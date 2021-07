Las ocho claves del éxito de Jeff Bezos para crecer en tu carrera

Jeff Bezos no solo es el hombre más rico del mundo, también es conocido por su oratoria y capacidad para motivar a nuevos emprendedores. Es, básicamente, uno de los ejemplos de superación que más se utiliza para incentivar a quienes desean tener una vida similar a la suya.

En varias de sus charlas compartió historias sobre su camino al éxito, las decisiones que tuvo que tomar y las lecciones que fue aprendiendo a lo largo de su vida. Con ello, asegura que quiere motivar a más personas a cumplir sus sueños.

”Cuando tengan ochenta años y, en un momento tranquilo de reflexión, examinen en su interior la versión más personal de su trayectoria vital, verán que la parte más densa y significativa será el conjunto de decisiones que hubieran tomado. Al fin y al cabo, somos las decisiones que tomamos. Procuren que su vida sea un gran relato”, dijo en una conferencia en la Universidad de Princeton.

A continuación, un repaso por algunos de sus consejos para alcanzar el éxito que da el magnate en sus presentaciones a nivel global.

Una balanza no es la forma en la que Bezos distribuye el tiempo entre su vida y el trabajo

1. Armonía vida-trabajo

Bezos se destacó por ser poco ortodoxo en sus negocios. Para él, trabajar no debería ser sacrificar horas de la vida personal.

“Trato de enseñarle a los más jóvenes sobre la armonía vida-trabajo y a los más grandes también. Me lo preguntan todo el tiempo y mi visión es que verlo como un balance es un problema porque implica que un lado recibe y otro cede. En realidad, todo es un círculo, no es un equilibrio”, dijo en abril de 2018 durante una ceremonia de premiación organizada por Axel Springer, la empresa matriz de Business Insider.

2. Tomar decisiones en la mañana

Según el diseñador Brunello Cucinelli, Bezos tiene un peculiar ritual para tomar decisiones importantes.

“Cuando Jeff vino a visitarme a mi casa, en mayo de 2019, se quedó tres días y compartió algo conmigo, algo que realmente me gustó. Él dijo: ‘Normalmente, tomo decisiones importantes alrededor de las 10.30 de la mañana. Las analizo el día anterior, duermo con ello en mente y al día siguiente tomo la decisión por la mañana’, eso fue algo impresionante”, dijo Cucinelli a The Wall Street Journal.

Los proyectos innovadores también son importantes para el magnate Archivo/ Reuters

3. Temer a los clientes

Para Bezos, la competencia no debería quitarle el sueño a los empresarios. Lo que de verdad debería tener todo emprendedor en su radar es la satisfacción de sus clientes.

”Tené miedo de tus clientes porque son los que tienen el dinero, nuestros rivales nunca nos lo van a dar”, detalló en la revista Harvard Business Review en 2007.

4. Éxito

Cuando Bezos renunció a su cargo como presidente ejecutivo de Amazon, en febrero de este año, sintió la necesidad de dejar por escrito consejos para sus trabajadores y, en general, para emprendedores que se están basando en su experiencia profesional.

En una carta dijo: “Si querés tener éxito en los negocios (en la vida, en realidad), debés crear más de lo que consumís, tu objetivo debe ser crear valor para todas las personas con las que interactuás”, de lo contrario se puede estar destinado a fracasar.

5. Ser diferente

Una cualidad que Bezos menciona constantemente en conferencias y entrevistas es la de ser diferente y proponer proyectos innovadores.

“Todos sabemos que el carácter distintivo -la originalidad- es valioso. A todos se nos enseña: ‘Sé vos mismo. Lo que realmente les estoy pidiendo que hagan es que sean realistas sobre cuánta energía se necesita para mantener ese carácter distintivo. El mundo quiere que seas típico y lo hace de mil maneras. No dejes que suceda”, aconseja en la carta.

Además, enfatiza en que es importante ser uno mismo, “pero no esperes que sea fácil o gratis. Tendrás que prestarle atención y energía continuamente”.

