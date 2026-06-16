Quién es Gautam Adani, el hombre más rico de Asia y cómo logró el espectacular aumento de su fortuna

Hombres, blancos, de Estados Unidos o de algún país europeo. Así estaba conformado hasta no hace mucho el exclusivo club de las personas más ricas del mundo. Sin embargo, ese mapa cambió con la irrupción de Gautam Adani, el empresario indio que llegó a disputarle posiciones a nombres como Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Bernard Arnault y Elon Musk, y que se consolidó como el hombre más rico de Asia.

Ahora, Adani acaba de sumar un nuevo capítulo a su expansión global: una de sus empresas desembarcará en la Argentina a partir de 2027, en lo que será el ingreso formal del Grupo Adani a América Latina, tal como informó LA NACION. La operación estará vinculada al negocio del gas natural licuado (GNL), un sector estratégico para el futuro exportador de Vaca Muerta.

Para Adani, la Argentina funcionará como puerta de entrada a una región que el conglomerado observa como nuevo frente de expansión.

El primer ministro de la India Narendra Modi con el presidente de Adani Group, Gautam Adani, al inaugurar el Aeropuerto Internacional Navi Mumbai Rafiq Maqbool - AP

Pero, ¿quién es Gautam Adani y cómo construyó un imperio que hoy se extiende por puertos, energía, aeropuertos, minería, datos, logística y medios de comunicación?

Adani no es millonario por herencia. Nació en junio de 1962 en una familia de clase media en Ahmedabad, en el estado occidental de Gujarat, cerca de Mumbai. Su padre era un pequeño comerciante textil. Tras terminar la secundaria, comenzó a estudiar Comercio en la Universidad de Gujarat, pero abandonó la carrera en el segundo año.

En 1981, su hermano mayor compró una fábrica de plásticos en Ahmedabad y lo invitó a sumarse al negocio. Adani se dedicó primero a la importación de PVC, pero años después se expandió a otros productos y comenzó también a exportar textiles, productos agrícolas y piedras preciosas, entre ellas diamantes.

En los años 80 Adani comenzó a importar productos para una empresa de un hermano y allí sentó las bases de su mil millonario emporio, que incluyen varios puertos en India Getty

La fortuna le sonrió. En 1995 obtuvo la concesión de su primer puerto en la India, un paso decisivo para la construcción de su imperio. Hoy, el Grupo Adani opera varios puertos en el país asiático y se convirtió en uno de los mayores actores logísticos de la región.

Un sobreviviente

La prosperidad también atrajo riesgos. En 1997, Adani fue secuestrado cuando salía de un exclusivo club. Fue liberado horas después, tras el pago de un rescate de 1,5 millones de dólares, según la prensa local.

Años más tarde, el 26 de noviembre de 2008, volvió a estar cerca de la muerte. Adani se encontraba en el lujoso hotel Taj Mahal de Mumbai cuando el edificio fue atacado por extremistas islamistas. El empresario participaba de una cena con colegas, pero logró esconderse en los sótanos del hotel hasta que los comandos indios abatieron a los atacantes.

“Vi la muerte a cuatro metros”, declaró después.

Adani se encontraba dentro del lujoso hotel Taj Mahal de Mumbai cuando fue atacado por terroristas islamistas en 2008 Getty

De los puertos y la distribución de mercancías, Adani saltó a la energía. Hoy no solo posee plantas de generación eléctrica, sino también empresas de distribución y comercialización directa a hogares indios. También es propietario del polémico proyecto Carmichael, en Australia, una mina de carbón a cielo abierto destinada a alimentar centrales eléctricas, que recibió fuertes críticas de ambientalistas y enfrentó procesos judiciales.

Al mismo tiempo, en la India el grupo desarrolló fábricas de paneles solares y centros de procesamiento de datos, una muestra de su estrategia dual: apostar a los combustibles fósiles y, en paralelo, posicionarse en sectores vinculados con la transición energética y la infraestructura digital.

Conexiones con el poder

Más allá de su olfato para los negocios, en la India muchos creen que hay otro factor clave detrás de su éxito: su relación con el primer ministro Narendra Modi. Ambos mantienen un vínculo de larga data desde los años en que Modi fue jefe de gobierno de Gujarat, el estado donde nació Adani y donde el conglomerado tiene sus principales bases.

Gautam Adani Getty

“Ha obtenido tratos favorables desde el Estado”, afirmó el investigador Hemindra Hazari a la cadena estadounidense CNBC. En 2019, Adani se quedó con el contrato para gestionar seis aeropuertos en la India, pese a no tener experiencia previa en ese sector.

“En la India está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió con los oligarcas rusos tras la disolución de la Unión Soviética, que se enriquecieron con las privatizaciones de antiguas propiedades soviéticas gracias a su acceso a los líderes”, agregó Hazari.

Adani también fue señalado como un empresario cercano al Bharatiya Janata Party (BJP), el partido de Modi. Un símbolo de esa cercanía quedó registrado en 2014, cuando Modi utilizó un avión del magnate para volar desde Gujarat a Nueva Delhi, la capital, tras ganar las elecciones y antes de asumir el poder, según reportó el Financial Times.

Gautam Adani y su familia

Con el visto bueno del gobierno, Adani también incursionó en medios de comunicación. En 2022 avanzó sobre New Delhi Television (NDTV), una de las principales cadenas de noticias del país, en una operación que generó preocupación entre sectores críticos del oficialismo, que la vieron como un nuevo paso en la concentración de influencia económica, política y mediática.

El ascenso de Adani también estuvo atravesado por escándalos y acusaciones. En 2023, la firma estadounidense Hindenburg Research acusó al grupo de manipulación bursátil y fraude contable, señalamientos que provocaron una fuerte caída del valor de sus empresas y que el conglomerado negó de manera tajante. En 2024, la presión aumentó cuando fiscales de Estados Unidos acusaron a Adani y a otros ejecutivos de participar en un presunto esquema de sobornos millonarios a funcionarios indios para obtener contratos de energía solar, además de ocultar esa información a inversores. El grupo volvió a rechazar las imputaciones y calificó las acusaciones de infundadas.

La expansión del grupo también se benefició del lugar que la India ocupa en el tablero global. La decisión del gobierno de Modi de no sumarse plenamente a las sanciones occidentales contra Rusia tras la invasión de Ucrania permitió a Nueva Delhi acceder a petróleo y gas ruso con descuento, en un contexto de fuerte volatilidad energética. Ese escenario favoreció a varias compañías indias vinculadas al sector energético y logístico.

Gautam Adani y su familia

El desembarco en la Argentina encaja con esa lógica de expansión sobre infraestructura crítica. La exportación de GNL exige puertos, buques, servicios marítimos y logística especializada, áreas en las que Adani construyó buena parte de su poder. En el caso argentino, el proyecto de SESA contempla el uso de dos buques de licuefacción, que permitirán enfriar el gas a menos 162 grados, reducir su volumen unas 600 veces y convertirlo en líquido para transportarlo por mar.