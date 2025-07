Quién es Gabriel Romanelli, el cura argentino herido por el bombardeo en Gaza a quien Francisco llamaba todas las noches

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Un proyectil israelí impactó en el recinto de la única iglesia católica de Gaza el miércoles, y dejó un saldo de dos muertos y varios heridos. Entre los heridos figura el párroco argentino Gabriel Romanelli, con el que hablaba habitualmente por las noches el papa Francisco desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel, en octubre de 2023.

Durante esta última semana, el Romanelli había advertido sobre el peligro inminente y le pidió a la gente que permaneciera dentro de sus habitaciones debido a que los ataques intensos en los alrededores y las operaciones militares habían vuelto la zona cada vez más peligrosa.

Ayer, “la amenaza fue especialmente grave por la presencia de tanques de combate israelíes cerca del complejo de la iglesia y los continuos bombardeos en los alrededores”, explicó Cáritas Jerusalén en un comunicado. Romanelli fue atendido en el Hospital Al-Ahli, también conocido como Bautista, por una herida en una pierna.

El párroco de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, recibe atención médica tras resultar herido en un ataque israelí contra la iglesia, en el complejo árabe Ahli de la ciudad OMAR AL-QATTAA - AFP

Este sacerdote argentino que nació en el barrio porteño de Villa Luro y era el único argentino en Gaza al momento del comienzo de la guerra, tiene hoy 55 años, habla y escribe perfectamente en árabe.

Además, vive desde hace casi tres décadas en Medio Oriente. Pertenece al Instituto del Verbo Encarnado (IVE), una congregación misionera nacida en San Rafael, Mendoza, que está presente en 11 países de Medio Oriente, con muchas vocaciones locales y cerca de 60 misioneros argentinos —entre padres y hermanas— activos en la región.

Desde 2019, Romanelli es el párroco de la Iglesia católica de la Sagrada Familia, la única de su tipo en la Franja de Gaza.

Tras su llegada al santuario en el enclave palestino, ha sido testigo de numerosos conflictos armados, pero reconoció que esta última guerra —desatada tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023— no tiene precedente. “Esta no es la primera guerra que ha pasado esta gente, no obstante, esta no tiene parangón, nunca se vio algo igual”, dijo en un diálogo con LA NACION en mayo del año pasado.

Durante los primeros días del conflicto, se encontraba bloqueado fuera de Gaza, en Belén, y no pudo regresar hasta pasados más de siete meses, tras gestiones ante las autoridades israelíes. Su retorno fue celebrado por la comunidad como un acto de esperanza y compromiso.

El párroco argentino Gabriel Romanelli fue herido en un bombardeo israelí gentileza Gabriel Romanelli

La parroquia, ubicada en el barrio Zeitun, en el casco antiguo de Gaza, se convirtió bajo su conducción en un refugio para unas 500 personas, entre cristianos y musulmanes. Allí, entre drones, explosiones y ruinas, la vida continúa: se reza, se estudia, se cocina y se juega. Con la ayuda de hermanas del IVE, de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa y otros colaboradores, Romanelli organiza la vida comunitaria con calidez y firmeza. No faltan ni el pan ni el cuidado de los enfermos, a pesar de la precariedad extrema.

“No estoy ni angustiado ni con miedo”, aseguró el sacerdote a LA NACION en la misma entrevista. “No soy inconsciente, se el peligro que significa estar acá, pero la guerra te curte también”. Su serenidad contagia a una comunidad que, pese a las pérdidas y el horror, mantiene una calma que él mismo define como “incomprensible y profundamente consoladora”. Además, en ese momento indicó que veía una salida a la guerra porque “siempre que llovió paró” y aseguró esperanzado que “es complicado, pero no imposible”.

La conexión con Francisco

Durante más de un año y medio, todos los días a las 20, el padre Romanelli y su comunidad recibieron una llamada del papa Francisco. Ese lazo íntimo se convirtió en un ritual cotidiano, una fuente de consuelo en medio del caos.

En diciembre de 2024, los niños de la parroquia le cantaron el “Feliz cumpleaños” en árabe, inglés y español, en una videollamada que resumió la ternura y la conexión entre el Vaticano y uno de los rincones más golpeados del mundo.

Los niños de Gaza cantan el "feliz cumpleaños" al papa Francisco

Tras la muerte de Francisco, Romanelli se mostró muy conmovido. “El Papa nos amó mucho”, dijo y además afirmó a Vatican News Service que Francisco se comunicó por última vez tan solo dos días antes de partida. “Manifestó que rezaba por nosotros, nos bendijo y nos dio las gracias por nuestras oraciones por él”, agregó Romanelli.

Luego, Romanelli anunció que para recordar aquellos llamados tan conmovedores con el pontífice argentino, todos los días tocaría las campanas de su iglesia. Este pequeño ritual de homenaje espiritual, se llevaba a cabo a las ocho de la noche, horario en el cual recibían el consuelo del Papa.

Gabriel Romanelli, parroco argentino de Gaza gentileza Gabriel Romanelli

Romanelli también mantuvo vínculos de diálogo con autoridades locales, incluyendo representantes de Hamas, en un esfuerzo por sostener la convivencia y el respeto hacia la minoría cristiana. Su labor va mucho más allá de la pastoral: coordina ayuda humanitaria, sostiene hospitales, organiza clases para los chicos y anima a todos a mantener viva la esperanza.

El Papa León XIV qué expresó su “profunda tristeza” por el “la pérdida de vidas y los heridos a causa del ataque militar” contra la iglesia, hizo un nuevo llamamiento a “un alto el fuego inmediato” en Gaza, según un telegrama publicado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. El Pontífice le trasladó a Romanelli y “a toda la comunidad” cristiana en el enclave palestino su “cercanía espiritual”, al tiempo que ha expresado su “profunda esperanza” para “un diálogo, una reconciliación y una paz duradera en la región”, según el citado telegrama de Parolin.