El fracaso es una clave importante para llegar al éxito, según Bezos getty

6. Fracasos

Incluso uno de los hombres más poderosos del mundo tuvo desaciertos en su camino al éxito. Dirigir una compañía como Amazon lo hizo pasar por circunstancias que requieren de toda su habilidad para resolver problemas.

Uno de los escándalos más resonantes se dio cuando se creó un sindicato de trabajadores que alegaban lesiones, horarios de trabajo extensos, poca remuneración salarial y demás. ”Aproximadamente el 40% de las lesiones laborales en Amazon están relacionadas con trastornos musculoesqueléticos (TME), como esguinces o distensiones que pueden ser causadas por movimientos repetitivos”, aseguró Bezos.

Frente a ese panorama, cuando dejó el cargo más alto en la compañía, aseguró que se iba mientras dejaba en desarrollo “nuevos horarios de personal automatizados que utilizan algoritmos sofisticados para rotar a los empleados entre trabajos que utilizan diferentes grupos de músculos y tendones”.

Además, señaló que “debemos hacer un mejor trabajo para nuestros empleados”. También recalcó que se sentía orgulloso del ambiente de trabajo en Amazon, que emplea a 1,3 millones de personas a nivel mundial y contrató a 500.000 personas en el 2020. Por ello, aseguró que es importante tener en cuenta las opiniones de los trabajadores, porque son ellos quienes hacen funcionar la compañía.

7. Los dones y las elecciones

En su libro Crea y Divaga, Bezos abordó un discurso que dio en una conferencia en la Universidad de Princeton. Allí, el magnate enfatizó su charla en los dones y las elecciones. Como ejemplo utilizó una anécdota con sus abuelos. Dijo que cuando tenía unos diez años estaba de viaje con ellos y estaba observando a su abuela fumar.

También recordó que había visto una publicidad que tenía un cálculo que aseguraba que por cada fumada que le diera a su cigarrillo se restaban cierta cantidad de segundos de vida.

Forbes lo posiciona como el hombre más rico del mundo Reuters

”Creo que serían dos minutos por pitada. Fuera la cantidad que fuera, decidí hacer las cuentas en el caso de mi abuela. Hice una estimación del número de cigarrillos por día, el número de caladas por cigarrillo, etc. Cuando me pareció haber obtenido un número razonable, asomé la cabeza por entre los asientos delanteros, le toqué el hombro a mi abuela y dije con orgullo: “¡A dos minutos por pitada, perdiste nueve años de vida!”.

El magnate aseguró que en su inocencia esperaba una felicitación por sus cálculos matemáticos, sin embargo, ocurrió lo opuesto: su abuela estaba llorando desconsolada. Ese día aprendió una valiosa lección que le dejó su abuelo: “Jeff, un día entenderás que cuesta más ser amable que listo”.

En ese sentido, Bezos destacó que “la inteligencia es un don; la amabilidad, una elección. Los dones no cuestan: al fin y al cabo, nos vienen dados. Las elecciones, en cambio, pueden ser difíciles”. En ese sentido, el hombre más rico del mundo destaca como primordial el trato a los demás. El cual considera que es de mayor importancia que el nivel de inteligencia que se posea.

8. Arriesgarse

En su mismo libro también recordó que iniciar su proyecto de Amazon no fue una tarea sencilla. La decisión de abandonar su trabajo y dedicarse de lleno a una compañía por internet.

Bezos dijo que su decisión por empezar Amazon fue de las más complicadas AP

“En 1994 poca gente había oído hablar de internet. Era una cosa de físicos y científicos. Nosotros lo usábamos poco, pero me di cuenta de que su crecimiento anual era de 2300 por ciento. Cualquier cosa que crezca a ese ritmo, por diminuta que sea, se convertirá en algo grande”.

Decidió aventurarse a crear su emprendimiento: “Al final consideré que debía intentarlo. No pensaba que fuera a arrepentirme por probarlo y fracasar. En cambio, sí creía que me arrepentiría toda la vida de no haberlo intentado”. También destaca que no siempre los planes funcionan como se idealizan, sin embargo, alienta a las personas a seguir intentando.

”Somos el mejor lugar del mundo donde fracasar ¡Tenemos mucha práctica en ello!”, señaló.

EL TIEMPO (GDA)