJNG en un futuro cercano: una reestructuración interna o una fragmentación, ambas, aseguran, implican el recrudecimiento de la violencia y una posible diversificación criminal.

Contrario a lo que se ha visto en otros grupos criminales, en específico la familia Guzmán, Nemesio Oseguera ”no tiene un heredero”, asegura Erick Ruiz, experto en seguridad nacional, “no hay un liderazgo visible identificado”, lo que puede llevar a la fragmentación del grupo criminal, dijo.

Un bus se incendia en Jalisco tras el asesinato de El Mencho ULISES RUIZ� - AFP�

Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública aseguró que “es difícil que se parta el cártel”, lo que es probable, dijo, es que algún liderazgo regional trate de separarse, “pero que la mayor parte del cártel siga con alguno de los liderazgos” que surjan.

Pese a que es difícil saber lo que pasará al interior de la organización criminal ilegal, el especialista aseguró que siempre puede haber operadores inconformes, y las “transiciones tersas” no son comunes.

Posibles sucesores

Víctor Sánchez ve a cinco hombres como los posibles futuros mandos del CJNG ante la caída de El Mencho.

Escombros de un vehículo quemado son vistos en una calle durante un estado de código rojo, en la ciudad de Guadalajara [e]STR� - XinHua�

El primer nombre en la lista de sucesores al que apunta Sánchez es Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de El Mencho y su “sucesor natural”, por quien la DEA ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

Audias Flores Silva, “El Jardinero”, puede ser otro hombre con posibilidad de ocupar el cargo que deja Oseguera Cervantes, Flores Silva está a cargo de las operaciones del cártel en varias entidades federativas, como Jalisco y Michoacán, y de los procesos de expansión en algunas otras, como Zacatecas.

“Es una persona con mucha capacidad, con muchos ingresos y que de alguna u otra manera dentro de los terratenientes del CJNG es el más poderoso, que no pertenece a la familia Oseguera ni a la familia Valencia” quienes se podrían decir que son las dos principales familias de la organización criminal, aseguró.

Un tercer nombre es el de Ricardo Ruiz Velasco “Doble R”, quien opera en la zona metropolitana de Guadalajara, el principal punto de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Luego, menciona Sánchez, está Heraclio Guerrero Martínez, el “Tío Lako”, responsable, junto a la familia Guerrero de dos esquemas de huachicol: el tradicional, que se refiere a la extracción ilegal de combustible en ductos y del huachicol fiscal.

Un hombre observa un vehículo incendiado durante un estado de código rojo, en la ciudad de Guadalajara [e]STR� - XinHua�

Un último nombre en esta lista es el de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo”, encargado del Cártel en la operación de puertos marítimos, “en especial de Manzanillo, que es el puerto más importante del país y donde entran la mayor parte de los precursores químicos provenientes de China, de la India, y de Tailandia”.

Erick Ruiz, comentó que ante la confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera, las consecuencias se ven inmediatamente: bloqueos, incendios y aumento de la violencia se hacen presentes en el occidente del país. “Hay una explosión de violencia en la zona más fuerte del CJNG”, dijo Victor Sánchez.

Para Ruiz, la que pudiera ser la consecuencia más lógica del abatimiento del líder criminal “es una reestructuración interna de la organización criminal de Jalisco Nueva Generación, en la que surja un nuevo liderazgo regional”, lo que provocaría la disputa por el control de las regiones.

Grupos organizados siembran el caos en Jalisco tras el asesinato del narco más buscado; en la foto, un militar está delante de un colectivo incendiado ULISES RUIZ� - AFP�

Ambos expertos recomendaron tomar la información con cautela y no descartar ninguna hipótesis, además de reconocer que es un gran golpe para el crimen organizado “cualquiera de los abatimientos, aprensiones o resguardos que que tenga el gobierno federal serán vistos con buenos ojos por el gobierno de Estados Unidos”, aseguró Ruiz.

Además, dijeron, se debe pensar en las personas, Sánchez señala que se debe tener cuidado con que este golpe provoque más violencia, “las autoridades deben tener una estrategia de contención en este caso”, aseguró.

Este golpe impactará en la dinámica del Crimen Organizado en el país, pero aún no se ven claros los cambios que generará en el tablero, concluyeron.

El Universal/GDA